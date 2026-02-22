Alfredo Cornejo: "El radicalismo todavía está en condiciones de hacer un aporte al progreso del país"

Justificó su apoyo a las políticas del presidente Javier Milei y también se refirió a la relación con el gobernador Rolando Figueroa. Indicó que deben trabajarse temas comunes que son de interés para las dos provincias, como Vaca Muerta y la ruta 40.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , visitó la provincia de Neuquén para acompañar la asunción de autoridades del radicalismo a nivel local y dejó algunas definiciones respecto al rol de su partido en el actual contexto nacional.

En una entrevista con LM Neuquén , sostuvo que un sector, al que adhiere, optó por dar un apoyo a las políticas macroeconómicas del gobierno del presidente Javier Milei , al señalar que había que ir hacia “un cambio de paradigma”.

Por otra parte, se refirió a la relación con el gobernador Rolando Figueroa y los temas comunes que deben abordar las dos provincias, como también a la mirada de la UCR frente a la gestión del mandatario neuquino. “Fuimos parte del frente que ganó las elecciones, incluso tuvimos funcionarios en ese gobierno”, dijo, aunque advirtió que hoy son “oposición”.

- ¿Cuál es la principal razón de su presencia en Neuquén?

- Bueno, sin duda alguna, el motivo es acompañar al radicalismo de Neuquén en la asunción de autoridades, y en particular a Juan Peláez, al presidente del comité provincia electo, con el cual nos une una relación de muchos años. Al igual que a César (Gass) los conozco de hace muchos años, confío en ellos, y creo que el radicalismo vive dos situaciones distintas. En los lugares donde gobierna su performance electoral es una, y en los lugares donde no gobierna su performance electoral es otra, diametralmente opuesta.

Pero yo he tomado el compromiso en todos los lugares donde veo que el radicalismo puede rendir algún resultado, con buenas alianzas, con buenos trabajos, con buen posicionamiento, acompañarlos.

Y yo creo que en Neuquén el radicalismo puede hacer su aporte a la provincia. Y a nivel nacional todavía está en condiciones de hacer un aporte al progreso del país en estas circunstancias. Hoy no hay más incentivo que eso, porque no hay elecciones inmediatas, pero en el 2027 sí las habrá.

- ¿Y cómo analiza la situación del partido en el contexto nacional, teniendo en cuenta que un sector directamente se pasó a las filas de LLA?

- Creo que han hecho mal. Soy un convencido que hay que apoyar al gobierno nacional en el cambio de paradigma económico. Habían dos formas de pararse en esa situación: ser un opositor, que es la opción que adoptó el Comité Nacional, o un colaborador de las líneas generales de cambio de paradigma económico, pero a partir del radicalismo. Y yo opté por la segunda, al igual que algunos gobernadores, intendentes y dirigentes.

De alguna forma, nuestros bloques de diputados y de senadores están colaborando con el gobierno en el Congreso. Votaron la ley de modernización laboral en diputados y los diez senadores radicales lo mismo en la Cámara Alta. Creo que esa era la mejor política para el radicalismo. Porque confrontar con el gobierno nacional nos enfrenta a muchos de nuestros simpatizantes que quieren apoyan al gobierno nacional por las razones que sean. O bien porque son anti kirchneristas, porque quieren un cambio de paradigma económico, o porque comulgan con gran parte de la ideología que representa el gobierno. Porque, de alguna forma, Milei vino a representar lo que representó Juntos por el Cambio.

La UCR en el contexto nacional

- Si se piensa en el último gran líder que tuvo el radicalismo, que fue Raúl Alfonsín, ¿se puede imaginar un apoyo de él a este gobierno nacional? da la sensación que no….

- Bueno, yo no estaría tan seguro. A ver… esta es quizás una hipótesis irrelevante para la mayoría de los argentinos hoy, es más para los historiadores. Pero me gusta el desafío que me que me hace.

Yo creo que Alfonsín en el gobierno hay que mirarlo más por lo que hizo que por lo que dijo. Si uno ve lo que dijo, él es un precursor de que la Argentina no era competitiva. El discurso del Parque Norte es un buen ejemplo. Con el ministro (Rodolfo) Terragno en su momento se planteó privatizar Aerolíneas Argentinas y varias empresas públicas porque el país no era competitivo.

- Pero no era plan de lo que después se concretó en los 90, en el sentido que Terragno planteaba una alianza estratégica, en el caso, por ejemplo de Aerolíneas, contrario a lo que después se hizo cuando se privatizó con Iberia….

