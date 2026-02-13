Se viralizó: el curioso posteo del Ministerio de Salud de Neuquén vinculado con los therians y la vacunación

La publicación fue realizada en las redes sociales de salud, buscando crear conciencia desde un tema viral.

Los therians y la publicación del Ministerio de Salud de Neuquén.

Sorpresa y también reacciones de todo tipo generó la publicación realizada este viernes por el Ministerio de Salud de Neuquén vinculada con los therians . Los comentarios a favor y en contra, lograron que el posteo se viralice rápidamente y que gane visibilidad. Polémico o no, parece ser que el objetivo está ¿cumplido?.

"Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante" adelantan en el copy de la publicación y luego avanzan sobre la vacunación, recordando que "sigue siendo tendencia" y resaltando la importancia que esto tiene para la salud de las personas.

El posteo, está acompañado por una imagen que va más a fondo, donde se puede leer "Los Therians ¡También se vacunan!" donde se ve a personas que se identifican como un animales no humano.

"Podés completar tu Calendario de vacunación en todos los Centros de salud y Hospitales de la provincia", señala la publicación, apelando a crear conciencia en la comunidad.

Embed

Sin dudas, se trata de una campaña institucional que busca promover la vacunación en todo el territorio provincial. El mensaje fue difundido en Facebook, Instagram y también en distintos espacios institucionales.

Desde la cartera sanitaria provincial se recordó que las vacunas son gratuitas y no requieren orden médica. Se aplican en hospitales y centros de salud públicos, donde es importante concurrir con carnet de vacunación.

Calendario Nacional de Vacunación

El Calendario Nacional de Vacunación en Argentina contempla vacunas obligatorias y gratuitas para distintas etapas de la vida: infancia, adolescencia, personas gestantes, adultos y mayores de 65 años.

En la provincia de Neuquén, las dosis se aplican sin costo en hospitales públicos y centros de atención primaria distribuidos en distintas localidades.

calendario de vacunacion

Qué es la subcultura “therian”

El término “therian” hace referencia a personas que se identifican interna o espiritualmente como un animal, real o extinto. Quienes forman parte de esta comunidad sostienen que no se trata de un juego ni de una actividad recreativa, sino de una vivencia ligada a la identidad personal.

Dentro de este grupo se habla de “shifts”, momentos en los que la persona siente que su comportamiento o reacciones se asemejan más a las del animal con el que se identifica que a las de un ser humano. Estos episodios pueden ser emocionales, mentales o conductuales.

therian

Si bien integrantes de la comunidad remarcan que no todos los therians expresan estas conductas de manera visible ni agresiva, el episodio denunciado encendió alertas sobre los límites de estas prácticas cuando se desarrollan en espacios públicos y afectan a terceros.

El caso generó una fuerte repercusión y reabrió el debate sobre la convivencia social, la protección de menores y la responsabilidad frente a comportamientos que derivan en situaciones de violencia. Mientras tanto, la familia de la joven continúa procesando lo ocurrido y reclama mayor atención sobre este tipo de episodios.