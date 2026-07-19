Quini 6: mirá los resultados de este domingo 19 de julio de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 9.800 millones de pesos.

El Quini 6 , en su edición 3392, que puso en juego un pozo millonario de más de 9.800 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional. El sorteo se vio demorado por la final de la Copa del Mundo.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.946 millones de pesos . Salieron los números 45, 05, 31, 17, 27 y 28. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.202 millones de pesos . Salieron los números 08, 41, 23, 33, 36 y 21 . En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.028 millones de pesos y salieron los números 17, 32, 25, 04, 14 y 10. En esta oportunidad hay ganadores con seis aciertos. Son cuatro (son de Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro), y a cada uno le corresponde más de 507 millones de pesos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 475 millones de pesos; los números favorecidos fueron 18, 19, 29, 04, 14 y 28. Hubo 53 ganadores con cinco aciertos y se llevan más de 8 millones cada uno. Uno de ellos de Neuquén y dos de Chubut.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 9.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del sorteo de Quini 6 del jueves 16 de julio

El Quini 6, en su edición 3391, que puso en juego un pozo millonario de más de 8.550 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.500 millones de pesos. Salieron los números 42, 22, 30, 37, 25 y 19. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.832 millones de pesos. Salieron los números 34, 21, 01, 16, 05 y 33. En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.438 millones de pesos y salieron los números 04, 34, 39, 31, 18 y 22. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó también vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 342 millones de pesos; los números favorecidos fueron 34, 31, 37, 21 ,42 y 03. Hubo 3 ganadores con cinco aciertos y se llevan más de 114 millones cada uno. Son tres ganadores de Buenos Aires y de Córdoba.