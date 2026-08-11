Después de un mes, se conoció qué pasó con la niñera argentina detenida en EE.UU

Iliana fue arrestada el 11 de julio en el aeropuerto cuando se dirigía a ver un partido de la Selección Argentina en Kansas.

Iliana Lick fue detenida en Estados Unidos por problemas migratorios, cuando viajaba a ver un partido de la Selección en el Mundial.

Iliana Lick , la niñera argentina fue detenida en Estados Unidos por un inconveniente migratorio el pasado 11 de julio en el aeropuerto de Philadelphia cuando se disponía a viajar a Kansas City junto a unos amigos para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026 . Este martes se conocieron novedades acerca de su situación.

Desde el momento de su detención, Iliana permaneció bajo custodia durante casi un mes y fue trasladada por distintos centros de detención.

Finalmente la mujer de 30 años recuperó su libertad este martes, luego de permanecer presa durante casi un mes . La liberación se produjo luego de que su novio, Steven Melchiorre, reuniera el dinero necesario y pagara la fianza establecida por las autoridades para que pudiera abandonar el lugar donde permanecía bajo custodia.

La declaración del novio de la niñera argentina

“Hoy me siento increíblemente agradecido de compartir que Iliana fue liberada oficialmente de la detención del ICE”, afirmó Steven, de 35 años, en la misma plataforma digital en la que había lanzado una campaña de recaudación de fondos para pagar el proceso legal que debió afrontar su pareja.

Y agregó: “Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”.

Por qué detuvieron a Iliana Lick en Estados Unidos

La niñera había ingresado legalmente a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista,que luego extendió.

Además, había iniciado los trámites para cambiar su estatus migratorio y obtener un permiso de trabajo. Sin embargo, las autoridades estadounidenses sostuvieron que había permanecido en el país más allá del tiempo permitido.

La detención ocurrió cuando la argentina se presentó en el aeropuerto de Philadelphia para tomar el vuelo que tenía previsto. Según relató su novio, Steven Melchiorre, ambos habían mantenido una conversación poco antes de que Iliana atravesara los controles de seguridad del aeropuerto.

En ese momento, la mujer ingresó al sector correspondiente para continuar con su viaje, pero fue interceptada por agentes de las autoridades migratorias de Estados Unidos y quedó bajo custodia.

Después de ese momento, Lick dejó de responderle los mensajes y él recibió llamadas en las que le informaron que había sido detenida.

Durante las semanas siguientes, la mujer pasó por distintos centros de detención en Pensilvania, Luisiana, Texas y Nuevo México. Su familia y su pareja denunciaron las dificultades que tuvieron para comunicarse con ella y seguir su situación.

La justicia estadounidense finalmente había fijado una fianza de US$10.000 para que pudiera recuperar la libertad mientras continúa su proceso migratorio. Su novio había iniciado además una campaña para recaudar fondos destinados a afrontar los gastos legales y de la fianza.

Lick se desempeña como niñera para dos familias del sur de Philadelphia, donde está a cargo del cuidado cotidiano de tres chicos pequeños. De acuerdo con lo relatado por Melchiorre, la mujer no cuenta con antecedentes penales y lleva una vida integrada a la comunidad en la que reside.

Además de su trabajo como cuidadora, mantiene fuertes vínculos con las personas de su entorno, quienes acompañaron su situación durante el período en el que permaneció detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos.