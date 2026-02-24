Así funcionaba "La Banda del Millón" desde la cárcel: la organización de los delincuentes para robar

A partir del análisis del celular de uno de los delincuentes, se conoció cómo se organizaban las entraderas y la coordinación de robos por videollamadas.

Tras el asalto a la abuela influencer Mónica Mancini , la investigación llegó a "La Banda del Millón" como responsables del violento asalto. Esta banda es una temible organización criminal conocida por protagonizar violentas entraderas, donde golpean salvajemente y hasta torturan a sus víctimas.

A raíz de este brutal caso que aconteció el mes pasado contra Mónica , se logró analizar el celular y entrar a la celda de Lucas Ezequiel Mereles , en el penal de Melchor Romero , del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Se trata de uno de los líderes de la organización juvenil que recluta menores para cometer sus golpes en la zona norte del conurbano y que dio instrucciones en tiempo real desde la cárcel al grupo que entró a la casa de la creadora de contenidos senior.

Audios y videos así marcan casas, roban y se divierten los integrantes de “La Banda del Millón” en la cárcel 2

En el dispositivo se encontraron registros de videollamadas en las que se contaban fajos de dinero que estaban en distintas monedas extranjeras. Además, contaban con fotos de armas y autos que se ponían a la venta a través de distintos grupos a los que tenían acceso los integrantes. Aparte, tenían planos de las casas a las que se les iba a hacer la entradera.

la banda del millon robos casas (1)

En el celular del detenido Mereles también encontraron un video grabado desde adentro del penal de Melchor Romero, se muestra cómo es la vida carcelaria y lo que incluso delincuentes alojados en otros penales le enviaban.

Uno de los videos es una videollamada tras el robo de Mónica Mancini, con parte del botín. El segundo, un video de la marcación de la propiedad de la influencer que fue enviado por Thiago Sandoval, también preso en el centro para menores de Virrey del Pino, a Mereles.

Audios y videos así marcan casas, roban y se divierten los integrantes de “La Banda del Millón” en la cárcel 1

El tercero, imágenes registradas en el pabellón de Melchor Romero donde está alojado. “Parece un boliche”, resume una fuente del caso.

Se conoció el modus operandi de los delincuentes para cometer un robo

También la investigación del móvil aportó chats de WhatsApp que completan el mapa de cómo operan con "Nosis", "Telexplorer" y "Datacar", con fines de obtener información de víctimas y vehículos para robar. Asimismo, ponen en evidencia la compra de armas desde el penal. "Qué te den la Glock, cinco gambas arriba, decile", negocia Mereles.

El 4 de enero pasado, cinco días antes del robo a Mancini, le propuso a su hermana: “¿Quién pone la movilidad para robar hoy para laburar un rancho (una casa), bastante plata?”. El objetivo es una propiedad en Martínez.

“Hay una vieja con 250 mil dólares, falta la movilidad”, insiste a otro cómplice. “Ayer robamos en Martínez, agarraron 10 mil dólares y 150 gramos de oro”, indica.

"Confírmame bien", le pide y sigue: "Así hablo acá con mi rancho, armamos la coreo con los wachos, rescatamos cosas, todo, ya tenemos el rancho y todo listo. Vos tenés celular para hacer llamada de afuera y hay que rescatar otro que tenga celu para llamada de adentro y hacemos videollamada con los wachos y ustedes se quedan afuera y así, ¿Entendés?", le explica sobre la operatoria.

Audios y videos así marcan casas, roban y se divierten los integrantes de “La Banda del Millón” en la cárcel 3

La reiteración de casos en los que los delitos son planificados o directamente dirigidos desde una celda muestran que el celular termina siendo una herramienta crucial para que las bandas mantengan sus liderazgos más allá de los arrestos.

A raíz de este descubrimiento, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty a cargo del Juzgado de Garantías n°3 de San Isidro, ordenó el viernes pasado la prohibición del uso de teléfonos celulares para cuatro detenidos acusados de formar parte de "La Banda del Millón" y encarcelados por el homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga, jubilada asesinada en octubre en San Isidro.

integrantes de la banda del millon

