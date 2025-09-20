Secuestraron más de $2 millones en droga en un kiosco narco del norte neuquino

Un hombre fue detenido como principal sospechoso de manejar el kiosco narco. Se lo acusará en las próximas horas.

En un nuevo allanamiento en el marco del combate contra el microtráfico en la provincia, se desbarató otro kiosco narco, esta vez en Chos Malal. La Policía secuestró una importante cantidad de dinero y droga , cuyo valor supera los 2 millones de pesos.

Según informó la Policía, la investigación fue realizada por la División Antinarcóticos Chos Malal, tras recibirse una denuncia por presunta venta ilegal de droga, en infracción de la Ley 23.737.

Tras trabajar por algunas semanas en diversas tareas que incluyeron averiguaciones y horas de observación de un domicilio ubicado ene l barrio Don Bosco de la localidad del norte neuquino, la prueba fue presentada a la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción, que habilitó la diligencia para la vivienda sospechosa.

El allanamiento, que se concretó el viernes de esta semana, permitió el secuestro de ocho elementos de interés para la causa. Entre ellos, se secuestró cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, elementos de estiramiento, recortes para fraccionamiento, un teléfono celular de alta gama y anotaciones vinculadas a la actividad ilícita.

fiscalia chos malal -VALIDA 1200- La investigación por el hecho fue llevada adelante por la fiscalía de Chos Malal.

Por último, como resultado del procedimiento, se concretó la detención de un hombre mayor de edad, señalado como principal investigado, quien realizaba maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos espacios públicos de la localidad.

Por otro lado, la Policía destacó que el valor estimado de la droga incautada asciende a más de 2.200.000 pesos.

Desde la Fiscalía interviniente se dispuso la detención del sospechoso para avanzar con la correspondiente formulación de cargos en las próximas horas.

Los condenaron por al menos 100 ventas de droga

Esta semana, mediante un acuerdo de partes presentado por la fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo, Alejandro Daniel Tamborindegui y Rubén Oscar López fueron declarados responsables por vender drogas, junto a otra persona aún no identificada, en dos domicilios contiguos ubicados en un barrio de la ciudad de Neuquén.

Además, López también fue declarado responsable por tener un arma de fuego sin la debida autorización legal en su domicilio, al momento de realizarse allí un allanamiento en el marco de la investigación del caso.

Fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo.jpg

Los acuerdos fueron presentados por los funcionarios del Ministerio Público Fiscal en dos audiencias distintas, realizadas con una semana de diferencia:

- En la primera, la semana pasada, Tamborindegui reconoció que vendió estupefacientes en su vivienda ubicada en el barrio Valentina Norte Rural y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso más el pago de una multa de 2.5 millones de pesos.

- En la segunda, realizada este miércoles, López admitió que comercializó drogas en su casa ubicada contigua a la de Tamborindegui y, además, que tenía sin autorización legal un arma de fuego tipo revolver calibre 22 apta para el disparo, y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso más el pago de una multa de 3 millones de pesos.

El delito por el cual se acordó la responsabilidad penal de los dos involucrados es comercialización de estupefacientes en carácter de partícipes secundarios mientras que López también fue condenando por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en calidad de autor.