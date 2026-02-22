Altísima graduación: detectaron un conductor con casi 2 gramos de alcohol en sangre

El operativo de control en San Patricio del Chañar detectó múltiples infracciones. En tanto, Centenario detectó un alto caso positivo de alcoholemia.

Un operativo de control se llevo a cabo en San Patricio del Chañar este sábado por la madrugada. A cargo del personal policial de la Comisaria n°13 el objetivo del mismo fue para evitar ruidos molestos ocasionados por motociclistas.

De esta forma, se reforzó la presencia policial en el casco viejo y el barrio Parque Industrial. En el marco de este operativo, los efectivos lograron detectar diversas infracciones a la normativa vigente , entre ellas circulación sin casco protector, falta de documentación obligatoria, ausencia de seguro, carencia de elementos de seguridad y maniobras indebidas que ponían en riesgo la integridad de terceros.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de tres motocicletas y un automóvil , además del labrado de las correspondientes actas contravencionales.

operativo el chañar (1)

Asimismo, se procedió a la demora de dos personas. En uno de los procedimientos, el test de alcoholemia dio resultado positivo, registrando 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo y la retención de la licencia de conducir. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas correspondiente.

Cómo fue el operativo de alcoholemia en Centenario

También durante la madrugada del domingo se llevó a cabo un control vehicular sobre la ruta 7 en Centenario. El mismo se realizó en conjunto con personal policial de la Comisaria 5ta, Transito de Villa Obrera y Seguridad Vial.

Como resultado, se registraron 11 alcoholemias positivas y la más alta fue de 1,93 gramos de alcohol en sangre. Asimismo, se labraron las actas contravencionales correspondientes y se secuestraron 10 autos y 1 moto.

operativo alcoholemia centenario (6)

Secuestraron una impresionante cantidad de motos en el barrio Balcón de Neuquén

La Policía de Neuquén continúa realizando controles vehiculares en distintos puntos de la capital. En esta ocasión, el operativo tuvo lugar en el barrio Balcón de la Ciudad, donde secuestraron más de 20 rodados y labraron un importante número de actas contravencionales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Cuarta desde las 7.30 de este miércoles en la intersección de calle Soldi y Los Paraisos. Las tareas contaron además con la presencia de inspectores y motoristas de la Dirección de Tránsito Municipal.

Según informó a LM Neuquén el comisario Luis Aguirre, jefe de la Comisaría Cuarta, el control se realizó con el objetivo de fortalecer la prevención, promover el cumplimiento de la normativa vigente y reforzar la seguridad vial en la zona.

Como resultado, se procedió al secuestro de dos automóviles y 23 motocicletas por falta de documentación obligatoria para circular, ausencia de seguro, carencia de licencia de conducir y falta de elementos de seguridad. Asimismo, se labraron 26 actas contravencionales vinculadas al incumplimiento de la legislación vigente.

Noticia en desarrollo