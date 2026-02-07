Fiesta de la Confluencia 2026: cuántos asistidos y heridos hubo en el segundo día

Al cierre de la segunda jornada del mayor festival de la Patagonia, hubo más asistencias y dos derivaciones al hospital.

La segunda noche de la Fiesta de la Confluencia fue un éxito de concurrencia en el predio de la Isla 132, al sur de la capital neuquina, y a la vera del río Limay. También se desarrolló un intenso trabajo del operativo sanitario .

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, hubo más de 90 asistencias realizadas y dos derivaciones a hospitales de la ciudad, mientras que en la jornada previa las asistencias alcanzaron las 70 y una sola derivación al hospital por una situación de alto riesgo social no médica, pero sí con necesidad de intervención de otros equipos.

Señalaron que los equipos de esa dependencia gubernamental como así también del Ministerio de Seguridad se encuentran trabajando de manera coordinada “para que todo sea una verdadera fiesta, con presencia permanente y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad".

Durante toda la Fiesta, el operativo sanitario coordinado por el SIEN dispone de: 8 Puestos Médicos Avanzados, incluido SIEN Pediátrico; 40 profesionales; hasta 8 ambulancias, según el día; 3 vehículos utilitarios de apoyo; 2 Unidades de Respuesta Inmediata (URI).

image

Cerca de la Isla 132, en la salita de Confluencia duplicaron la demanda

También se registró otro dato revelador en la segunda noche de la fiesta de la ciudad de Neuquén, dado que la Salita de Salud de la Confluencia duplicó la demanda.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que en la Salita de Salud de la Confluencia se registró un marcado crecimiento en todos los servicios: 59 controles de enfermería, 43 atenciones odontológicas, 100 testeos, 198 dosis de vacunas con 120 consultas; y 10 mamografías con 50 consultas relacionadas.

Las cifras superan a la primera jornada, que había contabilizado 50 controles de enfermería, 25 atenciones odontológicas, 89 testeos, 192 dosis de vacunas con 171 consultas; y 7 mamografías.

El servicio de mamografías y odontología mostraron los mayores incrementos, con aumentos del 43% y 72% respectivamente. Los testeos también crecieron un 12%, evidenciando la creciente confianza de la comunidad en el dispositivo sanitario.