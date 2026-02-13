Cazzu confirmada para la Fiesta de la Manzana 2026: qué día es el show de una de las artistas más convocantes

La popular rapera ofrecerá un show en la Fiesta de la Manzana 2026 , que se llevará a cabo en General Roca, Río Negro. ¿Cuándo será?

Julieta Emilia Cazzuchelli -popularmente conocida como Cazzu - es una artista convocante . A través del camino del trap, el rap y el reguetón supo conquistar a un público que es cada vez más numeroso. La popular rapera ofrecerá un show en la Fiesta de la Manzana 2026 , que se llevará a cabo en General Roca, Río Negro.

La Fiesta Nacional de la Manzana es una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, Argentina. Los organizadores subrayan que este evento se lleva a cabo todos los años durante el mes de febrero y tiene como objetivo principal rendir homenaje a la producción manzanera, un pilar económico fundamental para la región del Alto Valle del Río Negro.

Cazzu se presentará el domingo 22 de febrero de 2026 en la Fiesta de la Manzana 2026 en la ciudad de General Roca, en Río Negro.

A través del camino del trap, el rap y el reguetón, Cazzu supo conquistar a un público que es cada vez más numeroso.

Cazzu será una de las encargadas de ponerle el broche de oro a la Fiesta de la Manzana 2026. El 22 de febrero actuará antes de Lali Espósito en la jornada final de uno de los festivales más emblemáticos de la Patagonia Argentina.

La Fiesta de la Manzana 2026, que se llevará a cabo en General Roca (Río Negro), presenta la siguiente grilla:

Viernes 20 de febrero de 2026: Neo Pistea / YSY-A.

Sábado 21 de febrero de 2026: Emanero / Damas Gratis.

Domingo 22 de febrero de 2026: Cazzu / Lali Espósito.

La Fiesta de la Manzana se llevará a cabo en el Predio Ferial Municipal, situado en la calle Cerro Tronador 260, a la vera de la Ruta Nacional 22, en la Ciudad de Gral. Roca. Su organización está a cargo de la Municipalidad de General Roca.

Entradas preferenciales: cuánto cuestan

Amén del acceso general libre y gratuito, los concurrentes también podrán adquirir las entradas preferenciales, cuyos precios son los siguientes:

Entradas Preferenciales Público General

Viernes 20: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Sábado 21: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Domingo 22: $25.000 Tribunas Plus. $50.000 Campo Plus. $55.000 Campo Full.

Puntos de Venta de Entradas Preferenciales

Venta presencial: Cajas Municipales. De lunes a viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Venta telefónica y consultas: 0800-222-9742. De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.

Venta online: generalroca.gob.ar (sitio web del Municipio de General Roca).

Estas entradas se podrán comprar a través del sitio oficial de la Fiesta de la Manzana 2026.

Tras presentarse en la Fiesta de la Manzana, Cazzu proseguirá con un tour que la llevará al Movistar Arena de Buenos Aires y diversas plazas de República Dominicana y Estados Unidos.

La Fiesta Nacional de la Manzana es una combinación de tradición y modernidad, donde se honra la cultura del trabajo agrícola que caracteriza a la región, al tiempo que se ofrecen espectáculos y actividades que se han ido adaptando a los gustos contemporáneos. También se realizan competiciones deportivas, como el tradicional concurso de embaladores de manzanas, que pone en valor el trabajo manual y el esfuerzo de los productores locales.