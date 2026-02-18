Neuquén La Mañana sueldos Los sueldos de la Policía de Neuquén superan a los de la Federal y el Ejército: ¿Cuánto cobran?

Maria Isabel sanchez

En lo poco que va del año se conocieron informes según los cuales la provincia de Neuquén no sólo lidera los rankings de creación de empleo privado, sino que además tiene los sueldos promedio más altos de todo el país.

El último de esos informes se conoció durante la semana anterior. Fue elaborado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación, y señala que Neuquén supera a los sueldos de distritos como Córdoba, San Luis y el gran Buenos Aires, como así también el promedio nacional.

De un informe comparativo surge que también la Policía neuquina tiene mejores sueldos no sólo en relación con las fuerzas de seguridad de otras provincias, sino también respecto a las Fuerzas Armadas. Las cifras que se difunden a continuación corresponden a 2026.