Estadio Neuquén Arena: Gaido reveló dónde será el flamante edificio para espectáculos

El intendente brindó detalles acerca de la nueva obra, anunciada en el inicio de sesiones del Concejo Deliberante, y habló sobre otros proyectos que impulsará en este 2026.

El intendente Mariano Gaido brindó detalles acerca de las nuevas obras y proyectos que impulsará en este 2026 y que permitirán transformar la ciudad. Además, anunció que ya avanza con la licitación del estadio Neuquén Arena y reveló dónde estará ubicada.

Este viernes, el intendente sostuvo que, tal como anunció al momento de la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, impulsará la creación del estadio Neuquén Arena para la ciudad : “Lo vamos a desarrollar en la Isla 132 y vamos a trabajar rápidamente con las ordenanzas para que tengamos dentro de este semestre la licitación”, aseguró.

Gaido explicó que la construcción se hará mediante una inversión pública privada en una asociación, tal como se está haciendo con el estacionamiento subterráneo de Pirkas. A continuación, comentó que se está avanzando en un acuerdo con Cordineu -organismo a cargo de la Isla 132- y que luego se redactará una ordenanza que dará el aval a que Neuquén tenga un estadio de espectáculos, formación, capacitación, eventos deportivo y culturales: “El Neuquén Arena se va a desarrollar y comenzaremos en este semestre”, afirmó.

fiesta confluencia isla 132 previa La Isla 132 un lugar preferido de los neuquinos.

Por otro lado, dio a conocer que también la Municipalidad avanza en la incorporación de un nuevo transporte público eléctrico para la ciudad de Neuquén. “Dentro de pocos días vamos a comunicar cuáles serán los trayectos de estas nuevas unidades 100% eléctricas”, agregó y detalló que los nuevos colectivos se destinarán a nuevos recorridos que buscarán potenciar el turismo en zonas como el Paseo Costero o impulsar el Polo Científico Tecnológico.

“COLE es un ejemplo en el país y ya lo eligieron 120.000 usuarios. La semana que viene pondremos en marcha 36 unidades 0KM que van a fortalecer las 180 actuales, con lo que tendremos 216 colectivos. De esta forma, seremos la única ciudad de la Patagonia con este transporte de jerarquía”, destacó.

Teleférico y transporte eléctrico en Neuquén

Con la mira puesta en continuar el desarrollo de la capital como punto turístico, el jefe comunal anunció el desembarco de los primeros buses eléctricos para la ciudad. Se trata de dos nuevas líneas que, si bien estarán dentro del servicio público de COLE, unirán sectores turísticos de la ciudad, por lo que serán una opción más para los que llegan de visita.

Los buses eléctricos unirán la Plaza de las Banderas con el Paseo Costero y el Aeropuerto Presidente Perón con el centro capitalino, por lo que serán una oportunidad para los turistas que llegan a la ciudad.

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad, Diego Cayol, comentó a LM Neuquén que este nuevo servicio de transporte va a favorecer a los turistas que llegan a la ciudad para poder visitar de manera más rápida los puntos centrales como son la Plaza de las Banderas, donde recientemente instalaron una nueva plaza con juegos para los más chicos, y el Paseo Costero con todos sus atractivos naturales y gastronómicos. Estos buses van a ser con tarifa, ya que si bien conectan puntos turísticos, no son solo eso sino que son nuevos recorridos que se suman al servicio de transporte público.

Hiroki estacionamiento

Por otra parte, el municipio planifica la instalación de un teleférico en la Península de Hiroki, que conectará de manera aérea con la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Como contó Gaido, se trata de un teleférico que permitirá observar los ríos desde el aire, y todo el hábitat natural que los rodea.

Según comentó Cayol, el teleférico recorrerá unos 1200 metros, lo que le dará una nueva impronta y valor turístico a la ciudad.

La innovadora obra está planificada para licitarla durante el 2026 y será una nueva atracción turística y una manera también de resguardar toda el área natural que ofrece la península de Hiroki, con intervención de servicios y resguardos para todo el sector.

Gaido celebró otros avances de obras

Por otro lado, Gaido recordó que en paralelo el municipio continúa con la transformación de la Gran Avenida -ex Ruta 22- y celebró los avances del Polo Científico Tecnológico a través del Instituto Vaca Muerta. En este sentido, dijo que ya hay 13.000 inscriptos para los talleres que se brindarán allí.

“Ese edificio lo construyó la Municipalidad con fondos propios e hicimos un acuerdo con YPF y con las operadoras. En ese lugar ya está garantizado el servicio de transporte público”, expresó el jefe comunal, quien recordó que el IVM quedará oficialmente inaugurado en marzo, mientras que la semana próxima quedará habilitado el nuevo asfalto en todo el barrio aledaño.

“Es realmente un orgullo en el país el Plan de Obra de 3.000 cuadras de asfalto que tenemos en toda la ciudad”, expresó. Luego se refirió a los trabajos en la nueva avenida y dijo que “en Neuquén se trabaja con obras las 24 horas del día mientras que el país está paralizado, en la ciudad con superávit, con fondos propios, sin endeudamiento y acompañando a todo el comercio que no pagará la licencia durante lo que dure la obra”, especificó.

Por último, recordó que este año se ejecutarán 20 nuevos parques en la ciudad para el disfrute de niños y vecinos en general: “Son plazas blandas, modernas, con iluminación LED, para que puedan disfrutar de ese momento que tiene la familia y principalmente los chicos. Estamos muy felices porque la ciudad de Neuquén es un ejemplo en el país y lo vemos en estas plazas, en las obras y los servicios públicos que son eficientes”, finalizó.