Entrega de escrituras: Figueroa lanzó una fuerte crítica a quienes no pagan sus viviendas

"No puede pasar desapercibida en la provincia la gente que pagó su casa”, dijo el gobernador elogiando a los vecinos cumplidores, tras entregar 60 escrituras.

El gobernador Rolando Figueroa entregó este viernes 60 escrituras a vecinos de Neuquén capital y aseguró que en la provincia hay 50 mil personas que recibieron sus viviendas y “no han pagado ni un centavo”. “Es importante que podamos entregar estas escrituras, porque no puede pasar desapercibida en la provincia del Neuquén la gente que cumplió sus obligaciones de pagar su casa”, remarcó.

“No es lo mismo el que paga que el que no paga”, indicó y detalló que “en toda la historia de la provincia se han entregado 70 mil viviendas; 2.500 se cancelaron, alrededor de unas 7 mil se están cancelando, hay gente que está pagando; y 50 mil no se han pagado, ni un centavo”. “¿Cómo no vamos a hacer un acto de esta naturaleza para decirles a ustedes, vecinos cumplidores, gracias?” , agregó.

Destacó que, a través del programa Habita Neuquén, se lograrán más de 20 mil soluciones habitacionales durante los próximos dos años. En la ciudad de Neuquén se prevé concretar más de 10 mil, que incluyen construcción de viviendas, lotes, servicios, mensuras, escrituras y regularizaciones, entre otros proyectos.

Beneficiarios escrituras

Un ejemplo para los neuquinos

“Es importante demostrarle a la sociedad que hay mucha gente como ustedes que tuvo su vivienda, pero que además la pagó”, sostuvo Figueroa y consideró que la escritura “nos da la seguridad de que lo nuestro es nuestro, que para eso lo han pagado; y también le brinda otra seguridad a toda la familia”.

Las escrituras que se entregaron hoy corresponden a trámites iniciados y gestionados durante 2023, 2024 y 2025 y permiten que las y los adjudicatarios accedan finalmente a la titularidad definitiva de sus viviendas.

Beneficiarios escrituras 3

Los beneficiarios pertenecen a los barrios San Lorenzo Norte, Melipal, Alta Barda, Gregorio Álvarez, Mudón, Progreso, Villa Ceferino, La Sirena, Canal V y Gran Neuquén, entre otros.

Cuentas ordenadas en Neuquén

Por su parte, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido aseguró que “el país tiene que tomar los ejemplos que se viven en la provincia y en la ciudad de Neuquén”. “Somos ordenados, pero además hacemos”, señaló.

Dijo que mientras a nivel nacional o en otras provincias “no se crece”, Neuquén “genera oportunidades”. “Es la oportunidad de tener tu vivienda, donde construís tu familia, donde tenés tus proyectos y tenés un futuro”, concluyó.

Beneficiarios escrituras 2

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi destacó que la escritura “es mucho más que un documento, es esa tranquilidad, esa seguridad jurídica y ese derecho pleno sobre la vivienda”.

“Con esta escritura culminamos ese proceso, pero además también generamos esa garantía de que esa vivienda está protegida, es para ustedes, para siempre, les va a pertenecer a sus familias y es también la tranquilidad de poder dejarle un hogar, un techo a sus hijos, a sus nietos y a sus familiares”, recalcó la ministra.

Informó que en los primeros meses de 2026 se entregarán 600 escrituras y que el objetivo es llegar a más de mil durante el primer trimestre del año.

“Somos la provincia que más soluciones habitacionales tiene en marcha”, dijo y agregó que Neuquén “lidera a nivel nacional la mayor cantidad de soluciones habitacionales en el menor tiempo posible, pero vinculado a la cantidad de habitantes”.