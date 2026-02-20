Flexibilizaron medidas que debe cumplir la capo narco Ruth Montecino durante salidas

La justicia no se opuso a un pedido de la defensa en relación a la mujer oriunda de Cipolletti. Se encuentra en la última etapa de ejecución de la pena.

Más allá de que todavía le resta cumplir un tramo importante de su condena que vence en 2031, la capo narco Ruth Montecino está haciendo buena letra durante su encierro en el Instituto Correccional de Mujeres de la ciudad pampeana de Santa Rosa y durante esta semana recibió la noticia favorable de que tendrá salidas “bajo palabra de honor”. De esta forma, la mujer con domicilio en el barrio Don Bosco de la ciudad rionegrina de Cipolletti , podrá moverse con libertad cada vez que sea autorizada a abandonar la Unidad 13 de la vecina provincia.

Montecino se encuentra en la última etapa de la importante condena que recibió por el delito de narcotráfico y desde la justicia federal de la región se muestran más flexibles ante algunos pedidos de la defensa oficial. Uno de los últimos reclamos que ingresó en el área de Ejecución fue la posibilidad de que a partir de marzo de este año no se requiera que la mujer oriunda de Cipolletti contara con custodia o el necesario acompañamiento de familiares para viajar hasta Río Negro. Debido a que el representante del Ministerio Público Fiscal no se opuso al requerimiento, el juez que intervino la autorizó a que haga uso de sus salidas “bajo palabra de honor”.

Héctor y Ruth Montecino, sindicados líderes de la organización que traficaba droga en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. (Fabian Ceballos)

A su turno, la capo narco destacó que los pasajes se los comprará su familia y que los presentará a su defensor para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Una condena de 17 años

En la actualidad, Montecino cumple una condena que vence el 9 de junio de 2031. Sus múltiples causas penales por narcotráfico la llevaron a acumular varias penas y tras una unificación, se le fijaron un total de 17 años.

En el último proceso en contra de la cipoleña, la justicia federal recordó una de sus primeras condenas destacadas en 2013 junto a su hermano Héctor. Justamente, por su reincidencia, se le impusieron 5 años en 2023 y se avanzó con una unificación de penas.

Ruth Montecino todavía aguarda la definición de una causa por drogas. Ruth Montecino todavía aguarda la definición de una causa por drogas.

Al igual que otros condenados, Montecino llevó a cabo distintos cursos y estudios con el fin de recortar la pena definitiva que debe purgar. En ese marco, se considera que la mujer ya cumplió un poco más de 12 años de castigo. En un primer momento, cayó presa en 2012 y en 2020 accedió a la libertad condicional. Tras la primera sentencia en su contra por parte del Tribunal Oral Federal de Neuquén capital, fue alojada en la unidad penitenciaria 16 de Neuquén. Luego, al ser juzgada en Roca, se dispuso su encierro en la cárcel pampeana.

Una primera pena contundente de la justicia federal neuquina

La capo narco recibió una primera pena de envergadura cuando fue juzgada junto a su hermano en esta capital. Se le impusieron 15 años de cárcel efectiva. A pesar de esta situación, apenas logró salir en libertad condicional, volvió a reincidir y fue atrapada en 2021 junto a otro conocido narco de la región, Daniel “El Pollero” Neira. Por este proceso, recibió 5 años de cárcel.

En 2023, se avanzó con una unificación y se fijó un castigo definitivo de 17 años. Desde la defensa se objetó el monto y elevó varios reclamos aunque la justicia federal confirmó la pena impuesta.

También, mientras se desarrollaba el último proceso en su contra, fue condenado su hijo menor, Franco, quien recibió una pena unificada de 5 años y 9 meses de cárcel por narcotráfico y otras causas.