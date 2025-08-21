Un apostador de Chubut ganó 1.500 millones en el Quini 6: el agenciero dice que no sabe quién es

El afortunado jugó su boleta en una agencia de Trelew . Con los descuentos por impuestos al juego, igual le quedarán más de 1.000 millones.

Un vecino de Trelew se quedó con el premio más alto otorgado por el Quini 6 en lo que va del año. En el sorteo realizado este miércoles 20 de agosto por la noche, el afortunado apostador de la provincia de Chubut ganó el pozo acumulado y obtuvo la impactante suma de $1.514.811.387,60. Aun con los importantes descuentos impositivos que se les aplican a los grandes premios de los juegos de azar, al trelewense le quedarán más de 1.100 millones de pesos limpios en su cuenta bancaria.

La noticia fue confirmada por el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, quien expresó su alegría por lo ocurrido.

"Hace un ratito se hizo el chequeo final porque es una noticia de anoche”, dijo Ibarra en la mañana de este jueves.

El funcionario provincial se mostró “contento porque siempre que le toca a un apostador de la provincia es una alegría”.

“Se trabaja mucho, así que estamos felices con este premio", agregó.

La esperanza del agenciero: que sea un jubilado

Quien también confirmó el hecho fue Raúl Marcelo González, propietario de la Agencia 2009 de Trelew, ubicada en la esquina de las calles Italia y Moreno.

Agencia de Lotería 2009 de Trelew Chubut: la Agencia 2009 de Trelew.

González dijo que no conoce al nuevo multimillonario, pero no ocultó la felicidad porque además él, como dueño de la agencia, también se verá favorecido con un porcentaje de la abultada suma.

El agenciero dijo que la mayor parte de quienes van a apostar a su agencia son gente grande, muchos jubilados que concurren a diario, y se esperanzó con que fuese uno de ellos quien haya obtenido el extraordinario premio.

“Tiene 15 días para presentarse a cobrar”, indicó el dueño de la agencia. Y celebró la fortuna compartida: “Vamos a seguir entregando premios”.

Chubut: cómo y de cuánto es el pago neto

Respecto del pago, el titular de Lotería explicó cómo es el procedimiento mediante el cual el ganador se hará de su dinero. "En general se hace por transferencia. No se paga en efectivo por razones lógicas de seguridad y también para garantizar la trazabilidad del dinero. Obviamente, no se da a conocer la identidad del apostador, por cuestiones de privacidad", indicó.

“Que Chubut siga recibiendo grandes premios es un gran orgullo, porque demuestra la confianza de nuestros apostadores y la importancia de que el juego oficial vuelva siempre en beneficios a la comunidad”, destacó Ibarra.

La jugada ganadora que se llevó los 1.500 millones estuvo compuesta por los números 5, 14, 16, 18, 32 y 42.

¿De cuánto será la suma que le llegará a la persona que eligió esos seis números en la agencia de Italia y Moreno?

De acuerdo con la Ley 20.630, los premios de juegos de azar están gravados con un impuesto del 31% sobre el 90% del monto total, dado que el 10% restante se considera reintegro no imponible.

En este caso, la base imponible es de aproximadamente $1.404 millones, sobre la cual se aplica la retención fiscal. Así, ARCA (ex AFIP) descontará cerca de $435,2 millones.

Por lo tanto, el ganador de Chubut cobrará un monto neto aproximado de $1.124,7 millones, que serán depositados directamente en su cuenta bancaria, sin que tenga que realizar trámites adicionales, ya que Lotería obra como agente de retención del impuesto.