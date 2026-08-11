Daniela Armoa fue asesinada por su pareja delante de sus hijos: la escalofriante revelación de la autopsia

El femicida escapó pero lo encontraron en la casa de su madre. Los detalles del brutal crimen de la joven de 26 años.

Por el brutal femicidio de Daniela Natalia Armoa, ocurrido en su casa de Luján, quedó detenido su pareja.

Un brutal femicidio conmocionó en las últimas horas, donde una mujer de 26 años fue asesinada a puñaladas en su casa por parte de su pareja. El ataque fue delante de sus tres hijos.

La víctima fue identificada como Daniela Natalia Armoa , quien sufrió el ataque de su pareja, Emanuel César Quiroz , de 30 años. Tras cometer el brutal femicidio se dio a la fuga, pero finalmente fue detenido en la casa de su madre.

El aberrante hecho ocurrió en el partido bonaerense de Luján. Y e n las últimas horas se conoció la violencia del ataque con el informe forense.

Daniela recibió 35 puñaladas, 10 de ellas penetrantes. Las lesiones le provocaron una fractura de cráneo y daños en varios órganos internos.

La hemorragia masiva le causó un shock hipovolémico y una falla multiorgánica que provocaron su muerte luego de ingresar a la guardia del hospital local.

El brutal asesinato ocurrió frente a la mirada de sus hijos de 12, 10 y 5 años, quienes trataron de evitar la muerte de su madre.

Los investigadores continúan buscando el arma blanca utilizada en el crimen, tipo cuchilla, que hasta el momento no fue encontrada.

Qué se sabe del brutal femicidio de Daniela Armoa

El crimen ocurrió en una casa ubicada sobre la calle El Progreso al 1600 alrededor de las 14.30 horas. Allí se encontraban la víctima, su pareja, la madre del acusado y varios chicos de entre 4 y 10 años, entre ellos los tres hijos de Daniela.

Los gritos y la situación de violencia alertaron a los vecinos, que llamaron al 911 y Quiroz aprovechó el momento para darse a la fuga. Luego, durante un operativo, lo encontraron en la casa de su madre y al momento de la detención presentaba una herida en el cuero cabelludo y manchas de sangre en su vestimenta.

Los bomberos llegaron minutos más tarde al lugar del crimen y trasladaron a la joven al hospital local, pero los médicos no pudieron salvarla debido a la gravedad de las heridas.

Una vez finalizadas las primeras tareas periciales, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y muestras de material orgánico y genético que serán analizadas. La vivienda donde ocurrió el femicidio quedó preservada para la realización de nuevas pericias.

Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, no existían denuncias previas por violencia de género en la pareja. Sin embargo, la investigación determinó que la relación estaba marcada por episodios de violencia, aunque nunca se formalizaron ante la Justicia.

En Argentina ocurre un femicidio cada 35 horas

Un relevamiento presentado por el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven" expuso una cifra alarmante en materia de violencia de género: entre el comienzo del año y el 1 de agosto se contabilizaron 147 víctimas fatales en el territorio nacional.

Una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas.

Otro dato alarmante es lo ocurrido en el mes de Agosto: en dos días hubo cuatro femicidios en distintos puntos del país. Mailén Antonich, Milagros Cabrera, Janeth Anze Colque y Débora Giuliana Bordón fueron asesinadas entre el domingo 2 y el martes 4 de agosto.

Asimismo, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa.