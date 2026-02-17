Construyen un centro de día y 32 viviendas en Neuquén capital: cuándo se inauguran

Las obras están ejecutadas en un 33%. Para las unidades habitacionales se destinó una inversión de 2.400 millones de pesos.

El gobierno provincial anunció este martes que, a través del ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable ( ADUS ), se lleva adelante la construcción de 32 viviendas, un centro de día y una pileta climatizada en Neuquén capital . Según se indicó, las obras, forman parte del plan Neuquén Habita, que impulsa soluciones habitacionales en todo el territorio provincial.

Los trabajos registran un avance acumulado del 33 por ciento y se prevé su finalización para el segundo semestre de 2026 . La inversión supera los 2.400 millones de pesos .

El complejo estará conformado por 32 viviendas - 26 monoambientes y 6 de dos ambientes- además de espacios comunes, galerías, biblioteca, jardín de invierno, huertas, parrillas y sectores de encuentro.

A su vez, incluirá un centro de día de 788 metros cuadrados y una pileta climatizada cubierta de 159 metros cuadrados, que no solo estarán destinados a los residentes sino que también podrán integrarse a la comunidad del barrio.

“El proyecto combina soluciones habitacionales con servicios de salud primaria, espacios recreativos, educativos y deportivos, en una propuesta integral que busca fortalecer la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores”, informó el gobierno provincial.

Retiro de Nación

Desde el gobierno provincial destacaron que, “frente al retiro del Estado nacional en materia de obra pública, Neuquén decidió sostener y continuar este tipo de proyectos estratégicos, garantizando la continuidad de obras que impactan directamente en el bienestar de la comunidad”.

La intervención forma parte de la política habitacional que la Provincia desarrolla orientada a ampliar el acceso a la vivienda, fortalecer el desarrollo urbano y generar soluciones concretas para distintos sectores de la población.

De la recorrida por la obra participaron la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; las secretarías de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, y de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso; el presidente de IPVU-ADUS, Pablo Diétrich y el coordinador general del ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta.

En Tricao Malal

Por otra parte, el gobierno provincial anunció que a través del ministerio de Infraestructura y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), avanza con la ejecución de diez viviendas en Tricao Malal, en el marco del plan integral Neuquén Habita. Las obras registran un importante nivel de avance y permitirán dar respuesta a la demanda habitacional de la localidad.

Por un lado, cuatro viviendas presentan un 95 por ciento de avance y se encuentran en etapa final de obra. El proyecto cuenta con un monto de contrato que supera los 180 millones de pesos.

Cada unidad posee una superficie de 37 metros cuadrados, distribuidos en estar comedor, cocina, baño y un dormitorio. La tipología es de construcción tradicional, con mampostería de ladrillo hueco, pisos y revestimientos cerámicos y cubierta metálica de chapa sobre estructura de madera. Las viviendas se emplazan en lotes individuales, respetando las distancias de retiro municipal y la normativa vigente.

En paralelo, se ejecuta la obra de seis viviendas de dos dormitorios, que registra un 44,93 por ciento de avance. Estas unidades cuentan con 60 metros cuadrados, distribuidos en estar comedor, cocina, baño y dos dormitorios, bajo la misma tipología constructiva, garantizando estándares de confort y habitabilidad acordes a las características geográficas de la zona.

Estas obras forman parte de una planificación provincial que prioriza el acceso a la vivienda en cada localidad del territorio, fortaleciendo el arraigo y acompañando el crecimiento equilibrado de las comunidades. Cada solución habitacional que se concreta representa una oportunidad de desarrollo, estabilidad y futuro para las familias neuquinas.