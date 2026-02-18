Cómo es la modalidad de inscripciones de febrero para inicial, primario y secundario en Neuquén

Es para quienes no hicieron su matriculación en el período que llegó hasta el 14 de noviembre de 2025.

Desde la dirección de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación (CPE) se dio a conocer la dinámica de los procesos de inscripción para el presente mes de febrero , destinada a familias y estudiantes que no cumplimentaron dicho trámite.

Para el ingreso a todos los niveles obligatorios del sistema educativo , quienes no hicieron la inscripción durante los meses de octubre y noviembre del año pasado por distintos motivos; que no pudieron finalizar el trámite o no recibieron confirmación alguna desde la institución, deberán acercarse a la sede de Supervisión del nivel correspondiente, Secundario, Inicial o Primario de su localidad, para la asignación de vacantes en los establecimientos en qué exista disponibilidad de las mismas.

Las ubicaciones de las sedes de Supervisión pueden consultarse en los establecimientos o en los diferentes distritos educativos de cada región. Desde la dirección del CPE se aclaró que las vacantes se asignan en aquellas escuelas que poseen bancos para ser ocupados, no son a elección de las familias .

La coordinación de Niveles y Modalidades del CPE recordó que los primeros días de octubre se llevaron adelante las inscripciones al nivel Secundario en toda la provincia, con división en prioridades y de manera virtual; y en noviembre se procedió a la inscripción al nivel Inicial en salas de 4 años y para el ingreso al primer grado del nivel Primario.

alumnos clases ciclo lectivo (1)

La matriculación fue presencial para las salas de 3 años, y se sumaron quienes ingresan a sala de 2 años en las Escuelas Infantiles. En este mes de febrero se pueden anotar los y las aspirantes para sala de 1 año, en aquellas escuelas infantiles que poseen dichos espacios. En total existen 37 escuelas infantiles en la provincia, en su mayoría creadas en el año 2024.

En las instancias de inscripción de finales del año 2025, hicieron el trámite 4.915 estudiantes para sala de 4 años, mientras que para el nivel primario lo completaron 9023 alumnos. Por su parte, para el nivel secundario se anotaron 11.923 estudiantes.

Boleto estudiantil gratuito en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén inició la entrega de la nueva tarjeta del boleto estudiantil neuquino (BEN) y explicó por qué hay familias formando largas filas para retirarla. Desde el Ejecutivo local explicaron que el beneficio está destinado a quienes completaron previamente la inscripción digital y que la entrega comenzó este miércoles, pero se realizará durante varios días, junto con los kits escolares que comenzarán a distribuirse a partir de este jueves.

alumnos clases ciclo lectivo (2)

Según explicó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, las tarjetas comenzaron a entregarse este miércoles a las 8 y se extenderá hasta las 17, en las sedes seleccionadas por cada beneficiario al momento de la inscripción online a través de Muni Express. Los puntos de retiro son la ETON, Avenida Olascoaga, la Municipalidad en Novella y Godoy y el SAF del barrio Confluencia.

Para retirar la tarjeta, se debe presentar únicamente el DNI del estudiante, que puede llevar un adulto responsable. En el caso de quienes tramitan el beneficio por primera vez, los requisitos incluyen DNI, certificado de escolaridad y calendario de vacunación, con un plazo de tres meses para completar las dosis faltantes.

La secretaria de Gabinete explicó que el trámite sigue disponible en la página de la Municipalidad a través de Muni Express. Además, quienes tengan dificultades con el sistema digital pueden acercarse a las sedes municipales para recibir asistencia.

“Las clases empiezan el 25 de febrero y, si no tenés la tarjeta, no vas a poder usar el beneficio. Por eso es importante hacer el trámite cuanto antes”, advirtió.