Pasó cinco años a ciegas y volvió a ver a su hijo y a su perro guía: cómo fue la compleja cirugía

Los médicos utilizaron partes de uno de sus ojos para reconstruir el otro y lograr que recuperara la visión en un hospital de Turín.

Tras pasar cinco años a ciegas, Elena pudo volver a ver a su perro guía, Joe, que la acompañó en su internación.

Una mujer de 67 años recuperó la vista tras pasar cinco años a ciegas , gracias a un complejo autotrasplante de ojo realizado en un hospital de Turín, Italia . Tras la intervención, la paciente pudo volver a ver a su hijo y a su perro guía, de nombre Joe, que contó con autorización para acompañarla durante la internación hospitalaria.

“Me sentía como un recién nacido viendo el mundo por primera vez”, reconoció Elena, en diálogo con TG3, luego de la operación, que según informó La Repubblica, duró casi seis horas y consistió en trasplantar por primera vez el segmento anterior junto con la mácula (la parte central de la retina que permite la visión central), desde un ojo ya irrecuperable de la paciente hacia el otro que conservaba conexión con el cerebro.

La mujer había quedado ciega tras un severo accidente de tránsito. Su ojo izquierdo no tenía posibilidad de recuperar la vista por un daño irreversible en el nervio óptico, aunque mantenía estructuras sanas.

La mujer había quedado ciega tras un severo accidente de tránsito en Italia.

En tanto, su ojo derecho estaba conectado al cerebro, pero sufría daños severos por el traumatismo y por una degeneración macular que impedía la realización de un trasplante de córnea habitual.

Cómo fue la operación que le devolvió la vista tras estar a ciegas

Frente a este escenario, el equipo médico de la Clínica Oftalmológica Universitaria, bajo la dirección del profesor Michele Reibaldi, utilizó los tejidos del ojo izquierdo para reconstruir el derecho. De esta manera, los cirujanos trasplantaron la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y la mácula en un solo procedimiento quirúrgico, indicó aquel medio italiano.

Los médicos y las autoridades del Hospital Le Molinette, donde se llevó a cabo el procedimiento, indicaron que los controles posteriores constataron el correcto injerto del tejido y la paulatina recuperación funcional de la visión.

“Poco a poco, empecé a ver en blanco y negro, después a color, y finalmente rostros. Lo que más deseo es ver crecer a mis nietos”, remarcó Elena.

“Un nuevo avance”: qué dijeron los especialistas

El profesor Reibaldi aseguró que este procedimiento “representa un nuevo avance en la cirugía ocular”. “Ahora estamos a la espera de ver qué tan bien funcionará la retina trasplantada, pero los resultados iniciales son alentadores”, se ilusionó el cirujano tras concretar la operación.

Y completó, en declaraciones a TG3: “En el futuro, con suerte, podremos hacer algo similar, pero como donante, como sucede con otros órganos: el corazón, los pulmones y el hígado”.

Elena dialoga con el profesor Michele Reibaldi, quien utilizó los tejidos del ojo izquierdo para reconstruir el derecho.

Por su parte, Livio Tranchida, director general de la Ciudad de la Salud y la Ciencia de Turín, afirmó: “Nos enfrentamos a una intervención que roza lo imposible, algo sin precedentes”.

“Es el resultado de la profesionalidad de nuestros médicos y de la capacidad del sistema público de salud para combinar innovación y atención individualizada. Hoy, Elena puede volver a contemplar el mundo junto a su inseparable Joe”, concluyó.

Otro antecedente en el mismo hospital

Esta no es la primera oportunidad en la que el centro de salud italiano logra un procedimiento médico de estas características. En 2023, un paciente de 83 años, que era ciego, también recuperó la visión luego de un autotrasplante de ojo que se realizó en el mismo hospital Molinette de Turín, Italia.

En aquella ocasión, el paciente padecía ceguera en ambos ojos a causa de dos patologías diferentes y logró volver a ver mediante una operación que se extendió por cuatro horas, en la cual se reconstruyó uno de sus ojos utilizando tejidos del otro.

Esa intervención estuvo encabezada por el propio profesor Reibaldi junto al profesor Vincenzo Sarnicola, presidente de la Sociedad Italiana de Córnea y Superficie Ocular y asesor del directorio de la Sociedad Italiana de Ciencias Oftalmológicas.