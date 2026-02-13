Microtráfico en Neuquén: condenaron a otros tres narcos mediante acuerdos

Se trata de narcos vinculados a dos kioscos narcos allanados en 2025: uno operaba en la capital y el otro en Rincón de los Sauces.

La fiscalía neuquina marcha a paso firme en la lucha contra el microtráfico en la región y así logró esta semana cerrar condenas para otros tres narcos. Solo uno de ellos cumplirá una prisión efectiva.

Por pedido de la fiscal del caso Silvia Moreira y del asistente letrado Pablo Jávega , Abel Alexis Molina, Viviana Carolina Martínez y Luis Fernando Barriga fueron condenados por comercializar estupefacientes , en Neuquén y Rincón de los Sauces.

El caso se resolvió mediante acuerdos de partes presentados en dos audiencias realizadas el lunes de esta semana y hoy viernes.

Primer caso

En el primer caso, que comprendió a Molina y Martínez, el juez de garantías Cristian Piana homologó un acuerdo pleno mediante el cual se los condenó a 4 años de prisión efectiva y 3 años de prisión condicional, respectivamente.

Según se acreditó tras la investigación, Molina comercializó clorhidrato de cocaína desde al menos el 1 de agosto de 2025 y hasta el 15 de agosto de ese año, en su domicilio ubicado en la localidad de Rincón de los Sauces. La venta se realizaba a personas que concurrían a ese lugar en distintos horarios.

Por su parte, Martínez prestó colaboración en la actividad organizada por Molina, ya que ocultaba la droga en la vivienda y realizaba tareas de fraccionamiento, pero sin tener dominio del hecho.

microtráfico rincon de los sauces

El 15 de agosto de 2025, la Policía realizó un allanamiento en el domicilio y allí, pese a que Molina intentó escapar, fue aprehendido junto con Martínez.

Durante el procedimiento se secuestraron 272 gramos de cocaína -fraccionada y por fraccionar-, $1.183.370 en efectivo, elementos de corte y pesaje y dispositivos de cobro electrónico.

El delito que los representantes del Ministerio Público Fiscal les atribuyeron por estos hechos es comercialización de estupefacientes, en carácter de autor respecto de Molina y como partícipe secundaria en relación con Martínez.

microtráfico rincon de los sauces (1)

En cuanto a las penas, el acuerdo estableció para Molina 4 años de prisión efectiva y una multa de 50 unidades básicas; mientras que para Martínez se fijó una pena de 3 años de prisión condicional y una multa de 22,5 unidades básicas.

Además, se dispuso el decomiso de un vehículo Volkswagen Fox, la suma de $1.183.370 en efectivo y dinero de billeteras virtuales.

Segundo caso

En el segundo caso, que comprendió a Barriga, la jueza de garantías Carina Álvarez homologó el acuerdo pleno mediante el cual se lo condenó a 3 años de prisión condicional, más la imposición de una multa.

En el marco de una investigación del Ministerio Público Fiscal iniciada por denuncias anónimas a través del código QR de la fiscalía y de la aplicación Neuquén Te Cuida, se realizó un allanamiento el 24 de septiembre de 2025 en un punto de venta de drogas ubicado en la calle 12 de Septiembre de la ciudad de Neuquén.

Allí, según se determinó, entre el 30 de julio y el 24 de septiembre, Barriga junto a otras personas que están siendo investigadas, vendió estupefacientes a personas que concurrían en distintos horarios.

Al momento de la realización del procedimiento, los efectivos policiales secuestraron 2,84 gramos de cocaína fraccionada, elementos de corte (bicarbonato de sodio), una balanza digital en funcionamiento, recortes de nylon y anotaciones. Además, fueron secuestrados un arma de fuego tipo revólver calibre 22 largo y varias municiones de distintos calibres.

silvia moreira y pablo javega.jpg

De la investigación realizada por el MPF y la Policía, surgió que Barriga era dirigido por terceras personas, que están siendo investigadas, quienes asignaban tareas, cumplían roles y percibían los principales beneficios económicos de las ventas.

Durante el allanamiento había otras dos personas en la vivienda junto al condenado; se encuentran en otras dependencias y también están siendo investigadas.

El delito que se le atribuyó a Barriga es comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe secundario, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil en calidad de autor.

En relación con la pena, el acuerdo estableció para Barriga 3 años de prisión de cumplimiento condicional, más el pago de una multa de 22,5 unidades fijas y la inhabilitación especial para ser legítimo usuario de armas por 6 años.