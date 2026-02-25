Bill Gates reveló el momento del día en el que no deberías usar el celular

El fundador de Microsoft explicó por qué en su casa los teléfonos están prohibidos en un momento determinado del día.

Bill Gates , cofundador de Microsoft y una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico, planteó una postura clara respecto del uso de celulares durante los encuentros familiares. Sin desconocer la utilidad de los dispositivos, sostuvo que existen momentos en los que conviene apartarlos para preservar la calidad de las interacciones cara a cara.

En declaraciones al medio británico The Mirror, Gates explicó que en su hogar existe una regla concreta que prohíbe el uso de los teléfonos celulares . Según su visión, almuerzos y cenas constituyen instancias clave para el diálogo y el intercambio entre padres e hijos.

Para Gates, la tecnología no debería invadir todos los espacios. Reconoció que los dispositivos móviles ofrecen ventajas evidentes, pero advirtió que el uso sin límites puede deteriorar la calidad del tiempo compartido. La interacción presencial no admite reemplazo digital , sostuvo al referirse a la importancia del contacto directo.

Esta restricción rige par el horario de las comidas., es decir en los almuerzos y cenas. El empresario señaló que los smartphones pueden limitar la conversación. No solo por la atención que demandan las pantallas, sino también por el sonido constante de las notificaciones, que interrumpe el flujo natural del diálogo. Cada alerta, mensaje o aviso genera una distracción que desplaza el foco del encuentro.

Reglas claras para sus hijos

El cofundador de Microsoft también compartió decisiones tomadas en su propia familia. Explicó que no permitió que sus hijos tuvieran teléfono celular antes de los 14 años. Según relató, la medida generó quejas, ya que otros chicos contaban con dispositivos a edades más tempranas.

celular

La postura se enmarca en una idea más amplia: el acceso a la tecnología debe estar acompañado por criterios y límites. Gates remarcó que cuando era joven no existían los smartphones, pero tampoco predominaban distracciones permanentes como las actuales. En su caso, priorizaba sus intereses académicos y personales.

Al fijar reglas claras, buscó equilibrar el acceso a herramientas digitales con la necesidad de desarrollar vínculos y hábitos saludables. Para él, establecer pautas en el hogar ayuda a evitar un uso desmedido y promueve un entorno donde la conversación y la escucha ocupan un lugar central.

Tecnología y equilibrio en tiempos digitales

El planteo de Gates se inserta en un debate más amplio sobre el impacto de los dispositivos móviles en la vida social. Diversos especialistas advierten que el uso constante del celular puede afectar la concentración, la calidad del descanso y la profundidad de las relaciones interpersonales.

bill gates

En reuniones familiares, el teléfono suele transformarse en un elemento que fragmenta la atención. Mirar mensajes, responder notificaciones o navegar en redes sociales mientras otra persona habla transmite desinterés. Ese gesto, repetido con frecuencia, erosiona el intercambio.

Gates propone una alternativa sencilla: delimitar momentos sin pantallas. No se trata de rechazar la tecnología, sino de asignarle un lugar adecuado. Desconectarse durante las comidas permite fortalecer el diálogo y recuperar el valor del encuentro directo.

En un escenario dominado por la conectividad permanente, la reflexión del empresario invita a reconsiderar hábitos cotidianos. El celular constituye una herramienta poderosa, pero su uso continuo puede invadir espacios destinados a la convivencia.

La recomendación apunta a recuperar instancias de conversación genuina. Almuerzos y cenas ofrecen oportunidades para compartir experiencias, escuchar historias y construir vínculos sólidos. Alejar el celular por un rato puede parecer un gesto mínimo, pero tiene un impacto concreto en la dinámica familiar.