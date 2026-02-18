Cuatro muertes por suicidios en San Patricio del Chañar y una comunidad en alerta: "Estamos conmovidos hace bastante"

Uno en diciembre, uno en enero y dos en un mismo fin de semana de febrero. La estadística, algo fría y distante, se vuelve nombre propio cuando la noticia recorre los barrios, las escuelas y la parroquia de San Patricio del Chañar . No se habla de casos, sino de vecinos. Los suicidios apuran la respuesta a la pregunta: ¿Cómo construir un presente que valga la pena vivir?

Se trata de una trabajadora de una escuela, un petrolero, un entrenador y otro vecino, de entre 23 y 30 años, todos conocidos en la pequeña localidad que -se estipula- tendrá entre 13 y 15 mil habitantes con un crecimiento vertiginoso en medio de la promesa de progreso de Vaca Muerta.

"En un pueblo como este nos conocemos todos. Cuando pasa algo así, te pasa de cerca", dice Hector Werro , diácono de la Parroquia, a LM Neuquén. "En diciembre una joven madre, auxiliar del CPEM, en enero un trabajador que llegaba a su casa, dijo que iba a bañarse pero se quitó la vida. Después, en un fin de semana dos más, uno de los hijos del ex intendente. Yo me devano los sesos pensando un hilo en común ", manifiesta.

Con la lucidez que lo caracteriza, quien fue director de Radio Nacional a nivel local, busca justamente algo que explique, una razón que ordene el desconcierto. "Se realizan las autopsias forenses, pero necesitamos también una autopsia psicológica, social", expresa y propone mirar más allá de cada historia individual.

Habla de los jóvenes que asisten a misa —“raleados”— y cuando les pregunta qué imaginan para su futuro, no saben qué contestar. "En teoría acá abunda la riqueza. Pero cualquier chico que termina el secundario y quiere seguir estudiando tiene que irse a Neuquén. Es carísimo vivir allá. Si no hay una familia con resto importante, es un serio interrogante. Poco a poco eso genera incertidumbre. No saber para qué, no saber cómo".

En 52 años, dice, el Chañar se puso “patas para arriba”. Migraciones internas, toma de tierras con 500 o 600 familias, crecimiento inmobiliario, pérdida de chacras productivas. “Somos muy variopintos”, resume. Y en ese mosaico, la red social se vuelve frágil. Sumado a esto, apunta que hay un problema de salud pública central: "Tenemos un incendio y vienen los bomberos enseguida. Pero en el hospital, no hay guardia de salud mental".

Suicidios y adicciones

Las cifras de Argentina son preocupantes: la medición hasta 2025 mostró que hay 24 personas que intentan suicidarse por día, es decir una persona por hora, mientras que el 5% termina en muerte. "La cantidad de profesionales no son suficientes para abordar, faltan herramientas para identificar cuando se manifiesta en círculos familiares, amistades y escuelas, y tiene que ver con la falta de proyecto de vida", apunta Pablo Laurente, concejal de la localidad y quien milita desde 2017 en “Ni un pibe menos por la droga”.

Es coordinador del CAAC —Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario— que depende de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) donde pasan alrededor de 230 personas por mes. Funciona en la periferia, a unas cuadras del barrio La Costa, emergente en medio de la pandemia que todavía no cuenta con servicios básicos.

Conocida como "La casita de la prevención", allí atiende Renzo Caruzzo, acompañante terapéutico, también trabajador del hospital, y Julieta Ayelén Werro, licenciada en Psicología egresada de la Universidad Nacional de San Luis, profesora en el CPEM 31. "Juli" para todos, habla con la seriedad y precisión de quien sabe que cada palabra importa. "No podemos generalizar", aclara en cuanto a la relación entre consumos problemáticos y conductas suicidas. Sin embargo, postula que "el sufrimiento psíquico y las adicciones suelen ir de la mano", porque muchas veces hay consumo, o lo hubo, o la persona está en abstinencia.

"En la localidad venimos hace bastante conmovidos", dice en referencia a años anteriores donde abordaron el aumento de suicidios adolescentes", y explica: "la diferencia que he notado ahora es un llamado a la acción, a poder pronunciarnos". Sin embargo, admite los temores: "da miedo de que se provoque una ola expansiva, como ha pasado en otros puntos de la provincia".

Los usuarios que atiende hasta las ocho de la noche muestran un perfil común: la expectativa frustrada de conseguir trabajo estable en la industria, profesionales sin empleo, familias alquilando monoambientes de 800 mil pesos a un millón. "Hay mucho malestar. Y en los jóvenes de 20 a 30 años vemos una franja especialmente vulnerable", asegura.

En este sentido, describe un fenómeno cada vez más común: "Los jóvenes que entran a trabajar a una empresa comienzan a percibir un sueldo mucho más alto comparado con lo que estaban acostumbrados y gran parte de ese dinero va destinado al consumo, uno de los dichos acá es que es más fácil conseguir droga que una verdulería abierta, porque están a vuelta de la esquina".

