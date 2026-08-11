"Lo estaban comiendo": el desgarrador relato de la madre del nene que murió atacado por un pitbull

Salvador tenía 3 años y fue atacado salvajemente. La madre apuntó contra los dueños del perro que permanecen prófugos.

Un nene de 3 años murió al ser atacado salvajemente por un pitbull . Según informó la policía, presentaba múltiples lesiones en su rostro y cuello. Y su madre brindó un devastador testimonio sobre lo que sucedió ese día.

Pese a la atención médica que recibió en un centro de salud, el menor falleció poco después de ingresar de urgencia. El ataque ocurrió en un terreno baldío donde existía una construcción precaria. En ese lugar, residían dos personas que se encuentran prófugas.

El brutal episodio ocurrió en el barrio Suárez de la ciudad de Córdoba. Salvador, que tenía tan solo 3 años, había salido de su casa durante unos segundos cuando fue atacado por el pitbull que se encontraba atado. Lamentablemente, falleció producto de la brutal agresión.

El desgarrador relato de la mamá del nene atacado por el pitbull

"Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por Salvi", dijo la mujer sobre lo que ocurrió minutos antes del ataque. El padre respondió que el niño había ido "para la vuelta" y fue ahí cuando vivió el brutal escenario.

"Me fijo y no estaba. Cuando lo vi ya los perros me lo estaban comiendo", relató Claudia en diálogo con ElDoce TV.

Claudia describió el horror de encontrar a su hijo malherido: "El dolor, lo que yo vi, es una cosa que no es una tragedia. Es algo tremendo", declaró visiblemente conmocionada. "Quiero justicia por mi hijo, que esa persona vaya preso", reclamó en referencia al dueño del perro.

Por su parte Brenda, abuela del menor, también pidió conciencia a quienes tienen perros de razas consideradas de riesgo. "Lo único que pido es que la gente que tiene este tipo de perros tengan una tenencia responsable", manifestó en medio del dolor.

"Así como le pasó a Salvador, le puede pasar a otros. Que la gente sea consciente, que los tengan como tienen que tenerlos", insistió Brenda, subrayando la importancia de la prevención.

Tras el ataque, el perro fue sacrificado mediante la proporción de la eutanasia.

En este sentido, apuntó también contra la persona a cargo del animal. "El perro actuó porque es un animal, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño. Se tiene que hacer responsable", reclamó.

La familia aseguró que la fiscalía ya comenzó a actuar en la causa. Mientras tanto, las dos personas que vivían en el terreno siguen prófugas, aunque los allegados de Salvador sabrían quiénes son.

Cómo se encontraba el pitbull que atacó a Salvador

De acuerdo a lo que relataron los vecinos a medios locales, el perro se encontraba en estado de abandono y era alimentado esporádicamente por habitantes de la zona, lo que complica la identificación de responsables directos.

Una de las vecinas que participó de las manifestaciones, explicó en diálogo con La Voz en vivo que el perro estaba sujeto a una cadena de aproximadamente 10 metros. Para su resguardo, contaba con una cucha precaria en una zona descuidada.

"El animal que causó este incidente trágico estaba en malas condiciones, no eran alimentados todos los días y por ahí se metía gente de la calle", señaló la vecina.

El segundo ataque fatal de un perro en tres meses

Salvador es la segunda víctima fatal en tres meses en la provincia de Córdoba. En mayo murió una nena de 4 años a raíz del ataque de un perro de raza mestiza en la ciudad de Cosquín.

En aquel momento, el animal la había atacado en un predio ubicado cerca de la vivienda de la víctima y le provocó graves heridas, principalmente en la zona del cuello.

Luego, el análisis de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una herida contusa penetrante en el cuello que había generado la ruptura de la carótida izquierda.