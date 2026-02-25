La advertencia tras los robos de cables en Neuquén: "Hubo accidentes fatales"

Vecinos denunciaron que un delincuente desenterró un caño de la conexión eléctrica. Francisco Baggio pidió que se realicen las denuncias por robos y vandalismo.

A raíz de una denuncia por robos de vecinos de barrio Belgrano, quienes advirtieron ruidos por la madrugada y luego descubrieron que desconocidos habían desenterrado un caño de electricidad para llevarse los cables, la problemática volvió a ser un punto de partida para la Municipalidad de Neuquén. Desde la Subsecretaría de Ambiente y Protección Ciudadana advirtieron la peligrosidad de los robos y el perjuicio que genera.

"El objetivo es quitar la varilla de cobre que está adentro del medio caño que la oculta como método de protección", explicó Francisco "Pancho" Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, en diálogo con LU5. Se trata, justamente, de la puesta a tierra de la conexión eléctrica de los barrios.

Con respecto al caso puntual, el funcionario precisó que hechos como el denunciado se han reiterado. "Es vandalismo , quien intenta robar cobre de cableado y otros elementos del mobiliario urbano para luego de venderlo y así obtener algún recurso", dijo y enfatizó que desde Defensa Civil han debido actuar en muchas oportunidades vinculados a este tipo de episodios porque la instalación eléctrica queda insegura o hay alguna situación que entorpece la circulación en vía pública.

robo de cables barrio belgrano (2)

Así mismo, puntualizó que en ocasiones detectaron casos donde directamente hubo vandalismo sobre bienes municipales. "Nos ha pasado frecuentemente con el robo de luminarias en la zona de Parque Norte, o en la zona de los balnearios cuando han vandalizado -no para robar- sino para hacer daño a las casetas de los guardavidas, roto las puertas, las ventanas, los vidrios".

Peligros, riesgos y medidas judiciales contra robos y ruidos molestos

Frente a la gran cantidad de robos y vandalismo, Baggio contrapuso la necesidad de concientizar acerca de los riesgos para la salud y los perjuicios sociales, no solo económicos que representan.

"Nos desgasta mucho porque hay reponer elementos, hay que hacer una tarea de reacomodar, para volver todo a la normalidad, el mobiliario urbano es muy pero muy importante porque es parte de la vía pública y cuando hay vandalismo nos perjudica de sobremanera, por ejemplo Parque Norte es un bien para gran cantidad de vecinos", señaló.

Según el organismo Relevando Peligros, en 2024, en Argentina, murieron alrededor de 40 personas por electrocución y caídas por el elevado riesgo que supone entrar en contacto con líneas energizadas (baja, media o alta tensión) al que se le suma el riesgo de caída. Consultado sobre la peligrosidad de robar cobre de las puestas a tierra, Baggio indicó: "No hay conexión eléctrica porque es para una descarga, pero el robo de cables es muy peligroso; han habido accidentes fatales".

SFP Garita Guardavidas destrozos vandalismo

En este sentido, precisó: "Para quienes roban advertimos del hecho peligroso, el robo de luminarias que están energizadas, muchas veces van de noche cuando están encendidas, en la zona de Parque Este, honestamente es una situación compleja".

"Cuando roban varillas le corresponde a la prestataria, CALF, pero es un tema que compete a la municipalidad porque queremos tener una ciudad en condiciones, linda, para disfrutar", dijo e instó a que los vecinos realicen las denuncias correspondientes: "nos sucedió con alcantarillas, porque eran de hierro de fundición, y eran vendibles, y era peligroso porque las tapas de alcantarillas cuando faltan pueden encajar autos". Por este motivo, recordó que hubo una denuncia en Fiscalía que permitió analizar videos hasta llegar a detener a los responsables.

"El área de Limpieza Urbana ha hecho denuncias apuntando a ámbitos sospechosos", dijo sobre la pendiente localización de los locales que se dedican a comercializar lo robado. "En Parque Norte encontramos el rezago que representaba 50 metros de cable lineales, no sabíamos si era público o privado", sumó.