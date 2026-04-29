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en vivo Congreso LA MAÑANA | NEUQUEN - 29 de abril de 2026 - 12:56

EN VIVO | Manuel Adorni presenta su informe en el Congreso: "Las acusaciones son tendenciosas y falsas"

En la Cámara de Diputados estuvieron presentes el presidente Javier Milei, Karina Milei y más de 100 invitados para respaldarlo. La sesión arrancá a las 10:30.

Manuel Adorni llegó al Congreso, donde lo acompañan el presidente y parte del Gabinete.&nbsp;

Manuel Adorni llegó al Congreso, donde lo acompañan el presidente y parte del Gabinete. 

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Este miércoles la Cámara de Diputados recibió a Manuel Adorni, quien presenta su primer informe de gestión como jefe de Gabinete, en un contexto marcado por investigaciones por enriquecimiento ilícito.

A partir de las 10:30 horas, Adorni dio inicio a su exposición en el Congreso Nacional y cuenta con el apoyo del presidente Javier Milei, Karina Milei e invitados de peso político para respaldarlo.

En medio de un riguroso operativo de seguridad y con el Congreso vallado a una cuadra a la redonda, el funcionario también responderá las 4.800 preguntas que realizaron los diputados por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

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Comenzó un nuevo bloque de preguntas para Adorni

Llegó el turno de Fuerza Patria para realizar las preguntas para el funcionario libertario. Quien abrió esta nueva ronda es el diputado de Unión por la Patria, Juan Martino, quien comenzó realizando críticas por sus viajes al exterior.

"¿Por qué el criterio que el Gobierno aplicó con Frugoni no se aplica con usted? Señor Adorni, si le queda algo de dignidad, haga como Frugoni y renuncie. Fin", lanzó.

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"No voy a presentar la renuncia"

Respecto a las preguntas sobre su puesto, indicó: "No voy a presentar la renuncia. Por el contrario, estoy acá dando la cara. El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el gabinete de ministros del Gobierno más reformista de la historia".

No voy a renunciar

"Para mi es un orgullo estar adelante de esta tarea. Los argentinos estaban esperando esta reforma hacía décadas. Vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente. Sabemos que es posible y sabemos cómo llevarlo a cabo. Seguiré dando cuenta ante esta Cámara el trabajo hecho", sostuvo.

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"El objetivo de cada viaje es obtener beneficios para los argentinos"

Respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, detalló de cuánto fueron las transferencias realizadas a las universidades e instituciones públicas y, posteriormente, habló de los viajes del presidente Milei al exterior.

"Sobre los viajes al exterior del Presidente, le informo que el objetivo de cada viaje es obtener beneficios para los argentinos. Uno son los resultados de la Argentina Week en Nueva York, que terminó con compromisos de inversión", señaló y enumeró los acuerdos realizados en esta instancia.

"Estos son algunos de los logros de ste gobierno en materia de relaciones exteriores", señaló.

Por otra parte, sumó que el bloque de La Libertad Avanza la próxima semana presentará los proyectos de eliminación de las PASO, revisión del financimiento de partidos políticos y la Boleta única Papel, entre otros y remarcó que Ficha Limpia "es un eje central".

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"¿Viva la libertad para lo que les conviene y al resto hay que callarlos, no?"

Durante la intervención del diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), se vio un fuerte cruce contra la diputada libertaria Juliana Santillán, cuando comenzó a gritarle.

"Silencio porque acá se habla de respeto y tenemos que soportar que el Presidente nos diga 'ratas' y 'ensobrados'. El respeto empieza por casa", expresó Paulón ante los gritos en la Cámara.

"Milei vino a decirnos que quería fundar un Estado basado en la ética como política de estado, me gustaría saber cuál es la vara moral en un Gobierno que, por ejemplo, el domingo le pidió la renuncia a un funcionario por tener siete departamentos no declarados en Miamo, pero no le pide la renuncia al titular del ARCA que tiene tres propiedades no declarados o a usted en un delito análogo", planteó.

Cuando estaba por hacer otra pregunta, la diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, empezó a gritarle y Paulón se enojó: "¿Me van a dejar preguntar o no? ¿Así de intolerantes van a ser? ¿viva la libertad para lo que les conviene y al resto hay que callarlos, no?", arremetió el legislador.

Esteban Paulón, a Adorni

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Así seguirán las preguntas para Manuel Adorni

Los bloques de preguntas están divididas en tres tandas: la primera que se llevó a cabo incluyó nueve bloques menos numerosos (50 minutos), luego continuará una segunda para los diputados que se anoten de los interbloques Innovación Federal (11 minutos), después seguirá Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos), y una tercera para Unión por la Patria (68 minutos).

