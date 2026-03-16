Lo atraparon con un inodoro robado y quedó demorado: fue imputado por dos intentos de robo

Para robar, el imputado saltó un paredón y barreteó la puerta de la vivienda del barrio Parque Industrial. Tenía dos orden de captura por intento de robo.

Este lunes la Policía dio a conocer un procedimiento del fin de semana donde lograron atrapar a un hombre de 26 años en actitud sospechosa que acarreaba una serie de elementos. Entre los objetos, cargaba un inodoro blanco con tapa. De esta manera, en una audiencia de formulación de cargos quedó imputado por el intento de robo y otro anterior.

Todo sucedió alrededor de las once de la mañana del sábado cuando este vecino sorprendió al sujeto salir de una vivienda con los elementos robados en la zona de calles Lago Espejo y Ruca Choroy, del barrio Parque Industrial de San Patricio del Chañar .

Cuando personal policial de la Comisaría 13 acudió al lugar constató el presunto robo en proceso tras un operativo de búsqueda. El sospechoso fue interceptado cargando el inodoro y al adverir la presencia policial intentó darse a la fuga por calle Lago Maquehue.

comisaría 13 San Patricio del Chañar

Al momento de la demora, transportaba un inodoro con tapa y un alargue eléctrico, elementos que habían sido sustraídos minutos antes. Según una foto publicada por la Policía de una puerta barreteada, identificaron la vivienda robada, y detectaron un daño en una puerta de metal.

El ladrón de inodoro fue imputado por intento de robo

Por disposición de la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, el hombre quedó detenido y este lunes fue trasladado para la realización de la audiencia de formulación de cargos. La teoría fiscal explicada por el asistente letrado Luciano Vidal fue que el 15 de marzo, el sospechoso intentó robar al mediodía en una vivienda del barrio parque industrial.

En efecto, logró llevarse los elementos: saltó un porton de dos metros, logró forzar y doblar la puerta, y se introdujo para luego salir con un inodoro marca Capea, junto a un alargue. Cuando se retiraba fue advertido por vecinos los cuales avisaron al personal policial que logran dar con él y recuperar los elementos robados.

La calificación legal fue el delito doblemente agravado de intento de robo, por escalamiento y fractura de puerta, como autor y en grado de tentativa. Como evidencias indicaron el testimonio y la denuncia de la dueña de la vivienda, quien dio cuenta del robo al ser avisada por personal policial, así como sus vecinos, testigos presenciales.

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En dicha instancia, también se ventiló que el hombre se encontraba en estado de rebeldía por dos hechos similares: tenía una orden de captura de 28 de julio de 2025, y del 29 de septiembre de 2025. Por este motivo, la fiscalía peticionó levantamiento de las medidas y formuló cargos contra el hombre por haber intentado robar el 14 de junio de 2025, a las 9:50 en uin predio del barrio industrial, donde ingresó al salón de veteranos de fútbol, previo a escalar un paredón, romper una puerta. De esa manera, logró tomar unos hierros para llevarselos pero fue sorprendido por la presidenta del salon, por lo que se dio a la fuga.

"Solicitamos dos meses de plazo de investigación para trabajar en una salida alternativa como una probation", indicó Vidal y pidió la presentación en comisaría una vez por semana. Por su parte, la defensa pública a cargo de Verónica Zingoni acordó y pidió que como trabaja hace un año como albañil, para que no pierda trabajo, puede comparecer a la comisaría los días miércoles.

El juez de garantías Juan Kees avaló la formulación de cargos y la medida de coerción solicitada por la fiscalía y le espetó al imputado que si no se presenta, se ordenará un pedido de captura. Además, le recordó la prohibicion de contacto con las víctimas y testigos.