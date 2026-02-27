Siete horas con corte de luz en el oeste de Neuquén este domingo: la zona afectada

La Cooperativa CALF dio a conocer la suspensión del servicio eléctrico para este domingo en Neuquén, en la zona oeste y centro oeste de la ciudad. Los detalles.
La Cooperativa CALF informó sobre diversos cortes de luz programados para este domingo en Neuquén, en la zona oeste y centro oeste de la ciudad. Además, el EPEN anunció cortes para otras localidades de la provincia.
De acuerdo con la información proporcionada por el ente de energía, los cortes programados para el domingo 1 de marzo afectarán a las siguientes zonas: de 6 a 8:30, el área comprendida desde Belgrano hasta Juan B. Justo, entre las calles Catriel y Mascardi; y de 6 a 13, el sector que abarca desde Rufino Ortega hasta Combate de San Lorenzo, entre las calles Dr. Ramón y Belgrano.
Estos trabajos, realizados por CALF, consisten en la remodelación de la línea de distribución troncal de Media Tensión. Se recomienda tomar las precauciones necesarias, ya que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas.
Cortes de luz en otras localidades de Neuquén
Por otra parte, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) dependiente del Ministerio de Energía, dio a conocer que el mismo día se llevarán adelante cortes de luz en otras localidades. En Centenario, se realizará un corte de energía eléctrica el domingo, en el horario de 9 a 12 para realizar trabajos de mantenimiento en líneas de media tensión.
-
De 9 a 12 afecta: Barrio Ruca Niyeu; Parque Industrial Viejo; Estación de Servicio Puma; Aesa, sector Cementerio;
De 9 a 9:15 y de 12 a 12:15 afecta: barrio Parque; calle 20; calles 0, 1, 2, 3, 4 y 5, Sectores de la ruta 7, desde Hiper Tina hasta barrio 11 de Octubre, La Comarca, Los Olivos, loteos Perticone, Santa Angela, Herrería, Rincón del Valle, Tierra Mansa y Fulciniti.
En tanto, en Añelo se realizará un corte de energía eléctrica el domingo de 7:30 a 12:30 para realizar trabajos en líneas de media tensión. Afecta: Parque industrial Sur; y al sur de ruta provincial 17 y 7 desde Parcela N° 12 hasta calle N° 16.
"Solicitamos a los usuarios de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar", pidió el EPEN.
A su vez, el EPEN programó un corte de luz para este sábado 28 de febrero en Las Lajas, en el horario de 9 a 12, para realizar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en instalaciones de media tensión. Afecta: sector La Buitrera y parte de Colonia Alsina.
Te puede interesar...
Leé más
Estadio Neuquén Arena: Gaido reveló dónde será el flamante edificio para espectáculos
Desgarradora escena en Valentina norte: una yegua intentó parir en plena calle y murió junto a su potrillo
Amplio operativo por el UPD en Neuquén, con cortes y restricciones de tránsito: cuándo y dónde será
-
TAGS
- Neuquén
- cortes de luz
Noticias relacionadas