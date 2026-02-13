Jurado popular: Juzgarán a un hombre acusado de abusar de una mujer durante 19 años

Lo acusaron del delito de abuso sexual y corrupción de menores, un delito de más de 15 años de prisión.

Desde el Ministerio Público Fiscal ( MPF) requirieron que un jurado popular juzgue a un hombre acusado de cometer abuso sexual durante 19 años, y en distintos lugares, de una mujer que era parte de su entorno familiar.

El pedido se efectuó en diciembre del 2025 y este viernes fueron confirmados algunos aspectos durante una audiencia en la Ciudad Judicial en la que el organismo estuvo representado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y Cecilia Sabaté.

El MPF planteó el pasado 16 de diciembre que el acusado, J. R, cometió los abusos desde la niñez y hasta la etapa adulta de la víctima. Se le atribuyó el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañosos a la salud física y mental , por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente (esta última agravante hasta que ella cumplió 18 años), en concurso ideal con corrupción de menores continuado, todo en calidad de autor.

Al tratarse de una imputación que prevé una pena superior a los 15 años de prisión, se solicitó que intervenga un jurado popular, integrado por 16 personas, dividido en partes iguales entre varones y mujeres, y con 12 miembros como titulares y 4 como suplentes. Este tribunal se conformará tras la fijación de la fecha de juicio, que la Oficina Judicial determinará en los próximos días.

OBEID- SABATÉ- MPF

Abusó de la niña en la casa, oficina, hoteles y un camión

“Los hechos ocurrieron principalmente en el domicilio en el que convivieron hasta el año 2020”, detalló la asistente letrada del MPF en la audiencia de control de la acusación, y puntualizó que también fueron en las oficinas de distintas empresas que tenía el imputado en Neuquén, en hoteles en los que paraban durante viajes que realizaba con la víctima y en un camión en el que transportaban mercadería y tenía una cama.

Según indicó Sabaté, la víctima reveló los abusos siendo mayor de edad, lo cual implicó “una ruptura del secreto familiar, y la denuncia”.

En la Ciudad Judicial, se realizó este viernes una audiencia de impugnación. El fiscal jefey la asistente letrada pidieron que se rechacen dos planteos del abogado defensor, Marcelo Muñoz, para que se excluyan a personas que fueron ofrecidas como testigos por el MPF y que son familiares directos del acusado; y para tener por abandonada la participación de querella ya que la víctima no estuvo en la audiencia de control de acusación.

“Ambos planteos ya fueron resueltos en la audiencia de control de acusación”, indicó el fiscal jefe. “Y esto no tiene una instancia recursiva en este momento”, añadió, por lo que requirió que se declare inadmisible el recurso de impugnación. La querella adhirió a través del abogado Carlos Caroselli.

Por unanimidad, el Tribunal de Impugnación, integrado por Andrés Repetto, Nazareno Eulogio y Patricia Lupica Cristo, avaló la postura del MPF. “Todo lo decidido en esa audiencia no puede ser impugnado en ese momento, sino que luego y en caso de obtener una sentencia desfavorable, se podrá reeditar esta cuestión”, indicaron y declararon inadmisible el primer agravio.

Sobre el segundo, lo declararon admisible en forma excepcional y señalaron que “en este caso sí podría causar un agravio de imposible reparación ulterior”. Pero lo rechazaron sobre el fondo de la cuestión, ya que consideraron que la legislación indica que “la víctima podrá intervenir en el proceso por sí o por representante legal o mandatario, y sobre la base de las particularidades del caso (el tipo de delito y la carga que implica para la víctima estar en las audiencias) no existe duda sobre quién es su patrocinante y que su voluntad es continuar con el proceso".

El Tribunal de Impugnación también impuso las costas al acusado.