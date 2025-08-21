Aerolíneas Argentinas con un balance positivo por primera vez desde su estatización

La compañía aérea tuvo su primer balance positivo desde su estatización en 2008. La cifra surge de sus últimos balances auditados y el sindicato lo rechazó.

La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó este jueves el balance del ejercicio 2024, que cerró con un resultado neto positivo de $271.000 millones (equivalente a US$129,1 millones) tras un año de fuertes ajustes. Se trata del primer saldo favorable desde 2008.

El paquete accionario de la empresa está compuesto en un 99,96% por el Estado Nacional , mientras que la fracción restante corresponde a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP). Este último sector votó en contra del balance auditado por KPMG y supervisado por la Auditoría General de la Nación (AGN), aunque no logró modificar la resolución final.

Previamente, la empresa había reportado que en 2024 alcanzó un EBIT (ganancia antes de intereses e impuestos) de US$56,6 millones, mientras que la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda registró un resultado económico de $156.323,9 millones. El balance fue aprobado la consultora internacional KPMG.

aerolíneas argentinas

En el marco de estos resultados positivos, este jueves a través del Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó el presupuesto de la línea aérea con un superávit financiero proyectado de 35.000 millones de pesos. El resultado operativo proyectado es superior a 59.000 millones de pesos.

Por otro lado, se respaldó un plan de acción en el que prevé un año con cero aportes del Tesoro Nacional. Sobre este, la resolución sostiene: "El escenario previsto para 2025 refleja un crecimiento tanto del tráfico doméstico como del internacional, con la compañía en una posición más competitiva gracias a distintas iniciativas implementadas durante el año anterior".

En diciembre de 2023, la anterior gestión a cargo de Pablo Ceriani había anunciado que proyectaba cerrar el balance de ese año con ganancias por US$32 millones, algo que no ocurrió. De acuerdo con el informe de los estados contables de la compañía que realizó la AGN, durante ese ejercicio, la sociedad reconoció una pérdida neta de $176.614.978.822 (US$220 millones).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1958583987712270398&partner=&hide_thread=false Aerolíneas Argentinas cerró su primer balance anual con ganancias. Esto no ocurría desde el año 2008. La misma ha sido de 271.000 millones de pesos.



Esto sucede cuando se administra con seriedad y sin kirchnerismo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 21, 2025

Un balance positivo a costa de despidos y políticas de ajuste

Los resultados positivos en las arcas de la compañía se sustentaron en una política de reducción de costos que incluyó la baja del 15 % de la planta de personal a diciembre de 2024 -más de 1.600 empleados y 85 cargos jerárquicos menos-.

También se deberá tener en cuenta la cancelación de rutas deficitarias, el cierre de sucursales y la concentración de operaciones en destinos estratégicos, entre otras medidas de ahorro y de eficientización del gasto y la productividad del personal.

Inclusive, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de controladores aéreos, anunció un cronograma de medidas de fuerza que comenzarán la semana que viene y generarán interrupciones en los vuelos desde este viernes. Las medidas se conocieron tras el fracaso de la negociación paritaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATEPSA_Nacional/status/1957904811791204783&partner=&hide_thread=false Ratificamos el inicio de las medidas de fuerza



Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el… pic.twitter.com/zbQnNiqqOU — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) August 19, 2025

Por otro lado, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), cuya conciliación obligatoria finalizó este lunes después que se estableciera una prórroga, advirtió: "Estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará a todos los servicios, cuya fecha será anunciada oportunamente".