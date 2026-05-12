Lo condenaron por un crimen y admitió haber matado a un hombre con una escopeta

El acusado reconoció el hecho durante una audiencia, el próximo paso será definir la pena que deba cumplir.

Una madrugada de discusiones, insultos y violencia terminó en tragedia en Picún Leufú . La Justicia declaró penalmente responsable a un hombre acusado de matar a Gustavo Santos Villar de un disparo con una escopeta, luego de un acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa.

La resolución fue tomada durante una audiencia encabezada por el juez de garantías Ignacio Pombo, donde el acusado, identificado como E.E.U., reconoció frente al magistrado haber causado la muerte de la víctima.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de noviembre de 2025 y tuvo como escenario inicial un local bailable de la localidad. Según reconstruyó la fiscalía, tanto el acusado como Gustavo Santos Villar coincidieron allí y comenzaron una discusión que rápidamente pasó de las palabras a los golpes.

La pelea continuó afuera del comercio, ya cerca de las seis de la mañana. Testigos señalaron que ambos se agredieron físicamente en plena calle y que la tensión parecía no terminar.

Picun leufu

Pero lo peor todavía no había pasado.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, minutos después volvieron a cruzarse a pocas cuadras del lugar y retomaron los insultos. Fue entonces cuando, según la acusación, el imputado decidió ir a buscar un arma.

La fiscalía sostuvo que E.E.U. fue hasta la casa de un amigo, tomó una escopeta y luego se dirigió al domicilio de Santos Villar, ubicado en el barrio La Esperanza.

Cuando llegó a la vivienda, la situación escaló de manera dramática. Según se expuso en la audiencia, la víctima salió de la casa con un machete en la mano y el acusado realizó un primer disparo que no logró impactarlo.

En medio de la tensión y el enfrentamiento, Santos Villar se abalanzó sobre él. Fue allí cuando se produjo el segundo disparo, que impactó en la zona abdominal. La herida fue fatal y, pese a la asistencia posterior, el hombre terminó muriendo.

Durante la audiencia, la fiscalía remarcó que contaba con pruebas suficientes para sostener la acusación en un eventual juicio oral. Entre los elementos reunidos mencionaron testimonios de personas que presenciaron la pelea, actuaciones policiales y registros de cámaras de seguridad que ayudaron a reconstruir la secuencia de aquella madrugada.

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El delito fue encuadrado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Uno de los momentos más fuertes de la audiencia ocurrió cuando el juez Pombo dialogó directamente con el imputado para asegurarse de que comprendiera el alcance del acuerdo judicial.

El magistrado le explicó que la fiscalía había reunido evidencia suficiente como para avanzar hacia un juicio oral que podría terminar en una condena. También le preguntó si entendía que estaba renunciando a ese juicio y si reconocía haber causado la muerte de Santos Villar con una escopeta.

La respuesta del acusado fue breve y contundente: “Calibre 22, sí, sí”.

Tras esa admisión, el juez homologó el acuerdo al considerar que se cumplían todos los requisitos legales y lo declaró penalmente responsable por el crimen.

La querella, que representa a la familia de la víctima, manifestó su conformidad con la resolución judicial y aseguró que los allegados de Santos Villar acompañaron el acuerdo alcanzado.

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Por su parte, la defensa también aceptó la solución parcial del caso y sostuvo que tanto la autoría como las circunstancias del hecho habían quedado acreditadas durante la investigación. “Quedaron claras desde un primer momento la pelea y las causas de la muerte”, indicaron.

Ahora, la causa ingresará en una nueva etapa. Luego de la declaración de responsabilidad, se realizará la audiencia de cesura, instancia en la que se definirá la pena que deberá cumplir el condenado.

Las partes adelantaron que existe un posible acuerdo para fijar una condena de 10 años y ocho meses de prisión.

Mientras tanto, el imputado continuará bajo prisión domiciliaria, medida que fue prorrogada por el juez hasta que quede firme la sentencia definitiva.