Chubut: Se supo quién es la mujer que ganó los $1.500 millones del Quini 6

Se presentó con su billete en la sede de la Lotería en Trelew y confirmó la presunción que tenía el agenciero que le tomó la apuesta.

La combinación ganadora del Quini 6 Tradicional que ganó desde Chubut fue 32 – 18 – 05 – 14 – 16 – 42.

El jueves Trelew se revolucionó con una noticia: un vecino de la ciudad de Chubut se había quedado con el premio más alto otorgado por el Quini 6 en lo que va del 2025.

En el sorteo realizado el miércoles 20 de agosto por la noche, el afortunado apostador ganó el pozo acumulado y obtuvo la impactante suma de $1.514.811.387,60.

Poco más de 24 horas después, cerca del mediodía de hoy, se supo finalmente que se trata de una mujer, jubilada , que vive en Trelew. La feliz ganadora se presentó en Lotería del Chubut para iniciar los trámites y cobrar la suma millonaria que le transforma la vida.

La suerte tocó la puerta de esta feliz señora no sólo porque acertó los seis números, sino porque además fue “la única ganadora” del Quini 6 en todo el país.

La afortunada había jugado la modalidad Tradicional y se llevó el pozo histórico con la bombinación de números 32 – 18 – 05 – 14 – 16 – 42.

Aun con los importantes descuentos impositivos que se les aplican a los grandes premios de los juegos de azar,a la trelewense le quedarán algo más de 1.000 millones de pesos limpios en su cuenta bancaria.

La noticia que revolucionó a Trelew

La noticia había sido confirmada por el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, quien expresó su alegría por lo ocurrido.

"Hace un ratito se hizo el chequeo final porque es una noticia de anoche”, dijo Ibarra en la mañana del jueves. El funcionario provincial se mostró “contento porque siempre que le toca a un apostador de la provincia es una alegría”.

Agencia de Lotería 2009 de Trelew

“Se trabaja mucho, así que estamos felices con este premio", agregó.

Ahora, por razones de seguridad, se evitó divulgar más datos sobre la identidad de la apostadora, pero con lo que se sabe alcanza para dar por confirmada una presunción que había expresado el dueño de la añgencia que le vendió el billete, ubicada en las calles Moreno e Italia.

Se cumplió la predicción del agenciero

Raúl Marcelo González, propietario de la Agencia 2009 de Trelew, también había confirmado ayer la noticia de un nuevo millonario en Chubut, aunque en ese momento confesó que no tenía información de quién era.

González dijo que no conocía al nuevo multimillonario, pero aseguró que la mayor parte de quienes van a apostar a su agencia son gente grande, muchos jubilados que concurren a diario, y se esperanzó con que fuese uno de ellos quien haya obtenido el extraordinario premio.

Raúl Marcelo González, agenciero de Trelew que vendió la boleta multimillonaria de Quini 6.

“Tiene 15 días para presentarse a cobrar”, indicó el dueño de la agencia, que además no ocultó la felicidad porque además él, como dueño de la agencia, también se ve favorecido con un porcentaje de la abultada suma.Por eso celebró la fortuna compartida: “Vamos a seguir entregando premios”.

Mucho antes de que se cumpliera ese plazo máximo, la incógnita quedó develada. En las estadísticas, la jubilada es la segunda chubutense que este año se hace acreedora a una cifra millonaria en el Quini.

En junio, otro nuevo millonario en Chubut

El 17 de junio, fue la ciudad de Comodoro Rivadavia fue la que despertó con una noticia que cambió la vida de uno de sus vecinos: se llevó $244.300.000 del Quini 6 al acertar la combinación ganadora del sorteo "Siempre Sale".

Los números afortunados fueron 06-07-28-33-39-42, una secuencia que se supo que el ganador venía jugando de manera sistemática en todos los sorteos. La jugada premiada salió de la agencia ubicada en Avenida John F. Kennedy al 2200.

César, propietario del local que expendió el boleto millonario, reveló detalles sobre el afortunado jugador: "Es un cliente que viene habitualmente miércoles y sábado o viernes. Los números son siempre los mismos", contó en diálogo con ABC Radio.

El agenciero también relató el momento en que el ganador confirmó su suerte: "Se acercó hasta el local el lunes por la tarde para corroborar que se había quedado con el impactante pozo".Una publicación compartida por Quini 6 (@quini6.oficial)

Del premio total, el ganador tuvo un descuento del 28% correspondiente al tributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El impuesto ascendió a $65.604.000, por lo que el monto final que recibió fue de $178.696.000.

Por su parte, el agenciero que vendió el ticket ganador obtuvo el 1% del premio como comisión. .