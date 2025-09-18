Los memes de la derrota de River ante Palmeiras por Copa Libertadores

Luego de la derrota 2-1 del millonario en condición de local por la ida de los cuartos de final del certamen, estallaron los memes en las redes sociales.

River sufrió durante una parte del partido ante el Palmeiras de Brasil y reaccionó al final para descontar el partido y cerrar el partido de ida con un 1-2 que lo obligará a buscar todo en territorio brasileño ante un equipo que demostró ser duro. Luego de la derrota confirmada por cuartos de final de la Copa Libertadores, estallaron los memes en las redes sociales.

Meme River Palmeiras 3

Meme River Palmeiras 4

Meme River Pameiras 5

Meme River Palmeiras 6

El resumen del partido

River perdió 2-1 ante Palmeiras de Brasil, en condición de local, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En el partido disputado en el estadio Monumental de Núñez, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador a los 6 minutos de juego y Vitor Roque amplió la ventaja a los 40. En el complemento, Lucas Martínez Quarta descontó a los 43 minutos.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar por dos goles o más en el partido de vuelta que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo, en Brasil.

En lo pronto, River visitará el sábado a las 21.15 horas a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, los del entrenador portugués Abel Ferreira sacaron un buen resultado para soñar con las semifinales de la Copa Libertadores. El próximo sábado desde las 21 horas, recibirá a Fortaleza en el Allianz Parque. El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

Así fue la derrota de River ante Palmeiras

El comienzo del partido fue trágico para el Millonario: apenas a los 5 minutos, Palmeiras logró abrir el marcador a través de la pelota parada. Gustavo Gómez, un especialista de los goles de cabeza, ingresó solo tras un tiro de esquina y venció la valla de Franco Armani para poner el 1 a 0.

¡¡GOL DE PALMEIRAS!! Gustavo Gómez cabeceó solo y anotó el 1-0 del Verdao ante River.





El gol tempranero significó un duro golpe para los de Núñez, que no logró entrar en partido durante los primeros minutos. El dominio en el comienzo fue de los brasileños, tanto que Marcelo Gallardo debió pedirles a sus dirigidos en reiteradas ocasiones que se tranquilicen.

A los 19 minutos, los de Abel Ferreira tuvieron una nueva oportunidad para ampliar la ventaja: otra vez de pelota parada, Andreas Pereira centró y Lucas Evangelista cabeceó al palo. Tras esta jugada, River logró alejar al equipo visitante de su arco, aunque no pudo crearle peligro.

Cuando el equipo local se había acomodado y ganado el dominio del balón, el Huevo Acuña perdió una pelota clave que recuperó Aníbal Moreno y, tras una asistencia exquisita del Flaco López, Vitor Roque puso el 2 a 0.

¡¡¡ASISTENCIA DEL FLACO LÓPEZ Y GOL DE VITOR ROQUE PARA EL 2-0 DE PALMEIRAS ANTE RIVER!!!





En el entretiempo, Gallardo metió mano en el equipo e hizo dos cambios: Lucas Martínez Quarta por Paulo Díaz, amonestado, y Juanfer Quintero en lugar de Enzo Pérez. Tras estas modificaciones, River cambió claramente su cara en el complemento.

Aunque el Millonario se hizo con la pelota, no tuvo muchos remates claros para achicar la ventaja. Por el lado de Palmeiras, cómodo con el resultado, esperó para salir de contra. Cuando promediaba la segunda parte, Gallardo hizo otros dos cambios: Miguel Ángel Borja por Maximiliano Salas y Santiago Lencina por Nacho Fernández.

Cuando faltaban 10 minutos para el final, tuvo lugar una situación insólita: el guardameta Weverton cometió una infracción dentro del área sobre Gonzalo Montiel, que el árbitro fue a revisar al VAR. Lo extraño es que no había nada que revisar, porque el campeón del mundo se encontraba en posición adelantada en la jugada donde ocurrió la falta.

A pesar del offside, el árbitro Jesús Valenzuela Sáez ilusionó a todo el Monumental al anunciar por el alto parlante que Weverton cometió penal, lo que hizo estallar a los hinchas. Sin embargo, inmediatamente dijo que no lo cobraría porque el lateral estaba en posición adelantada.

Weverton le cometió infracción a Montiel pero Cachete estaba en offside y ¡NO ES PENAL PARA RIVER!





El premio por su rendimiento en el segundo tiempo llegó a los 89 minutos para River: Lucas Martínez Quarta sacó un bombazo desde fuera del área para descontar y le dio vida al Millonario en la serie.

¡¡DESCUENTA RIVER!! El Chino Martínez Quarta probó desde afuera del área y anotó el 1-2 ante Palmeiras.





En los últimos minutos, River sometió al equipo brasileño que terminó pidiendo la hora. Con un remate de Borja al último minuto que se fue apenas afuera por un rebote, los de Gallardo dejaron en claro que están vivos y darán batalla en Sao Paulo.