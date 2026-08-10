La Municipalidad ya tapó más de mil pozos en las calles causados por el temporal de lluvia

Las calles que aún no fueron repavimentadas quedaron entre las más afectadas. Mientras preparan obras de bacheo, destacaron el desempeño de los sistemas pluviales.

Después de atravesar un mes con jornadas de lluvia persistente, la Municipalidad de Neuquén inició un operativo de reparación de calles. En los últimos cuatro días sin lluvia, las 50 cuadrillas de la Municipalidad ya taparon más de mil pozos en las arterias pavimentadas y trabajan con maquinaria para recuperar la transitabilidad en los barrios con calles de ripio.

"La prioridad hoy está en aquellos barrios que tienen una situación más crítica, y después recuperar los circuitos por donde circula el COLE para poder habilitarlo. Después vamos completando el resto, pero el trabajo más intensivo nos va a llevar un par de semanas más", explicó el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana de la Municipalidad, Alejandro Nicola.

En una entrevista con LU5, aclaró que 200 operarios de la Municipalidad comenzaron a trabajar desde el viernes, el primer día sin lluvia, en "un plan intensivo de trabajo donde hemos triplicado la cantidad de cuadrillas que normalmente hay en la ciudad".

Nicola aseguró que el sábado se repararon 468 pozos y este domingo, la reparación superó los 650 pozos. Aclaró que estos desperfectos se producen en las calles más antiguas de la ciudad que todavía no fueron sometidas a trabajos de repavimentación. "Eso es algo nuevo que empezamos a hacer el año pasado", afirmó.

Según indicó, la humedad provocada por tantos días de lluvia saturaron de agua las calles de pavimento más antiguo. "Y eso hace que, con el paso de los vehículos, el pavimento se empieza a romper y se generan pozos", dijo y agregó que el objetivo más urgente es tapar esos pozos para después avanzar con los planes de bacheo.

A las calles poceadas se suma una situación más dramática: los barrios que todavía no tienen asfaltan presentaron calles anegadas e incluso complicaron el acceso y la circulación de los vecinos. Nicola aclaró que se coordinaron tareas junto al área de Defensa Civil para asistirlos.

Los barrios más complicados y los que pasaron la prueba de los pluviales

El secretario explicó que entre los barrios más afectados se cuentan Valentina Sur, Valentina Norte, Paque Industrial, Confluencia Rural y Colonia Rural Nueva Esperanza. "Son barrios donde tenemos equipos trabajando para mejorar y generar transitabilidad", dijo y añadió que estiman que las tareas concluyan dentro de o tres semanas.

Sebastián Fariña Petersen

Según explicó, las complicaciones en esos barrios se ocasionaron por la ausencia de obras pluviales. Por el contrario, las zonas que ya tienen nuevos sistemas de desgüe pluvioaluvional tuvieron una realidad muy diferente durante las lluvias.

"Esta es una de las cosas que rescatamos del temporal", aseguró. "En donde hemos desarrollado pluviales ha funcionado muy bien todo el sistema pluvial, incluso en la Gran Avenida, que todavía no está completo el pluvial nuevo, pero lo que ya está, funcionó, así que eso es rescatable", expresó.

Sebastián Fariña Petersen

Agregó que el funcionamiento de los pluviales se notó también en barrios cercanos a las riberas. "Hay barrios que históricamente con un temporal como este demandaban muchas semanas de trabajo porque son barrios grandes y hoy al estar con con pluviales y todos pavimentados prácticamente, no han sentido esta situación", dijo sobre las zonas de Rincón de Emilio y Rincón del Río.

A modo de ejemplo, aseguró qeu "Rincón del Río tenía siempre una situación que nos llevaba a llegar con bombas a a desagotar el agua", dijo y aclaró que hoy el barrio tiene un sistema pluvial con equipos de bombeo y dos canales que eran a cielo abierto y se entubaron.

La obra en ejecución pondrá fin a las inundaciones cada vez que crece el Río Neuquén o hay precipitaciones.

"Ha funcionado bárbaro. Tiene casi el 80% de las calles ya con pavimento y la problemática difícil estuvo solo en las calles que todavía no están pavimentadas", dijo sobre el impacto de las obras recientes en ese sector cercano al río Neuquén.

El operativo de la Muni, en números

Nicola aclaró que la Municipalidad trabaja con 200 operarios para poder resolver los problemas causados por el temporal de lluvia. En total, se aportaron mil metros cúbicos de suelo seco por día, que llegan en camiones a distintos barrios para recuperar el nivel de las calles.

A gran ritmo avanza el viaducto de la Gran Avenida: 100% de pilotes ejecutados (48 en total), y #Ahora trabajamos en el armado del puente, con el hormigonado de las primeras tres columnas. En simultáneo, continuamos con la fabricación de las vigas. #OrgulloNeuquino. pic.twitter.com/8eSVJn8YDA — Alejandro Nicola (@ANicolaOK) August 4, 2026

En total, el Municipio utilizó entre 70 y 80 toneladas diarias de concreto asfáltico para poder tapar los pozos y preparar las calles para las obras de bacheo.

En paralelo, se trabaja con personal municipal, además de motoniveladoras, retroexcavadoras, cargadoras, camiones de menor porte, camiones batea grandes, mini cargadoras y motobombas para resolver la situación de los barrios más afectados por calles anegadas.