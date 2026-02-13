Allanamiento por violencia familiar: secuestran armas y municiones en una vivienda

El operativo tuvo lugar en un domicilio de Centenario y hay un joven bajo investigación.

Un joven de Centenario quedó bajo investigación luego de un allanamiento a su vivienda que permitió secuestrar un importante arsenal de armas y municiones. Qué se investiga.

Según informó la Policía, el procedimiento tuvo lugar en horas de la tarde del jueves, cuando personal policial de la Comisaría 52 llevó adelante el operativo en una vivienda del barrio Eluney de esa ciudad.

El allanamiento respondió al cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Familia Nº 7, en el marco de una causa vinculada a la Ley 2212, conocida también como el Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar. No obstante esto, no se detalló el hecho que dio lugar a la denuncia y posterior investigación por su delicada naturaleza.

La diligencia contó con la participación de efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II y personal de motoristas de la Comisaría Quinta. Una vez asegurado el inmueble y con la presencia de un testigo hábil, se procedió a la requisa del lugar.

Como resultado del registro, el operativo dejó un balance positivo, procediéndose al secuestro de diversos elementos vinculados al uso de armas de fuego.

Entre los indicios incautados se contabilizaron armas, cargadores, municiones de distintos calibres, vainas servidas, cartuchos, cajas de municiones y un rifle de aire comprimido con mira telescópica.

Finalizada la diligencia, se notificaron las medidas dispuestas por la autoridad judicial a un joven mayor de edad domiciliado en el lugar, quedando las actuaciones a disposición del magistrado interviniente para la continuidad del proceso legal correspondiente.

Dirección provincial de Protección Integral contra las Violencias

El gobierno neuquino, a través de la dirección provincial de Protección Integral contra las Violencias del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, brindó asistencia en más de 500 situaciones de violencia familiar y/o de género durante 2025.

Las intervenciones se desarrollaron conforme al Protocolo Único de Intervención, establecido por la Ley Provincial N°2785, que clasifica las situaciones según niveles de riesgo. Durante el año pasado se acompañaron aproximadamente 230 situaciones de alto riesgo y alrededor de 250 situaciones de mediano y bajo riesgo.

comisaria 52 centenario Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

Días atrás y ante la existencia de un “total menosprecio por la intervención judicial” para frenar un caso de violencia de género, la Justicia de Familia resolvió una medida efectiva: un hombre de 35 años fue expulsado de la provincia de Neuquén tras reiterar amenazas, agresiones y desobedecer las restricciones impuestas para proteger a su ex pareja.

La decisión no solo ordena su imposibilidad de permanecer en los 94.078 km² del territorio provincial, sino que además le prohíbe regresar sin autorización judicial, le exige fijar un nuevo domicilio y someterse a un tratamiento psicológico especializado en violencia familiar.

El conflicto se remonta a agosto del pasado 2025, cuando la mujer lo denunció y se dictaron medidas cautelares bajo la Ley 2785. Entre otras disposiciones, tenía prohibido ejercer actos de violencia, intimidar o acercarse a la víctima. Sin embargo, el hombre incumplió las restricciones en múltiples oportunidades.