Los sueldos de la Policía de Neuquén superan a los de la Federal y el Ejército: ¿Cuánto cobran?

También a Gendarmería y a los salarios que se cobran en otras provincias. ¿Cuáles son los haberes del primer tramo de este 2026?
En lo poco que va del año se conocieron informes según los cuales la provincia de Neuquén no sólo lidera los rankings de creación de empleo privado, sino que además tiene los sueldos promedio más altos de todo el país.
El último de esos informes se conoció durante la semana anterior. Fue elaborado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación, y señala que Neuquén supera a los sueldos de distritos como Córdoba, San Luis y el gran Buenos Aires, como así también el promedio nacional.
De un informe comparativo surge que también la Policía neuquina tiene mejores sueldos no sólo en relación con las fuerzas de seguridad de otras provincias, sino también respecto a las Fuerzas Armadas. Las cifras que se difunden a continuación corresponden a 2026.
Los sueldos de la Policía de Neuquén y las fuerzas federales
- Policía de Neuquén: agente ingresante: $1.600.000, cabo (primeros años): $1.700.000, sargento (12 años de antigüedad): $2.000.000, comisario (20 años de antigüedad): $3.900.000
- Policía Federal Argentina (PFA): Escalafón Superior: comisario general, $2.897.608,10; comisario mayor, $2.634.189,18; comisario inspector, $2.322.561,26; comisario, $1.852.147,94; subcomisario, $1.516.748,55; principal, $1.271.055,55; inspector, $1.157.355,97; subinspector, $1.052.141,79; ayudante: $956.492,54. Suboficiales y Agentes: suboficial mayor, $1.711.185,04; suboficial auxiliar, $1.555.622,76; suboficial escribiente, $1.414.202,51; sargento primero, $1.285.638,65; sargento, $1.168.762,41; cabo primero, $1.062.511,28; cabo, $965.919,34; agente, $878.108,49; aspirante, $671.416,69; cadete tercer curso, $658.913,04; cadetes primer y segundo curso, $630.979,75.
- Ejército Argentino / Fuerzas Armadas: Oficiales Generales y Superiores: teniente general / almirante / brigadier general, $2.866.115; general de división / vicealmirante / brigadier mayor, $2.555.944; general de brigada / contralmirante / brigadier, $2.328.718; coronel / capitán de navío / comodoro: $2.039.752; teniente Coronel / capitán de fragata / vicecomodoro: $1.773.466; mayor / Capitán de Corbeta, $1.397.196; capitán / teniente de navío, $1.157.154; teniente primero / teniente de fragata / primer teniente, $1.029.221; teniente / teniente de corbeta, $927.877; subteniente / guardiamarina / alférez, $840.353.
- Ejército Argentino / Fuerzas Armadas: Suboficiales y Tropa: suboficial mayor, $1.433.055; suboficial principal, $1.270.438; sargento ayudante, $1.126.261; sargento primero, $990.671; sargento, $889.398; cabo primero, $798.183; cabo / cabo segundo, $738.764; voluntario 1ª, $672.914; voluntario 2ª: $622.720
- Gendarmería Nacional Argentina (GNA): Escalafón Superior: comandante general, $2.635.216; comandante mayor, $2.398.955,25; comandante principal, $2.153.607,57; comandante: $1.771.955,58; segundo comandante, $1.453.912,27; primer alférez, $1.226.738,49; alférez, $1.089.756,36; subalférez, $990.687,61. Suboficiales y Personal Subalterno: suboficial mayor, $1.533.000,48; suboficial principal, $1.387.330,82; sargento ayudante, $1.261.209,85; sargento primero, $1.146.554,38; sargento, $1.042.322,17; cabo primero, $947.565,63; cabo, $861.423,24; gendarme, $783.112,06; gendarme II: $711.920,04
- Policía de la Provincia de Córdoba: Piso salarial general para efectivos policiales, $1.600.000 mensuales.
Estos son los salarios básicos sin los componentes adicionales que los elevan. En el caso de Neuquén, por ejemplo, las sumas a las que se hizo mención corresponden a un agente área capital ingresante, sin plus de chofer, sin carga de familia, sin plus carga horaria y sin zona interior.
