Detuvieron a un hombre y clausuraron otro kiosco narco en el oeste neuquino

Un nuevo allanamiento de la Policía neuquina permitió desbaratar y clausurar otro kiosco narco en la ciudad de Neuquén . El principal sospechoso de manejar su funcionamiento fue acusado por la fiscalía y se le embargaron sus cuentas.

Por pedido de la fiscal del caso Silvia Moreira, en una audiencia realizada el viernes, un hombre identificado como "L.F.B" fue acusado por comercializar estupefacientes y por tener un arma de fuego sin autorización en su domicilio de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con a la investigación de caso, "L.F.B" comercializaba estupefacientes en una vivienda ubicada en la calle 12 de septiembre de la ciudad de Neuquén.

Los representantes de la fiscalía detallaron que, en el marco de la investigación, se verificó mediante diversas tareas la comercialización de estupefacientes en la vivienda, por lo que se realizó un allanamiento en donde fueron secuestrados diversos elementos, que incluyen: más de 2 gramos de cocaína repartida en distintos envoltorios, elementos de estiramiento como bicarbonato de sodio y polvos blancos, recortes de nylon negro, una balanza digital de color negra en funcionamiento, un recorte de cartón con anotaciones de interés, un arma de fuego tipo revólver calibre .22 LR de diez alveolos, municiones de distintos calibres: cuatro 9mm; 9 .38; cuatro .40: dos .44 y seis .22 LR.

fiscal silvia moreira.jpg

Por esto, Moreira le atribuyó al imputado los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia de arma de fuego de uso civil, ambos en carácter de autor.

Además, en la audiencia de formulación de cargos realizada ayer, la fiscal del caso pidió que el imputado comparezca semanalmente en la sede de la fiscalía.

Finalmente, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal solicitó que se embarguen las cuentas bancarias y de billeteras virtuales del imputado y que se clausure por 120 días la casa donde realizaba la venta de drogas.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Natalia Pelosso, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló todos los requerimientos de la fiscalía. De esta forma, dio por formulados los cargos, fijó los comparendos solicitados, ordenó los embargos de las cuentas bancarias y de billeteras virtuales y dictó la clausura de la casa de drogas por 120 días.

Acusaron a una banda que manejaba kioscos narco en San Lorenzo

La semana pasada, el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó con otra acusación en contra de casi una decena de personas que manejaban tres kioscos narco en el barrio San Lorenzo. Se pudo comprobar que su “especialidad” era fundamentalmente la venta de envoltorios de cocaína y a la hora de los cobros, aceptaban pagos en efectivo y electrónicos.

Por pedido de la fiscal del caso Silvia Moreira y del asistente letrado Pablo Jávega, nueve personas fueron acusadas por comercializar estupefacientes en tres domicilios en la ciudad de Neuquén. Uno de los imputados quedó detenido en prisión preventiva, cuatro en domiciliaria y los otros deberán comparecer en comisarías.

operativo antidrogas san lorenzo Los tres domicilios utilizados como kioscos narco fueron clausurados por cuatro meses.

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de esta capital, la fiscal del caso describió que las personas identificadas por sus iniciales como G.O.S., J.M.S., N.E.P., G.P., L.G.M., E.A., F.M., L.P. y K.A.R., junto a otras personas aún no individualizadas, vendían drogas (principalmente clorhidrato de cocaína) en diversos horarios, pero generalmente durante la tarde/noche, cobrando al contado y mediante billeteras virtuales. Realizaban esta actividad de forma organizada en tres domicilios en el San Lorenzo y barrios cercanos, al menos desde el 1 de julio hasta el 18 de septiembre.

A su vez, C.R., facilitaba parte de un inmueble de su propiedad para que los imputados comercializaran estupefacientes.

Además de formular cargos, la fiscal requirió distintas modalidades de detención para los imputados y se pidió la clausura de las casas de drogas por 120 días y el embargo los fondos en efectivo y cuentas de K.A.R. y G.O.S, medidas que fueron otorgadas.