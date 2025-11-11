Picún Leufú: acusaron al hombre que baleó mortalmente a Gustavo Amaro Santos, pero no quedó preso

Le formularon cargos por el delito de homicidio agravado y desde la fiscalía se consideró que la medida cautelar de la prisión domiciliaria es suficiente.

El hombre que baleó mortalmente a Gustavo Amaro Santos fue acusado y se determinó que cumplirá prisión domiciliaria . Le imputaron el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó al hombre, identificado por sus iniciales como E.E.U., por haber matado a Santos con un arma de fuego el sábado pasado, en la localidad de Picún Leufú.

El funcionario de la fiscalía Matías Alonso formuló cargos y solicitó al juez de garantías Ignacio Pombo que impusiera una medida cautelar de detención domiciliaria mientras avanza la investigación.

El acusado portaba un arma de fuego y un cuchillo

Según expuso el representante de la fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 8:03, en el domicilio de un familiar de la víctima, ubicado en el barrio La Esperanza.

El acusado llegó al lugar en una moto, portando un arma de fuego y un cuchillo. La víctima salió de la casa con un machete de grandes dimensiones y comenzaron a discutir. Fue en ese contexto que E.E.U. realizó un disparo hacia Santos, pero no llegó a impactarlo. Alonso explicó que se inició una lucha, hasta llegar a la esquina de la avenida Maestro Sosa y la calle Mariano Moreno. Allí, el acusado efectuó un segundo disparo, que en este caso impactó en la zona abdominal de la víctima.

Santos falleció durante el traslado al hospital de la ciudad de Cutral Co, mientras que el acusado fue detenido por la Policía neuquina en el lugar, cuando intentaba retirarse.

El funcionario de la fiscalía encuadró el accionar del imputado en el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor (artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal).

asesinato picun leufu (2)

En cuanto a las medidas cautelares, el representante de la fiscalía aclaró que, si bien la gravedad del hecho hubiera justificado una prisión preventiva, consideró que una detención domiciliaria bastará para cautelar los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación –los testigos dijeron sentir temor- y la solicitó por 2 meses.

El juez hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía, tuvo por formulados los cargos y ordenó la medida de encierro domiciliario por el plazo solicitado en un paraje cercano, con control policial diario. También fijó 3 meses para desarrollar la investigación.

Conmoción de amigos y vecinos

El crimen ocurrido el fin de semana en Picún Leufú causó una gran conmoción y tanto amigos como vecinos manifestaron su dolor por la muerte de Santos. “Qué gran tristeza y cómo no poder expresarme a través de las redes sociales. Hoy la vida nos da un golpe bajo a más de uno y nos arrebata la vida de un hermano, un amigo, un nieto, un sobrino, un tío y un hijo. Dejo en las manos de Dios que se haga justicia y que con eso nos llegue un poquito de alivio a nuestros corazones”, escribió Emanuel Alvear, un joven vecino, en un extenso mensaje que se viralizó entre los habitantes del pueblo.

Sin ocultar su enorme afecto, pidió que “dale fuerzas a tu familia, a tu abuela que te amaba con el corazón. Siempre le tenía que decir que el loco de su nieto estaba bien, que mañana o pasado volvía a la casa y ella me decía: ‘Sí hijo, sí, lo estoy esperando’. Me quedo con tu amistad para toda la vida. Mi hermano, mi arquero. Volá alto y descansá en los brazos de Dios”.