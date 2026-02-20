Abusos sexuales en Jardín 31: confirman la condena a 18 años de prisión para el docente

El Tribunal de Impugnación rechazó el recurso de la defensa de Walter Guido Herrera. Ratificó la condena por 12 casos de abuso sexual.

Previo a la confirmación de la condena al docente de música, las familias de las víctimas se movilizaron para exigir justicia.

Tras más de un año del juicio por jurados contra el maestro de música del Jardín 31 declarado responsable, el Tribunal de Impugnación de Neuquén ratificó la condena a 18 años de prisión efectiva por ser hallado culpable por abusos sexuales cometidos contra alumnos de esa institución.

La resolución fue firmada por los jueces Andrés Repetto, en carácter de presidente, junto a Mauricio Macagno y Liliana Deiub, quienes rechazaron el recurso presentado por la defensa. De esta manera, quedó firme la sentencia de responsabilidad dictada tras el veredicto del jurado popular a Walter Guido Herrera , ex docente de música.

El fallo también confirmó la pena establecida oportunamente por el juez Juan Manuel Kees de cumplimiento efectivo. En su veredicto se lo responsabilizó de 12 de los 23 casos que se discutían. Dos de ellos considerados gravemente ultrajantes con acceso carnal.

SFP Condena a docente busador de menoras jardin 31 (13).JPG Tras escuchar la condena al profesor por los abusos en el Jardín 31, los familiares de las víctimas salen de la sala. Sebastián Fariña Petersen

Qué dictamina el fallo del Tribunal de Impugnación

El fallo del Tribunal de Impugnación ratificó la condenada del jurado popular que lo declaró culpable por un total de 12 hechos cometidos contra estudiantes de la institución. De esa manera, la calificación legal quedó establecida de la siguiente manera:

1 hecho de abuso sexual con acceso carnal .

2 hechos de abuso sexual gravemente ultrajante .

9 hechos de abuso sexual simple.

En todos los casos, los delitos fueron considerados agravados por su condición de encargado de la educación, en calidad de autor y bajo la figura de concurso real, conforme a los artículos citados del Código Penal y del Código Procesal Penal de Neuquén.

El tribunal confirmó además la pena única de 18 años de prisión, junto con las accesorias legales y las costas del proceso.

Los antecedentes del caso

En noviembre de 2024 el jurado popular declaró culpable al profesor de música del Jardín 31 de barrio Melipal en el juicio por casos de abuso sexual. El juicio por jurados demandó cuatro semanas en las que se produjo la prueba sobre la base de más de 100 testimonios: de las víctimas a través de Cámara Gesell, familiares de las víctimas, peritos y profesionales de diversas áreas que intervinieron en la investigación.

La teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue que, entre marzo y julio de 2022, Herrera se aprovechó de su condición de encargado de la educación de niños y niñas durante el dictado de la clase de música y cometió los abusos en el Jardín 31 de la capital provincial.

La defensa del profesor sostuvo desde el inicio de la causa que el hombre fue condenado por presión social y que la prueba no alcanza para acreditar los abusos.

SFP Denuncian abuso Jardin 31 Melipal 1099 archivo (1).JPG El juicio por los abusos en el Jardín 31 se inicia el 14 de octubre.

El veredicto condenatorio por los 12 casos se conoció luego de casi 24 horas de que comenzó a debatirse en la tarde del miércoles, tras los alegatos de las partes. El acusado no estuvo presente en la sala y siguió la lectura a través de Zoom.

La Defensora Adjunta del Niño, Niña y Adolescente, Andrea Rappazzo, quien intervino a lo largo del proceso como querellante institucional, destacó la importancia del testimonio de la perito Betina Calvi, quien "dio cuenta del grave impacto en las infancias de un delito de abuso sexual, máxime cuando es cometido por un educador, es decir por una figura con autoridad para los niños, en un espacio -como el jardín o la escuela- que es fundamental porque es el puente que hay entre la familia y la sociedad".

Luego, en diciembre de 2024 se discutió la pena que debía cumplir: el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid requirió 45 años de prisión, y el juez de garantías Juan Manuel Kees le impuso 18 años.