Cortes de luz programados para este finde largo en Neuquén: los barrios afectados

Este fin de semana largo por Carnaval se llevarán adelante diversos cortes de luz programados , tanto en la capital neuquina como en otras localidades de la provincia. Así lo informaron la Cooperativa CALF y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) .

Según se detalló, en Neuquén capital se llevarán adelante dos cortes del servicio de energía eléctrica. Uno será este domingo de 6 a 13 , en la zona aledaña a Linares entre Copahue y El Chocón; y desde Linares hasta Tronador entre El Chocón y Paseo Costero Limay. También afectará a la Isla 132.

La Cooperativa CALF informó que se trata de un corte autorizado por el órgano de control municipal por la remodelación de línea de distribución de Media Tensión para mejora de servicio.

Por otra parte, se llevará adelante otro corte del servicio durante el lunes, en la zona Gran Neuquén norte, de 6 a 13. En este caso, será por la misma causa.

Otros cortes de luz programados en la provincia

Por otra parte, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Energía, informó que en algunos sectores de la localidad de Senillosa se realizará un corte programado de energía eléctrica el día sábado 14 de febrero, en el horario de 7 a 10, con el objetivo de efectuar tareas de mantenimiento en líneas de media tensión.

Sectores afectados – Zona Urbana: Barrios 140 Viviendas, 120 Viviendas, parte de Loteo La Dorada, Barrio San José, Fonavi, 125 Viviendas, Costa del Limay, Barrio CH, Barrio Centro y la zona comprendida entre calles Agustina Vallejos y Gregorio Álvarez hasta Olascoaga, y desde Avenida San Martín hasta Islas Malvinas.

Sectores afectados – Zona Rural: AFR 13 de Julio, Costanera, Balneario, AFR 30 de Junio, Cooperativa Agrícola, Isla 111, Calle El Cisne, Calle Fausto Rosas y Loteo Olivillos.

En tanto, en la localidad de San Patricio del Chañar se realizará un corte de energía eléctrica el día domingo 15 de febrero, en el horario de 7 a 10, con el fin de realizar tareas sobre una columna de hormigón de media tensión (MT). Sectores afectados: desde Picada N° 11 hasta Picada N° 20.

"Se solicita a los usuarios de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiera ocasionar", pidió el EPEN.