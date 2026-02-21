Fiesta de la Manzana 2026: qué hay para comer y cuánto sale

Los puestos gastronómicos acordaron los precios en esta nueva edición, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo 22 de febero.

Los puestos gastronómicos a pleno en la Fiesta de la Manzana.

Con un acuerdo de precios entre los locales gastronómicos, la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, mostró un intenso movimiento en el patio de comidas durante su primera jornada. Hamburguesas, choripanes, papas fritas y bebidas fueron algunas de las opciones más elegidas por el público que colmó el predio, ubicado junto a la Ruta 22, en General Roca .

“Es un día tranquilo. La Manzana siempre nos apoya y siempre está bueno estar presentes”, comentó Pablo Lencinas, propietario de uno de los locales instalados en el área gastronómica del festival, que comenzó este viernes 20 de febrero y se extenderá hasta el domingo 22.

El comerciante, que participa del evento desde hace diez años con su puesto de hamburguesas, explicó que este año el sector acordó mantener valores similares para evitar grandes diferencias entre los puestos.

En cuanto a los valores, un sándwich de vacío o bondiola ronda entre los 18.000 y 20.000 pesos. El choripán se consigue por unos 15.000 pesos, mientras que una bandeja de papas fritas cuesta alrededor de 12.000 pesos.

FIESTA DE LA MANZANA- GENTE-1

“Nosotros mantenemos los mismos precios, más allá de que la estructura acá es más grande. Tratamos de respetar los valores habituales de nuestro local”, agregó Lencinas.

Bebidas: desde $7.000

Desde otro local, dedicado exclusivamente a la venta de bebidas, señalaron que si bien existe un acuerdo general de precios, cada comerciante busca estrategias para hacer más atractivo su producto.

FIESTA DE LA MANZANA- GENTE- PUESTOS DE COMIDA-3

Lali en la Fiesta de la Manzana 2026

Esta nueva edición contará con una grilla repleta de destacados artistas, entre los que se destacan Damas Gratis, Emanero, Cazzu, Lali, YSYA y Neo Pistea, entre otros. Aunque el broche de oro será Lali Espósito, quien cerrará el festival el domingo 22 de febrero tras la actuación de Cazzu.

fiesta confluencia 2023 miercoles 15 show Lali Omar Novoa

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 ofrece numerosas actividades, entre las que pueden mencionarse:

Concurso Peso de la Manzana, que entrega un auto 0km como primer premio.

Premiación del Concurso Ideas Emprendedoras.

Concurso de Embaladores.

Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo.

Patio gastronómico.

Show de artistas regionales.

Paseo de artesanos.

Parque de juegos mecánicos.

Desafíos Deportivos.

La Fiesta Nacional de la Manzana es una combinación de tradición y modernidad, donde se honra la cultura del trabajo agrícola que caracteriza a la región, al tiempo que se ofrecen espectáculos y actividades que se han ido adaptando a los gustos contemporáneos.

También se realizan competiciones deportivas, como el tradicional concurso de embaladores de manzanas, que pone en valor el trabajo manual y el esfuerzo de los productores locales.

Los premios

También tendrá lugar el clásico concurso Peso de la Manzana en el que los ganadores serán aquellos quienes expongan, con anterioridad al pesaje de una manzana, el número más cercano a la realidad de su peso.

Así, los organizadores destacan que son dos los premios para los ganadores del concurso, consistentes en:

Primer Premio: un automóvil cero kilómetro.

Segundo Premio: una moto 0 Km.

El primer premio será para quien exponga el número más cercano al peso real de la manzana y el segundo para quien lo siga a este en proximidad de peso.