La manera de abordar la problemática es en conjunto con el área de Salud Mental: "El trabajo en equipo y el contacto es permanente, la red funciona bastante bien, pero no hay guardia, es decir que si alguien intenta suicidarse a la madrugada no va la ambulancia".

Julieta también menciona que no hay centros de día, por lo que comenzaron a articular con Vientos de Libertad, o "la casita del Cholar", un espacio de abordaje comunitario de las adicciones para varones, con régimen abierto y un proyecto productivo rural. "Hemos tenido muy buenas experiencias, es un lugar pequeño, se autoabastece, recibe donaciones y derivaciones, son aproximadamente 10 personas, pasan entre seis y nueve meses, es tan lindo porque algunos se transforman en operadores comunitarios, vemos el cambio".

Una reunión clave para la efectiva prevención de suicidios

La manera de contrarrestar la dura realidad de las adicciones para la CAAC fue fortalecer la contención de los más jóvenes: garantizar la merienda, apoyo escolar, escuelita de boxeo y de fútbol y talleres en conjunto con el puesto de capacitación agropecuaria del Chañar. También implementaron una huerta terapéutica en conjunto con el hospital Alicia Muñiz. Como concejal del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Pablo prepara un proyecto para presentar en la reunión convocada por la Dirección de Religión y Culto para el 19 de febrero en el Concejo Deliberante para abordar "un tema sensible como los suicidios".

Además, el 27 de febrero, se convoca a una charla de sensibilización destinado al público general sobre la problemática a cargo de especialistas de la Fundación Manos Unidas por la Paz organizado por Fuerza Neuquina y Federal, el nuevo partido del secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.

"Aisladamente no vamos a poder con la demanda que hay a partir de los suicidios, entonces creo que es necesario coordinar con todos los actores sociales que tiene la comunidad: pastores, escuelas, asesorías pedagógicas, con equipos psicosociales de la municipalidad, trabajadores del hospital, iglesias", opina. El objetivo, agrega, es acordar criterios: "Cuando una adolescente abusada confía en un pastor o alguien sin formación en salud mental y es juzgada en vez de acompañada, eso puede terminar en tragedia, ya sucedió con una joven que intentó suicidarse".

Para Laurente, que también es técnico agropecuario, la solución de fondo no puede esquivar la discusión de la matriz productiva: "Hay 56 hectáreas frutales compradas para hacer pequeños lotes para la industria en picada sur, así se van perdiendo hectáreas productivas, hay un cambio de una localidad agropecuaria camino a lo que es Añelo, crecieron los barrios informales, los sueldos de la industria empujan precios que el resto no puede pagar".

Además, volverán a poner sobre la mesa el creciente policonsumo de marihuana, cocaína, alcohol, bebidas energéticas y vapers: "En noviembre de 2025 adherimos a una ley provincial para que los funcionarios se hagan test de narcóticos en la municipalidad, y cuando nos juntamos con la directora del hospital nos dijo 'ni siquiera alcanzan para usuarios como mujeres embarazadas', en medio de la gran cantidad de bebés con cocaína en sangre detectados".

Derrumbe de mitos: pedir ayuda es ser fuerte

En paralelo a las transformaciones materiales —desiguales, a veces insuficientes—, en sus ocho años de trayectoria, Julieta advierte un movimiento más profundo, casi silencioso, que vale la pena sostener. “Históricamente se creyó en la idea de que 'yo puedo solo'; que el que llora o pide ayuda es débil, ligado a una lógica más patriarcal”, señala. Sin embargo, algo empezó a resquebrajarse: “Se ha venido rompiendo con esto, pero todavía falta entender que es fuerte quien pide ayuda, porque supera el miedo que eso le provoca. Hay que ser muy fuerte para animarse a ser vulnerable”.

En ese marco, impulsan talleres para padres de personas en situación de consumo problemático junto al hospital local. El año pasado, recuerda, un joven logró recuperarse. No lo dice como una excepción, sino como prueba de un trabajo colectivo que da frutos. “Ahí vimos lo importante que es el trabajo en comunidad, sosteniéndonos, colaborando desde lo que cada uno puede aportar. La salida siempre es con otros”, insiste.

Porque no se trata solo de dejar un consumo atrás, sino de crecer en red: aprender, enriquecerse en el intercambio, sentirse acompañado. “Es más integral —dice—: saberse feliz y agradecido, saber que puedo contar con alguien y que también puedo ser sostén para otros”. Por eso, en un contexto donde la comunidad de San Patricio del Chañar busca respuestas concretas para la prevención del suicidio, la psicóloga de la Casita de la Prevención insiste en dejar de lado el sentido común y asumir la dimensión real del problema. “El que lo dice no lo hace, está llamando la atención… son mitos que nos llevan a minimizar la situación o que directamente impiden hablar”, advierte y llama a reaccionar ante la escucha de señales de alarma para marcar la diferencia.