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Así fue el cruce entre Martín Menem y el diputado Juliano

El presidente de la Cámara de Diputados le pidió al legislador de Provincias Unidas que tratara al jefe de Gabinete como "usted", cuando se dirigía al funcionario y evitar así decirle Adorni.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, mantuvieron un cruce este miércoles durante la presentación de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando el legislador comenzó a cuestionar algunos de los argumentos del funcionario nacional respecto de sus viajes familiares y el titular de la Cámara le cortó el micrófono.

"Hoy están de paro todas las universidades y tu gobierno vino acá porque no podes explicar algo tan elemental...", lanzó el diputado de Provincias Unidas cuando el presidente de la Cámara cortó su intervención.

"Por favor, diputado, diríjase de 'usted', le pido que se dirija con respeto", espetó Menem. Juliano volvió a intervenir, pero volvieron a cortarle su micrófonio."Le voy a interrumpir el uso de la palabra si no se dirige de usted al jefe de Gabinete", mientras el legislador continuaba gritando con el micrófono cerrado.

Martín Menem le cerró el micrófono al diputado Pablo Juliano durante la presentación

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Las respuestas de Adorni a las preguntas de diputados

Luego de 15 minutos de cuarto intermedio, el funcionario comenzó explicando que "el Estado Nacional se encuentra colaborando con las provincias asistiendo con adelantos de coparticipación. Los ATN están destinados a atender situaciones de emergencia".

"Sobre las Malvinas, no me corresponde opinar sobre trascendidos de la prensa. Sobre la defensa de derechos argentinos sobre la Islas, constituye un hecho vertebral y permanente sobre la política exterior", siguió haciendo referencia a las preguntas del legislador Fernández de San Luis.

Respecto al caso Libra, mencionado por la diputada Bregman del Frente de Izquierda, mencionó: "Me remito integramente a las explicaciones realizadas por quien me precedió en este cargo: no hubo ningun acto de gobierno sobre Libra, existe una causa judicial en trámite y no es competnecia de esta Cámra conocer sobre el trámite. La Justicia deberá determinar las responsabildiades que los miembros de esta Cámara denuncian".

Sobre la situación de PAMI, consultada por varios legisladores, no respondió.

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Comenzó la ronda de preguntas a Manuel Adorni

En este nuevo bloque en la Cámara Baja, cada bloque tiene cinco minutos para preguntar. El primero en formular preguntas fue Jorge Fernández, de Primero San Luis.

Sus interrogantes se centraron en las transferencias discrecionales a las provincias y a la recaudación y a la relación con la empresa israelí y la compañía británica encargadas de realizar una explotación petrolera cerca de las Islas Malvinas.

Siguió Natalia de la Sota, quien habló sobre el caso Libra y la causa ANDIS. "¿Va a hacer efectiva la ley de Financiamiento Educativo y la ley de Discapacidad?", lanzó. Y sumó el interrogante: "Va a seguir desfinanciando a las provincias?".

Luego, la diputada Karina Maureira, preguntó sobre las obras en las rutas nacionales. La siguió Miryam Bregman, quien expresó que "me hubiese gustado mucho más producto de una moción de cesura. Me parece una falta de respeto".

Posteriormente, le siguieron, Nancy Picón Martínez, por San Juan; Néstor Pitrola de la izquierda por Buenos Aires; Sebastián Noblega por Catamarca, y Fernando Monguillot, también por Catamarca.

La Cámara pasó a un cuarto intermedio.

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Sobre el vuelo de su esposa con la comitiva oficial a Nueva York: "No existió delito"

"Formé parte de dicha comitiva junto al presidente de la Nación y funcionarios", comenzó sobre su polémico viaje a Nueva York en el que también viajó su esposa, Bettina Angeletti. Según Adorni, el objetivo del viaje fue la intervención del mandatario presidencial en la cumbre Escudo de las Américas en Miami y el discurso inaugural de la Argentina Week en Nueva York.

"No existió delito en la invitación de mi esposa cuya comitiva oficial fue aprobada por decreto", dijo y aseguró que volvió en un vuelo comercial.

"Fue declarado en la Justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente en la salida del país", afirmó. "Siempre en colaboración con el Estado Nacional, se concluyó que la documentación vinculada al vuelo no representan ninguna irregularidad".

no hubo irregularidades en la invitación de mi esposa al viaje a Nueva York

"La fiscal interviniente a quien se le delegó la investigación, archivó la causa dándonos la razón", sumó. Y prosiguió: "se comprobó que no hubo un gasto de alojamiento, viático, comida. Esto prueba que cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan armar en esta Cámara".

