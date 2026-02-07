Acusan de abuso sexual a un hombre que sería de una comunidad mapuche en Villa La Angostura

La audiencia se realizó el jueves por un hecho denunciado por la madre de una menor, ocurrido en una vivienda de la comunidad Paichil Antriao.

La Justicia de Villa La Angostura realizó el jueves la audiencia de formulación de cargos contra un hombre acusado de abuso sexual simple en perjuicio de una niña. El caso se vincula a un episodio ocurrido en una vivienda situada en el faldeo del cerro Belvedere, dentro del área que ocupa la comunidad mapuche Paichil Antriao, y es investigado por el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la investigación se inició en septiembre del año pasado, luego de que la madre de la menor se presentara ante las autoridades policiales para denunciar lo que su hija le había relatado. Debido a que se trata de una causa que involucra a una niña, se mantiene bajo reserva la identidad de la víctima , de la denunciante y del hombre imputado.

Según surge de la causa, la mujer atravesaba un contexto de extrema precariedad habitacional. Tras perder su vivienda en Villa La Angostura, se trasladó junto a sus hijos a Junín de los Andes, donde consiguió un alojamiento transitorio que finalizó al cabo de un tiempo.

Ante la falta de opciones, aceptó la propuesta de un hombre con quien había tenido un vínculo afectivo previo, quien le ofreció compartir la casa que ocupaba dentro del territorio comunitario. De ese modo, la mujer regresó con sus hijos a Villa La Angostura y comenzó una convivencia que, en un primer momento, se desarrolló sin conflictos.

Con el paso de las semanas, la relación se deterioró. La denunciante señaló que el hombre comenzó a ejercer un trato hostil, con episodios de violencia verbal y conductas de control, entre ellas la restricción del contacto telefónico con familiares y personas de confianza.

El hecho denunciado

De acuerdo a la declaración incorporada al expediente, el hecho que dio origen a la denuncia ocurrió durante la noche, cuando el hombre volvió al domicilio en horas de la madrugada y en un estado alterado. Tras una discusión, se habría calmado y se acostó en la misma habitación donde dormían los cuatro integrantes del grupo familiar, un espacio reducido.

En ese contexto, el acusado habría tenido un comportamiento inapropiado con la menor. La niña, visiblemente afectada, pidió ir al baño y solicitó que su madre la acompañara. Allí, lejos de la presencia del hombre, le relató lo sucedido.

Frente a esa situación, la mujer decidió retirarse del lugar junto a sus hijos utilizando un pretexto y se dirigió de inmediato a una dependencia policial, donde formalizó la denuncia. A partir de ese momento, se activó la intervención judicial y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Avances en la investigación

La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que ordenó distintas medidas probatorias, entre ellas peritajes y entrevistas especializadas, con el objetivo de preservar el bienestar de la niña y evitar su revictimización.

El jueves, tras formalizarse la acusación y el inicio de la investigación por abuso sexual simple, se le dictaron medidas cautelares al imputado: una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros tanto de la madre como de la niña, la obligación de retirarse del lugar en caso de un encuentro circunstancial y la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto con ellas, ya sea personal, telefónico, electrónico o por cualquier otro medio.

La postura de la comunidad Paichil Antriao

Luego de que el caso trascendiera públicamente, la Lof Paichil Antriao difundió un comunicado para aclarar su posición. En el texto, remarcaron que el hombre denunciado no integra la comunidad y rechazaron cualquier vinculación institucional con el hecho investigado.

“Queremos dejar en claro que la persona señalada no pertenece a nuestra comunidad”, expresaron, al tiempo que manifestaron su disposición a colaborar con la Justicia en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento del caso.

También señalaron que la comunidad cuenta con su propio sistema normativo, conocido como Nor Feleal, que prevé sanciones internas ante situaciones de violencia de género o abuso infantil. No obstante, aclararon que ese mecanismo no resulta aplicable en este caso, ya que el acusado no es miembro del lof.

Además, cuestionaron la utilización de una imagen en una publicación periodística anterior, al considerar que generó interpretaciones erróneas y afectó a la comunidad en su conjunto.

El sistema Nor Feleal

El Nor Feleal es el sistema de justicia mapuche, basado en principios comunitarios y restaurativos. Su finalidad es recomponer el equilibrio social, reparar el daño y prevenir nuevas situaciones de violencia dentro del territorio.

Este modelo contempla sanciones que pueden ir desde reparaciones económicas hasta la exclusión o expulsión de la comunidad, y se aplica de manera colectiva. Desde la Lof Paichil Antriao reiteraron que, en este caso, el abordaje corresponde exclusivamente a la Justicia provincial.