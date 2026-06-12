La reparación se lleva adelante desde la mañana de este viernes y se extenderá hasta la tarde. Afectó a Terrazas del Neuquén, Mercantiles y Bardas Soleadas.

Una compleja reparación del EPAS dejó sin agua a tres barrios de Neuquén

Desde la mañana de este viernes, el personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ) trabaja contrarreloj para reparar un importante acueducto averiado en calle Soldi , una situación que dejó sin suministro de agua potable a vecinos de los barrios Terrazas del Neuquén, Mercantiles y Bardas Soleadas .

Las tareas comenzaron temprano con un importante operativo técnico debido a la complejidad del lugar donde se produjo la fisura . Según informó el organismo provincial, la reparación se vio dificultada por la presencia de una línea de alta tensión ubicada justo sobre el sector afectado.

“Hoy temprano comenzaron las tareas de reparación del acueducto averiado en el barrio Terrazas de Neuquén. En este momento se está llevando a cabo el reemplazo de la tubería dañada”, indicaron desde el EPAS mediante una gacetilla oficial.

En paralelo, Martín Giusti, coordinador general del EPAS, explicó que la pérdida fue detectada luego de que una vivienda cercana comenzara a verse afectada por el agua que salía desde el subsuelo.

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“Detectamos una pérdida importante acá en esta esquina. La vivienda que se ve al costado se estaba afectando con agua y cuando vinimos vimos que salía agua paralelo a una válvula que tenemos en este sector”, detalló en declaraciones radiales.

Frente a la magnitud de la fuga, el organismo decidió interrumpir el bombeo desde los tanques de Alta Barda, dejando sin servicio a distintos sectores del oeste neuquino.

“Dejamos sin agua todo el sistema de calle Soldi. Esto afecta a Terrazas del Neuquén, Mercantiles y Bardas Soleadas”, precisó.

La dificultad de trabajar junto a cables de alta tensión

La reparación demandó un operativo coordinado entre el EPAS y la cooperativa CALF debido a que el acueducto pasa por debajo de instalaciones eléctricas subterráneas.

“Cuando empezamos a trabajar, nos encontramos con que esta línea tiene una acometida subterránea y hay una cámara sobre nuestro acueducto”, explicó Giusti.

Desde el organismo señalaron que fue necesario cortar la luz en el sector para que las cuadrillas pudieran trabajar de manera segura.

“Se debió coordinar acciones con Cooperativa CALF para dejar sin tensión la zona y que el personal operativo pudiera llevar adelante la reparación del ducto”, indicaron desde el EPAS.

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El funcionario detalló además que el trabajo requirió suspender las tareas durante la noche anterior por cuestiones de seguridad.

“CALF nos dijo que no era conveniente trabajar ayer por la poca visibilidad que había y porque ya eran las seis de la tarde. Entonces se programó el corte y hoy se avanzó con la reparación”, sostuvo.

Durante toda la intervención, personal de la cooperativa eléctrica permaneció en el lugar acompañando el operativo. “Tenemos cables de alta tensión y personal de CALF trabajando con nosotros para realizar la reparación de forma segura”, señaló.

Excavaciones profundas y un operativo complejo

Las tareas de reparación obligaron a realizar excavaciones de gran profundidad para acceder al caño dañado. “Es una tarea compleja porque el caño pasa por debajo de una cámara y además hay dados de hormigón donde están ancladas otras cañerías subterráneas”, explicó Giusti.

Según detalló, los trabajadores debieron construir un túnel para llegar hasta el punto exacto de la rotura. “Estamos trabajando para cortar el caño y ensamblarlo rápidamente”, indicó. El pozo alcanzó varios metros de profundidad.

“Estamos trabajando a casi dos metros y medio, pero seguramente vamos a terminar cerca de los tres metros para poder pasar por debajo de la cámara eléctrica”, afirmó.

Aunque todavía no hay certezas sobre el origen del problema, desde el organismo manejan distintas hipótesis sobre qué rompió el caño. La fisura apareció muy cerca de la estructura eléctrica subterránea, por lo que no se descarta que la presión sobre el terreno haya provocado el daño.

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“No sabemos si fue producto de la presión o si el piso cedió y afectó a la cañería”, explicó.

Mientras se desarrollaban las tareas, algunos vecinos de la zona manifestaron complicaciones derivadas de la pérdida de agua. En al menos una vivienda hubo afectaciones producto de la filtración.

Según trascendió, desde el EPAS indicaron que las personas damnificadas deberán realizar una presentación formal para que el organismo evalúe la situación.

Pedido de cuidado del agua

Desde el ente provincial solicitaron a los vecinos extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios hasta que el sistema vuelva a funcionar normalmente.

“Desde ayer estamos comunicando que cuiden el agua y restrinjan un poco el consumo”, explicó Giusti.

En ese sentido, el EPAS recordó que algunas instituciones y sectores sensibles fueron abastecidos mediante camiones cisterna para garantizar el suministro básico mientras dure el corte.