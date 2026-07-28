El truco de poner vinagre en el lavarropas: los beneficios impensados en la ropa y conductos internos

Las propiedades del vinagre blanco proporcionan beneficios específicos a la hora de usar el lavarropas . ¿Cuáles son?

Es sabido que el vinagre blanco , amén de sus poderes desengrasantes, también funciona como desinfectante. Por mencionar un ejemplo del uso del vinagre blanco en la limpieza del hogar, este se aplica para eliminar el sarro de las canillas (una combinación de vinagre blanco y agua en partes iguales). Aquí te contamos para qué sirve el truco de poner vinagre en el lavarropas y por qué recomiendan hacerlo.

Otra de las aplicaciones beneficiosas del empleo del vinagre blanco en el hogar es la que permite destapar los agujeros del cabezal de la ducha y así tener mucha más presión de agua. Y es que el vinagre blanco es un producto que también ayuda a disolver los depósitos minerales.

El vinagre blanco contiene ácido acético en concentraciones que oscilan entre el 5% y el 8%, confiriéndole propiedades antibacterianas, desincrustantes y desodorizantes, cuya acción no se limita a perfumar la ropa , sino que actúa en profundidad sobre las fibras textiles .

El vinagre blanco, amén de sus poderes desengrasantes, también funciona como desinfectante.

Según lo afirman diversos especialistas en limpieza del hogar, uno de los usos más destacados del vinagre blanco está vinculado con la eliminación de olores persistentes.

¿Un ejemplo de ello? Las toallas -o toallones- suelen acumular humedad y bacterias que generan ese aroma desagradable difícil de remover. Y si bien algunos suavizantes tradicionales solo disimulan este aroma persistente, lo cierto es que el vinagre blanco descompone esas bacterias desde la raíz.

Asimismo, permite que las telas recuperen su capacidad de absorción. Esto ocurre porque elimina residuos de detergente acumulados que, con el tiempo, forman una película invisible sobre las fibras

Por qué el vinagre también protege nuestro lavarropas

El vinagre también contribuye al funcionamiento y mantenimiento de nuestro lavarropas. Y es que, con el uso diario, es habitual que se acumulen restos de jabón, sarro y suciedad en el tambor y las tuberías internas. Así, entre los beneficios del empleo del vinagre blanco pueden mencionarse a los siguientes:

Elimina residuos de detergente: el vinagre blanco disuelve los restos que se adhieren a las superficies internas del lavarropas .

disuelve los restos que se adhieren a las superficies internas del . Previene el sarro: reduce la acumulación de minerales presentes en el agua.

Mantiene el rendimiento: el vinagre evita obstrucciones que podrían afectar el funcionamiento del lavarropas . Este mantenimiento no solo mejora la higiene del lavado, sino que también prolonga la vida útil de este electrodoméstico .

evita obstrucciones que podrían afectar el funcionamiento del . Este mantenimiento no solo mejora la higiene del lavado, sino que también prolonga la vida útil de este . Proporciona una solución efectiva contra pelos y pelusas: el vinagre presenta una ventaja significativa gracias a sus propiedades antiestáticas.

presenta una ventaja significativa gracias a sus propiedades antiestáticas. Cuando se lo incorpora en el compartimento del suavizante, ayuda a relajar las fibras textiles. Esto facilita que los pelos y pelusas se desprendan durante el centrifugado y queden atrapados en el filtro del lavarropas.

La acción del vinagre blanco no se limita a perfumar la ropa, sino que actúa en profundidad sobre las fibras textiles.

Cómo aplicar el truco de poner vinagre en el lavarropas

El único vinagre recomendado es el vinagre blanco de alcohol. Otros tipos, como el de manzana o vino, contienen azúcares y pigmentos que pueden manchar las telas o dejar residuos.