"En todos los casos intervinieron -como corresponde- la dirección general de Migraciones, de Aduanas y de Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales, por eso informé siempre el carácter propio y privado de mis erogaciones", sumó.

"Pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta", dijo el también vocero presidencial. "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", aseguró. Se avanzó a un cuarto intermedio.

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El funcionario anunció "el fin de las PASO"

También se refirió al fin de financiamiento a partidos políticos y la puesta en macha de "Ficha Limpia". "Trabajamos para que los recursos de la política vayan a los ciudadanos", sumó previo a brindar detalles de los gastos que tuvieron en las últimas elecciones.

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"El Garrahan empezó un plan de inversiones más grande en su historia"

Luego de semanas de lucha que atravesó el Hospital Garrahan por desfinanciación, el ministro coordinador habló sobre remodelaciones que se realizaron en el hospital pediátrico y lo destacó como el plan de inversión "más grande de la historia".

"A pesar de los intentos golpistas, el Hospital Garrahan inició el plan de obras e inversiones más grande de su historia", afirmó.

En detalle, Adorni aseguró que los hospitales Cuenca Alta de Cañuelas, René Favaloro de Rafael Castillo, Néstor Kirchner en Laferrere, El Cruce de Florencio Varela y el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría acumulan una deuda de más de 630 mil millones de pesos: "Las deudas en los hospitales SAMIC son tan elevadas que están íntegramente financiados por el Gobierno Nacional".

"Vaya hipocresía la del Estado presente. Parece no estar tan presentes para los bonaerenses", agregó.

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"No hay más piquetes en la Argentina"

Respecto a cambios en los planes sociales, Adorni sostuvo que "a diferencia del gobierno Fernández-Fernández, que contó con 8200 cortes de calle, los argentinos ahora pueden ir a trabajar sin que ningún delincuente les interrumpa el paso", lanzó remitiendo a su vez la baja en delitos.

"Mis felicitaciones para la ministra Sandra Pettovello por haber revolucionado la política social en la argentina", agregó.

Por otro lado, habló sobre los cambios de planes sociales como el ex Potenciar Trabajo, ahora "Volver al Trabajo" el cual se reemplazó por un sistema de capacitación laboral.

"Los beneficiarios deberán cumplir con un mínimo de asistencia y sino, pierden el beneficio. La cautelar judicial que intente frenar esta medida, será apelada", arremetió.

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"La edad ya no será una excusa para la impunidad"

Adorni habló también sobre la ley penal juvenil, tras la baja de edad de imputabilidad en el país, y recordó el crimen de Kim Gómez. "La edad ya no será una excusa para la impunidad", destacó.

Además, hizo referencia a la baja de homicidios y aseguró que durante la actual gestión se registró una baja en la tasa de homicidios y afirmó que la Argentina se convirtió en “el país menos violento de América Latina”.

También resaltó el impacto de operativos como el Plan Bandera en Rosario y otras iniciativas de control territorial y fronterizo. Y luego felicitó a la ministra Alejandra Monteoliva y valoró que continúa “un legado” de Patricia Bullrich en la lucha contra el delito.

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Juicio por la expropiación de YPF: "El más grande contra un Estado soberano"

"El fallo revertido de YPF se merece mis felicitaciones a todo el equipo de Gobierno que trabajo para hacerlo realidad", lanzó el funcionario. Y sumó: "fruto de esta gestión la Argentina obtuvo un fallo favorable en la justicia norteamericana".

"Este fallo permite ahorrarnos 18 mil millones de dólares", dijo e indicó que el mismo "fue el más grande contra un Estado soberano en la historia de Estados Unidos".

Adorni sobre el fallo de YPF

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"La pobreza está en su nivel más bajo en 7 años"

Respecto a la inflación, de igual manera indicó que la baja de inflación tuvo su impacto en la pobreza y "está en su nivel más bajo en 7 años" que dio 28,2%.

"Para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el INDEC y dejó de publicar los datos porque decían que medir la pobreza era estigmatizante", lanzó.

A su vez, destacó el trabajo del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, quien "erradicó a los gerentes de la pobreza".

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Adorni admitió que el nivel de inflación "fue malo"

En otro pasaje de su intervención, el funcionario libertario continuó con sus críticas al kirchnerismo y elogió al ministro de Economía, Luis Caputo.

Aún así, admitió que el dato de inflación de marzo "fue malo, no nos gustó y lo reconocemos". "A pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el BCRA sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable sin necesidad de recurrir a una restricción a la compra de divisas", sumó.

"Lejos quedó la Argentina del cepo y los 20 tipos de cambio", apuntó.

