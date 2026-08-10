Un neuquino afortunado: acertó cinco números del Quini 6 y se llevó un premio millonario

La suerte volvió a caer en Neuquén. Una apuesta realizada en una agencia de la capital provincial quedó entre las 44 ganadoras del Siempre Sale del Quini 6.

El pozo de 3 millones de dólares marcará un récord en la historia del Quini 6.

Un apostador de la ciudad de Neuquén comenzó la semana con una noticia difícil de olvidar: fue uno de los ganadores del sorteo especial del Quini 6 , realizado este domingo en el marco del 38° aniversario del tradicional juego de azar.

El cupón fue vendido en la Agencia 069 de Neuquén capital y consiguió cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale . De esta manera, quedó dentro del grupo de 44 apuestas ganadoras que se repartieron el extraordinario pozo preparado para la celebración.

Al apostador neuquino le correspondió un premio de $143.739.755,39 , una cifra que lo convirtió en uno de los grandes afortunados de una noche especial para el Quini 6 .

El Quini 6 celebró sus 38 años con un sorteo extraordinario y un pozo histórico.

Un sorteo especial por los 38 años del Quini 6

La expectativa por el sorteo de este domingo era enorme. Para celebrar sus 38 años, el Quini 6 había anunciado un premio extraordinario de 3 millones de dólares libres de impuestos dentro de la modalidad Siempre Sale.

La particularidad era que el dinero debía entregarse sí o sí. Al tratarse de la modalidad Siempre Sale, si ningún apostador conseguía los seis aciertos, el pozo descendía hasta encontrar ganadores con la mayor cantidad de números acertados.

Finalmente, fueron 44 las apuestas que lograron cinco aciertos, por lo que el millonario premio se distribuyó entre todos los ganadores. Uno de esos boletos había sido jugado en Neuquén.

El premio extraordinario había sido anunciado por la Lotería de Santa Fe como uno de los principales atractivos de la celebración. Además, se estableció que los 3 millones de dólares serían abonados en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del viernes 7 de agosto.

La suerte pasó por Neuquén capital

Por el momento no trascendió la identidad de la persona que realizó la apuesta, pero sí quedó confirmado que el cupón ganador salió de la Agencia 069 de la ciudad de Neuquén.

Con cinco números acertados, el jugador se aseguró exactamente $143.739.755,39 y sumó a Neuquén al mapa de ganadores de uno de los sorteos más esperados del año.

El Quini 6 cumplió 38 años en agosto: su primer sorteo se realizó en 1988 y desde entonces se convirtió en uno de los juegos de azar de mayor alcance del país.

Descubrió que había ganado un afortuna en la Quiniela gracias a la dueña de una agencia.

Mirá todos los números que salieron en el sorteo

El Quini 6 de este domingo 9 de agosto, en su edición 3398, puso en juego un pozo millonario de más de 20.000 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 7.200 millones de pesos. Salieron los números 06, 18, 22, 31, 10 y 09. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 4.500 millones de pesos. Salieron los números 25, 13, 30, 11, 26 y 23. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos. El billete ganador se jugó en la provincia de Santa Fe.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.900 millones de pesos y salieron los números 18, 23, 31, 03, 01 y 24. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 3 millones de dólares; los números favorecidos fueron 40, 30, 09, 18, 01 y 16. Hubo 44 ganadores, cinco aciertos y se lleva más de 68 mil dólares. De los ganadores, uno es de Neuquén y otro de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 12.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.