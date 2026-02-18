Vuelve La Fiesta del Cine a Neuquén: entradas a $4.000 y una cartelera especial

Del 19 al 25 de febrero, las salas neuquinas se suman a la promoción nacional con funciones 2D y 3D a precio reducido y una programación para todos los públicos.

La Fiesta del Cine llega con reestrenos y estrenos recientes a los complejos de Neuquén.

Una nueva edición de La Fiesta del Cine desembarcará en Neuquén con entradas promocionales a $4.000 y una cartelera ampliada que combina clásicos, reestrenos y estrenos recientes . La iniciativa busca incentivar la asistencia a las salas durante una semana con precios accesibles y promociones adicionales en los combos de confitería.

El evento se desarrollará entre el jueves 19 y el miércoles 25 de febrero en complejos cinematográficos de todo el país, incluyendo las salas de la capital neuquina y otras localidades de la provincia que adhieran a la propuesta.

Según informaron los organizadores, el valor de las entradas para funciones en formato 2D y 3D será de $4.000 , mientras que los formatos premium contarán con tarifas especiales que dependerán de cada complejo. Además, habrá promociones en combos de pochoclos y otros productos de confitería , con el objetivo de atraer a familias, jóvenes y público general a la experiencia de la pantalla grande.

En Neuquén, la expectativa es que la propuesta impulse la concurrencia a los cines locales, por lo que se presentarán grandes títulos que se han caracterizado por ser estrenos taquilleros mundialmente.

La Fiesta del Cine febrero 2026

Clásicos y éxitos que vuelven a la pantalla

La Fiesta del Cine incluirá una selección de reestrenos pensados para el público nostálgico y para nuevas generaciones que podrán ver estos títulos en pantalla grande. Entre los clásicos y películas destacadas que regresan a la cartelera se encuentran Casablanca, Lo que el viento se llevó, Notting Hill, Antes del amanecer y Antes del atardecer.

También se repondrán éxitos recientes como Barbie, Lilo y Stitch, F1, El Descenso y Conjuro 4, junto con la película argentina Homo Argentum, que vuelve a exhibirse tras su buen desempeño en taquilla.

La semana promocional coincidirá con la llegada de nuevos estrenos a las salas, entre ellos Líbralos del mal y ¿Está funcionando esto?, ampliando la oferta para quienes busquen novedades en cartelera.

Casablanca Pelicula

Esta combinación de reestrenos, títulos en exhibición y lanzamientos busca atraer tanto a cinéfilos como a espectadores ocasionales que suelen esperar promociones para asistir al cine.

Películas que continúan en cartelera

Durante los días de La Fiesta del Cine también se mantendrán en cartelera varios títulos que ya se proyectan en las salas, como Zootopia 2, Hamnet, Avatar, Silent Hill, El día del fin del mundo, Marty Supreme, La empleada, Goat, Cumbres Borrascosas, Caminos del crimen, The Moment y Ayuda!, entre otros.

La variedad de géneros incluye animación, drama, terror, acción y cine de autor, lo que permite abarcar distintos segmentos del público.

silent hill

En Neuquén, el evento representa una oportunidad para reactivar el flujo de espectadores en las salas locales, que suelen registrar picos de asistencia durante este tipo de promociones. Los cines adheridos a La Fiesta del Cine son Cinemark y Cinépolis.

El listado completo de salas adheridas puede consultarse en la web oficial del evento, donde también se detallan horarios y funciones disponibles durante la semana promocional.