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"Pasamos lo peor de la tormenta"

En el marco del repaso de logros económicos, Adorni indicó que recibieron al gobierno en "una situación crítica". "Si no era abordada, la pobreza hubiese llegado al 90%. Este gobierno tiene muy en claro lo que falta recorrer, el trabajo está lejos de ser terminado, y sabemos que lo que hicimos todavía no tiene un impacto en la gente".

Acto seguido arremetió que esto no se ha logrado todavía "por la operación golpista que el kirchnerismo montó en plena campaña electoral", aseguró y dijo que la oposición "operó financieramente milimétricamente" contra la gestión libertaria.

"Nuestro norte es innegociable. Pasamos la peor parte de la tormenta. La inflación continuará su camino a la baja, la actividad económica se está recuperando", sostuvo.

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"En 2023 la Argentina no tenía un futuro"

Al comienzo de su presentación, el jefe de Gabinete remarcó que Argentina "no tenía un futuro" cuando asumieron el poder y destacó: "Contra este destino nefasto luchamos día a día. Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie", comenzó.

"Estamos devolviendo a los argentinos todo lo que les fue arrebatado por la maldad. La marcha del Gobierno en dos años evidencian resultados contundentes y positivos".

Posteriormente, brindó algunas cifras de avances sociales y económicos desde la presidencia de Javier Milei.

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Comenzó la sesión de Diputados con la presentación de Adorni

Con la presencia de 132 diputados, quedó abierta la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Previo a ello, el funcionario estuvo junto al presidente Javier Milei, su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei; funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. Luego se trasladaron al recinto.

Milei Congreso

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El curioso llanto de Elisa Carrió por Adorni

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, realizó un particular posteo en el que imita un llanto por el "pobre" de Manuel Adorni, según sus propias palabras.

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Por el mismo espacio político, la diputada nacional Mónica Frade sostuvo que el Jefe de Gabinete "debería ser desplazado por una moción de censura del Congreso".

"Del oficialismo espero espectáculo y que la oposición no haga un papelón como el 1 de marzo", dijo la legisladora, que agregó que no tiene muchas expectativas sobre la presentación de Adorni.

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Ya se conocen las primeras respuestas de Adorni sobre puntos clave

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un extenso informe de gestión ante el Congreso con más de 2.100 respuestas, donde el foco estuvo puesto en las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los puntos más críticos, Adorni justificó su polémico viaje a Punta del Este asegurando que no tenía obligación de registrarlo como un viaje financiado por terceros, ya que la normativa vigente limita esa exigencia a actividades académicas o culturales. No obstante, la Justicia investiga si el traslado fue una dádiva pagada por el productor Marcelo Grandio.

Respecto a su evolución patrimonial, el funcionario remitió a su declaración jurada pública, aunque la oposición denuncia un crecimiento del 500% en su capital. El informe omite detalles sobre propiedades adquiridas recientemente, como un departamento en Caballito valuado en 230.000 dólares y una casa en un country, argumentando que los plazos legales para declarar el período 2025 aún no vencieron. Además, se indicó que los bienes de su esposa figuran en un anexo reservado de carácter confidencial.

patrimonio adorni

Otro de los ejes centrales fue la relación con Marcelo Grandio y sus contratos con la Televisión Pública. Si bien el Gobierno negó una contratación directa del periodista, se confirmó que su productora, Imhouse, firmó acuerdos de coproducción con RTA. La Justicia detectó transferencias bancarias de la productora hacia Adorni previas a su asunción y analiza si el Estado cedió recursos públicos de manera irregular para los programas de Grandio, quien habría costeado viajes privados de la familia del jefe de Gabinete.

Finalmente, el informe detalló que los viajes internacionales del presidente Javier Milei demandaron un gasto superior a los 425 millones de pesos en los últimos meses. Entre los traslados más costosos figuran las giras por Nueva York y Miami, en las cuales participó la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en calidad de "invitada". Ante las consultas sobre la legalidad de estos movimientos y la falta de registros de otros vuelos personales, el oficialismo mantuvo una postura técnica, delegando mayores precisiones a la causa judicial en curso.

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Cómo será la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso

La exposición inicial, según fuentes oficiales, demandará alrededor de una hora. Luego cada bloque tendrá tiempos proporcionales para interpelarlo y los opositores reunirán aproximadamente cuatro horas de preguntas.

El Ejecutivo respondió por escrito 2.100 de las más de 4.800 preguntas presentadas, según el recuento oficial que distribuye los temas por áreas. De igual manera, Adorni deberá enfrentar preguntas en vivo durante la sesión, donde se espera que se concentren los cuestionamientos más sensibles vinculados a sus ingresos y a la compra de propiedades que aún no logró explicar ante la Justicia.

Karina Milei y Manuel Adorni

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