Insufribles: los ladrones del "tropel" del finde también provocaron daños en autos

Uno de los robos ocurrió a plena luz del día, cuando un delincuente se apropió de ropa y un par de lentes. Gracias a un rápido despliegue, fue atrapado.

El ladrón que destrozó la ventanilla de un auto estacionado fue apresado tras un inmediato despliegue.

Lamentablemente, los delincuentes que salieron en tropel durante el fin de semana largo a robar no solo buscaron ingresar a casas sin ocupantes sino que también provocaron destrozos en vehículos estacionados con el fin de apropiarse de distintos elementos. Uno de los incidentes ocurrió a plena luz del día y, gracias a un inmediato despliegue de personal de la Comisaría Primera, fue atrapado el autor del hecho.

Según lo informado por las fuerzas de seguridad provinciales, el procedimiento se llevó a cabo luego de que una vecina advirtió la presencia del delincuente. En apariencia, había logrado romper la ventanilla de un auto Ford estacionado en el centro de esta capital y de forma rápida se apropió de ropa y unos lentes.

El ilícito ocurrió alrededor de las 16:30 del lunes feriado y desde la Comisaría Primera se inició una recorrida por la zona con el fin de interceptar al sospechoso. Por suerte, el ladrón fue acorralado a no muchas cuadras y en su poder se halló una bolsa con los elementos sustraídos.

Mientras que el delincuente fue trasladado a la unidad policial, el damnificado por el hecho confirmó que los elementos incautados le pertenecían.

En cuanto al hombre demorado, fue notificado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre el inicio de una causa penal por el delito de tentativa de robo.

Se abatató y abandonó bici robada

Por otra parte, en la zona de calle Crouzeilles, se produjo otro hecho delictivo en el primer día feriado de Carnaval. De acuerdo a lo señalado por la Policía, un delincuente se apropió de una bicicleta y se dio a la fuga de manera veloz.

bicicleta recuperada Gentileza Policía del Neuquén

A partir de la denuncia del dueño del vehículo de dos ruedas, el personal de la Comisaría 12 de Valentina Norte encabezó un patrullaje en la zona y logró que el ladrón terminara abandonando la bici.

Tras los trámites de rigor, el vehículo fue restituido a la víctima.

Prófugos recapturados

Los operativos preventivos desarrollados por la Policía neuquina durante el finde largo no solo permitieron frustrar varios robos sino que también derivaron en la detención de personas que se encontraban prófugas. En Añelo, por ejemplo, fueron apresados dos hombres que tenían pedidos de captura de una provincia del norte argentino.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el barrio La Meseta, donde un sospechoso fue interceptado y se le requirió la documentación personal. La tarea estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 10, que confirmaron que el hombre demorado era buscado por la justicia de Salta.

En tanto, en otro despliegue desarrollado en cercanías del kilómetro 89, en la Ruta Provincial 7, fue reducido un hombre que intentó escapar ante la presencia policial. Al chequear sus datos personales, se verificó que era buscado por un juzgado de la ciudad salteña de Tartagal.

Finalmente, otro prófugo de la justicia, fue demorado en esta capital durante un procedimiento a cargo de efectivos de la Comisaría 41.