- No, no, claro, lo que se hizo en el noventa no. Pero sí que la Argentina tenía que ir hacia un lugar más pro mercado. Ya empezó a decirlo insistentemente Alfonsín, en el 87, en el 88 y en el 89. Lo que ocurrió es que se agotó la nafta y la credibilidad de ese gobierno. Pero ese discurso estaba presente.

Sí hay una diferencia sustantiva entre la ideología del radicalismo, y pongamos ahí también a Alfonsín, con Milei, alrededor del papel del Estado.

Ahora bien, en los tiempos que corren hoy Milei es un emergente de eso. El estado ha resultado ser bastante ineficaz a la hora de las funciones estatales básicas. O sea, hemos decaído en educación y en salud pública en todas estas décadas. La Argentina hace catorce años que no crece. A Milei no lo explica la ideología, sino la falta de resultados económicos de gobiernos de distintos signos, pero fundamentalmente del kirchnerismo. Es decir, irse tan atrás en la historia es un desafío interesante, pero si lo traemos al momento actual, creo que no tiene mucho sentido saber qué pensaría Alfonsín hoy día de esto.

Sí puedo decir lo que pienso yo. Mis coincidencias y la de buena parte del radicalismo, de una parte importante, o de lo que queda del radicalismo, para ser finos en la definición.

- ¿Qué entiende usted entonces que necesita Argentina hoy?

- Argentina necesita un shock productivo derivado del buen funcionamiento de los mercados, pero también necesita un estado inteligente, que brinde igualdad de oportunidades. Y este segundo preconcepto, eso sí, nos diferencia de Milei.

El rol del estado

- ¿Existe el estado para Milei?

- Ahí también me atrevo a hacer una mayor profundización de ese concepto. Una cosa es ser liberal en el estado nacional y otra cosa es ser liberal en los estados provinciales. Según nuestro diseño constitucional, las funciones indelegables del estado están en las provincias. La constitución nacional le da al estado la función de la macroeconomía, política exterior, la defensa, y en forma concomitante la seguridad, por la frontera con el delito. Y la educación universitaria, porque la educación en general es una función sustantiva de los estados provinciales. Con lo cual, ese discurso de Milei de hagamos desaparecer el estado y no sé qué, es imposible en las provincias.

- Yendo a Neuquén, ¿cómo se para hoy la UCR frente al gobierno de Rolando Figueroa?

- Bueno, nosotros contribuimos con nuestro apoyo a ese frente que ganó la provincia. De hecho, tuvimos funcionarios en el gobierno, ahora no, con lo cual, el radicalismo de Neuquén, entiendo, yo no soy yo quien para responder esa pregunta, está en la oposición. Eso es lo que ha resuelto el radicalismo neuquino.

- ¿Y a nivel de gobernador o gobernador?

- En el plano institucional tenemos una tarea conjunta de trabajo que nos beneficie a ambas partes. Nosotros estamos corriendo de atrás en el petróleo no convencional. Neuquén ha recorrido su camino y hoy le está rindiendo sus frutos. Tiene mil millones de regalías anuales, Bueno, le está rindiendo el fruto de lo que nosotros estamos incipientemente desarrollando la Lengua Norte de Vara Muerta, donde hay áreas que tenemos en conjunto con Neuquén. Ahí hay proyectos de no convencional, de pozos, con YPF y otras empresas. Es un trabajo en equipo que nos puede beneficiar a los dos. En esta primera etapa, beneficia más a Mendoza.

- ¿Y en otros temas?

- Tenemos la ruta cuarenta, que es emblemática y debemos trabajarla juntos. Está hecha polvo, es decir, quedó enredada en un litigio judicial de una licitación antigua. Son casi ochenta kilómetros que hay que reconstruir, que generaría muchos beneficios a los temas mineros y petroleros, y al tránsito de las dos provincias. También he hablado con el gobernador, que en dos oportunidades estuvo interesado en nuestro plan de seguridad, en la creación del laboratorio de ADN que tenemos en Mendoza y que nos permite el esclarecimiento de delitos graves y otras cuestiones. Además, sobre el laboratorio balístico y de armas que estamos construyendo, muy moderno, que también contribuye a la seguridad. Todas esas cosas las deberíamos trabajar junto a las provincias, fundamentalmente las limítrofes. Porque el crimen organizado se mueve.

En definitiva, me interesa trabajar con Figueroa. Y tengo la respuesta positiva de él, incluso en la relación con el gobierno nacional, sobre temas que son competencias exclusivas de la Nación, como la ruta cuarenta que mencioné.