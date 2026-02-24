Figueroa inauguró un centro de formación profesional en Centenario

El presupuesto de la obra fue de 1.890 millones de pesos. Fuerte defensa del gobernador a la educación pública.

“Es muy difícil poder tener las mismas líneas de partida si no existe el Estado ”, aseguró este lunes el gobernador Rolando Figueroa , durante la inauguración del nuevo edificio del Centro de Formación Profesional (CFP) Nº 29 de Centenario . Destacó la relevancia que se da desde su gestión a la educación y recalcó que “hemos trazado un programa para igualar esas líneas de partida”.

El nuevo establecimiento demandó una inversión de 1.890 millones de pesos . Tiene una superficie cubierta de 1.550 metros cuadrados y otros 31,95 semi cubiertos. También posee un playón deportivo de 704 metros cuadrados; tres aulas de teoría, una de informática y talleres de mecánica, albañilería, soldadura, carpintería e instalaciones domiciliarias, además de un salón de usos múltiples de 300 metros cuadrados.

En su discurso, Figueroa puso como ejemplo a la educación formal en la primera infancia y recalcó que Neuquén es la única provincia del país que está creando 37 escuelas infantiles para niños de uno, dos y tres años. “Es fundamental edificar esas oportunidades a partir de la primera infancia”, dijo.

Posibilidades

El gobernador señaló que en la educación inicial y primaria “ya comienza a potenciarse ese programa de becas que tenemos. No es lo mismo un chico que se puede comprar todo para ir a la escuela que uno que no”, consideró.

En el año 2025, 21.000 personas cambiaron su domicilio a la provincia del Neuquén. De esas, 4000 son niños en edad escolar. Eso implica la obligación de construir aproximadamente 140 aulas por año únicamente para hijos de migrantes.

Neuquén, sin duda, ha sido una provincia…



Agregó que en la educación secundaria “hay muchos chicos que, si el Estado no está presente y decimos ‘sálvese quien pueda’, no van a poder estudiar”. “Entonces, también existe el programa de becas con un refuerzo”, expresó.

image

Explicó que ese año se reeditó el programa Fines Tec, con el cual muchos estudiantes pudieron culminar sus estudios y recibir su título. “Les dimos un último empujón para que puedan llegar a esa nueva línea de partida que es conseguir un oficio, un trabajo o comenzar su educación superior”, añadió.

Educación pública

“En la educación superior también decimos que no vale el sálvese quién pueda, para algo está la educación pública”, afirmó Figueroa y explicó que desde el gobierno “tratamos de potenciar la ayuda mediante becas”. Aseveró que Neuquén es el único lugar del país donde estudiantes universitarios reciben una beca de 380 mil pesos mensuales para continuar sus estudios.

image

Por último, estimó que hasta 2030 en la industria del gas y petróleo se crearán 14 mil nuevos empleos y que, además, otras 3 mil personas se jubilarán. “La economía se dinamiza y el Estado tiene que estar presente para dinamizar y dar otras oportunidades. Eso es construir una sociedad”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez expresó: “Celebremos estar en la provincia del Neuquén y los logros que podemos compartir y nos merecemos, pero no lo naturalicemos. Esto es producto de una decisión política, que es ordenar el Estado, recuperar el recurso de los neuquinos y las neuquinas para los intereses de los neuquinos y las neuquinas. En esos intereses, la educación es una de las prioridades”.

Comentó que durante esta semana y la próxima se inaugurarán siete nuevos establecimientos educativos de distintos niveles y modalidades, “algo que en la historia de la provincia es inédito, pero en el contexto de país no tiene ningún precedente”.

La ministra destacó otras obras educativas finalizadas y en ejecución en Centenario, como las de la Escuela N° 360; la EPET N° 29; el IFD N° 9; el CPEM N° 1 y la Escuela N° 365. “No es un hecho aislado la inauguración de este edificio, se encadena producto de la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de invertir en educación y en infraestructura para aquello que los neuquinos y las neuquinas necesitamos y nos merecemos”, puntualizó.

“Desde el equipo de Educación, hemos tomado una decisión que hacía mucho tiempo se esperaba también y era jerarquizar el área de formación profesional con la creación de una dirección”, indicó Martínez.

image

Explicó que el nuevo edificio fue “específicamente diseñado y pensado para recoger las demandas” del Centro de Formación. “No es un prototipo de edificio, es el que el CFP 29 necesita para poder potenciar todo eso que nos cuentan todos, que ha sido tan importante durante más de 40 años”, concluyó.

Cimolai

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai comentó que cuando asumió se reunió con el gobernador y la ministra y coincidieron en que era importante “generar crecimiento educativo en Centenario, con tanta falencia después de tantos años que no se hacían establecimientos educativos”.

“Y, en ese momento, cómo no pensar y cómo no recuperar esta obra, que no tiene solamente un significado educativo o formativo, tiene un significado de contención e inclusión”, dijo el jefe comunal.

Por último, agradeció al gobernador y expresó: “Cuando tuviste la decisión política de que esta escuela se tenía que inaugurar este año, llenaste un montón de corazones de ilusión y premiaste el trabajo de todas estas personas y de los que no están, que hicieron que esto sea posible”.

El director del CFP, Leandro Porma aseguró que “la realidad ha superado notablemente todas las expectativas”. “Seguimos apostando a lo que es la educación, a la formación de oficios y justamente a la formación de mano de obra especializada”, indicó.

“Hoy se cumple con una promesa histórica, de muchos años y muchas gestiones”, dijo Porma y agradeció al gobernador y todo su equipo porque “han saldado y teníamos toda la confianza de que lo iban a hacer, por cómo venían manifestando su conducción a través de acciones concretas, que se palpan y se viven como la de hoy”.

Destacó la inauguración de “un centro de formación profesional tan importante para nuestra zona, para lo que es el Corredor de Vaca Muerta. Somos la puerta de ingreso”. “Tomamos el compromiso de seguir formando con mejores condiciones a toda aquella persona que necesite y se necesite para el mercado laboral”, expresó.

Además, recalcó que en la provincia también se está invirtiendo en tecnología y equipamiento para todos los centros de formación profesional. Consideró que son “un montón de factores que han generado que hoy la formación profesional justamente esté en el lugar que tenga que estar y ocupe el eslabón de la economía fundamental en la generación de mano de obra especializada”.

Ampliación de la guardería municipal

Como parte de las actividades, las autoridades también inauguraron las obras en el Centro de Atención a la Niñez Tío Donald. Se trató de la ampliación del SUM, espacio común para el desarrollo de diversas actividades lúdico recreativas propuestas desde la institución. La inversión superó los 260 millones de pesos.

La secretaria de Gobierno de la municipalidad de Centenario, Rosalí Estévez señaló que la inauguración “simboliza algo mucho más profundo que una obra de infraestructura” y “jerarquiza a los centros de atención a la niñez como verdaderos espacios educativos, donde se construye igualdad, derechos y oportunidades desde los primeros años de vida”.

“Desde esta gestión de gobierno, impulsado por nuestro intendente y acompañada por el gobierno provincial, se ha tomado una determinación clara: poner a la infancia en el centro de las políticas públicas. Y hoy también estamos haciendo un acto de justicia, porque esta obra fue esperada durante más de 25 años”, finalizó.