Un vecino de esa ciudad acertó la modalidad Revancha junto a un apostador de Allen y otros dos de Corrientes y Mendoza. ¿Cuánto se llevan?

El Quini 6 entregó el mayor premio de una agencia de Trelew en 30 años.

El último sorteo del Quini 6 dejó en Chubut a uno de los cuatro ganadores que se repartieron un pozo de algo más de $2.028 millones al acertar con la misma combinación de números la modalidad Revancha.

Lo cierto es que los $507 millones que se llevó un apostador de Trelew se convirtieron en el premio mayor de una agencia de esa ciudad del valle chubutense en tres décadas , según informó el agenciero que vendió el ticket.

La misma combinación ganadora fue jugada también por un habitante de Allen, en Río Negro , otro de la localidad correntina de La Cruz y un cuarto de Luján de Cuyo , en Mendoza.

Todos apostaron a los números 04 - 10 - 14 - 17 - 25 - 32, logrando quedarse con uno de los pozos más importantes entregados por el juego en lo que va de este 2026.

Este importante reparto de premios no impidió que el pozo acumulado del Quini 6 continúe creciendo en las demás modalidades.

Según informó la lotería de Santa Fe, el Tradicional como La Segunda quedaron vacantes, por lo que el próximo sorteo ofrecerá un pozo total cercano a los 9.000 millones de pesos, una cifra que vuelve a posicionar al juego como uno de los más tentadores del país.

Qué dijo el agenciero

Este lunes 20 de julio de 2026, luego de que se conociera la noticia del importante premio, el agenciero Mario Civitareale dijo que en los 30 años que lleva a cargo de la agencia "2002" de Trelew, es la primera vez que entregan una suma tan importante.

El nuevo millonario tiene tiempo hasta el 3 de agosto para presentarse a reclamar su premio.

Mario Civitareale, responsable desde hace 30 años de la agencia de Lotería 2002 en Trelew. Diario Jornada

"No sabemos quién será, tenemos muchos jugadores fijos del barrio y de zona de chacras", le dijo Civityareale a Diario Jornada.

El agenciero chubutense comentó que el premio quedará en aproximadamente $ 300 millones por las retenciones de impuestos, y que la agencia recibirá un 1% del premio por la venta.

Un cartel en su local promocionaba la venta del ticket ganador de un poco más de $9,5 millones en mayo de 2026, una cifra que ahora queda ampliamente superada por la que obtiene otro cliente.

Otro ganador en Allen

Al mismo tiempo, la Agencia Oficial 53 ubicada en Allen, en el Alto Valle de Río Negro, le vendió la misma apuesta a un jugador local.

La noticia se conoció en las primeras horas de este lunes y rápidamente tuvo repercusión en toda la ciudad.

Como es habitual en este tipo de sorteos, la identidad del ganador se mantiene bajo estricta reserva para preservar su seguridad y privacidad.

Lo que sí se informó es que, igual que en Trelew, se trata de uno de los premios más importantes obtenidos por un apostador de Allen en los últimos años.

Aunque en este caso, la apuesta realizada en la Agencia 53 de Allen sí registra algunos antecedentes que la han convertido en un lugar emblemático para los amantes del juegos de azar en la localidad rionegrina.

Conocida como “El Gringo de la Suerte”, se ganó ese apodo por haber vendido anteriormente tickets premiados, consolidando su reputación entre los vecinos. Y obviamente, tras conocerse el nuevo golpe millonario, el local volvió a recibir la visita de curiosos y apostadores que buscan tentar al destino.

El premio récord de 2025 en Trelew

Aunque impactante, la cifra que los cuatro apostadores del Quini 6 se repartieron en el último sorteo del Quini 6 está lejos de un antecedente reciente registrado también en Trelew, cuando se entregó un premio de algo más de $1.500 millones.

En aquel sorteo del 20 de agosto de 2025, la afortunada resultó ser una vecina jubilada que, poco más de 24 horas después, cerca del mediodía del día siguiente, se presentó en Lotería del Chubut para iniciar los trámites y cobrar la suma millonaria que le transformaba la vida.

La suerte tocó la puerta de esta feliz señora no sólo porque acertó los seis números, sino porque además, en esa oportunidad fue “la única ganadora” del juego en todo el país.

La mujer había jugado la modalidad Tradicional y se llevó el pozo histórico con la combinación de números 32 – 18 – 05 – 14 – 16 – 42.

Aun con los importantes descuentos impositivos que se les aplican a los grandes premios de los juegos de azar, a la trelewense le quedaron algo más de 1.000 millones de pesos limpios en su cuenta bancaria.

Hizo su apuesta en la agencia de Lotería 2009 de Chubut, ubicada en las calles Moreno e Italia, en Trelew.