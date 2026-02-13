Finde largo: intenso movimiento en los pasos fronterizos a Chile y qué tener en cuenta antes de cruzar

En el inicio del fin de semana largo, mucha gente ya salió de viaje al país vecino. Repasamos los horarios para cruzar y la documentación necesaria.

Los pasos fornterizos entre Neuquén y Chile comenzaron con largas colas el fin de semana largo.

Con el inicio del fin de semana largo, se registra un importante flujo vehicular en los principales pasos fronterizos de Neuquén hacia Chile . Desde Vialidad y organismos de control recomendaron extremar la precaución y tener paciencia, especialmente en el límite internacional por el Paso Pino Hachado , donde el tránsito es sostenido.

En el límite internacional por el Paso Pino Hachado , que conecta con la región de La Araucanía en Chile, se observa “bastante flujo vehicular” en las últimas horas. El cruce permanece operativo de 8 a 19, con horarios diferenciados para transporte de carga y vehículos particulares, por lo que se recomienda consultar previamente antes de viajar.

Desde los organismos de control recuerdan circular con precaución, respetar las indicaciones del personal y prever demoras en los horarios de mayor afluencia.

Horarios de los principales pasos fronterizos

De cara al fin de semana largo, estos son los horarios de referencia en los pasos más utilizados de la provincia:

Paso Cardenal Antonio Samoré (Villa La Angostura – Osorno): abierto de 8 a 19.

Paso Pino Hachado (Las Lajas – La Araucanía): de 8 a 19.

Paso Mamuil Malal (Junín de los Andes – Curarrehue): funciona de 8 a 20.

Paso Icalma (Villa Pehuenia – Icalma): suele habilitar de 8 a 19 para egreso y hasta las 17 o 20 para ingreso, según el día.

Paso Hua Hum (San Martín de los Andes – Panguipulli, vía barcaza): opera de 8 a 20.

Paso Pichachen (El Cholar – Antuco): generalmente de 8 a 18 o 19, con habilitación sujeta a temporada y condiciones.

Las autoridades insisten en verificar el estado actualizado de cada paso antes de salir, ya que las condiciones climáticas pueden modificar los horarios o generar cierres preventivos, sobre todo ante la presencia de hielo o nieve en sectores de cordillera.

Qué documentación hay que presentar

Para cruzar a Chile es obligatorio presentar:

Personas

DNI vigente en buen estado o pasaporte.

En el caso de menores de edad que viajen sin uno o ambos padres, autorización correspondiente certificada.

Vehículos

Cédula verde o azul (según corresponda).

Seguro obligatorio con cobertura internacional (Mercosur).

Si el titular no viaja, autorización para conducir el vehículo con salida del país.

Además, se recuerda completar la documentación migratoria y aduanera exigida en el complejo fronterizo, y declarar productos de origen animal o vegetal, ya que el ingreso de determinados alimentos está restringido por la normativa chilena.

Ante el incremento del tránsito por el fin de semana largo, recomiendan planificar el viaje con tiempo, revisar el estado mecánico del vehículo y consultar el parte actualizado del paso elegido antes de emprender el cruce.