Brutal pelea callejera dejó a una persona herida en grave estado: qué se sabe
La violenta pelea tuvo lugar en las inmediaciones de una estación de servicio en Chos Malal. El herido podría ser trasladado a la capital neuquina para una mejor atención médica.
Un grave episodio de violencia ocurrió esta madrugada en la ciudad de Chos Malal. Una pelea callejera entre dos grupos de personas dejó a un herido de gravedad y por el momento las autoridades se encuentran investigando cómo ocurrió.
El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 horas de este domingo en inmediaciones de la estación de servicio YPF Ordóñez. Como consecuencia de las lesiones sufridas, la persona herida se encuentra en camino a la ciudad de Neuquén Capital por vía terrestre para recibir atención médica de mayor complejidad, indicó a LM Neuquén Mariano Jara, coordinador Operativo de la Dirección de Seguridad de Chos Malal.
En este sentido, sumó que el lesionado es un joven de 30 años de edad y que sufrió un grave golpe en el cráneo.
En tanto, radio Chos Malal reveló que que personal policial intervino de inmediato en el lugar y se encuentra trabajando intensamente para esclarecer lo sucedido, determinar las responsabilidades en el hecho y avanzar en la investigación.
En el marco del procedimiento, se habría producido la detención de las personas vinculadas al incidente.
Noticia en desarrollo
