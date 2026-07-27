Ordenan la captura de un abusador en Neuquén: debía iniciar el juicio en su contra y no asistió

Está acusado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia. El hombre no justificó su ausencia y un tribunal lo declaró en rebeldía.

En un primer momento, el asaltante condenado había logrado acceder a una pena de tipo condicional.

Un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal no se presentó al inicio del juicio oral en su contra, por lo que fue declarado en rebeldía y ordenaron su captura . La resolución fue tomada por el tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Encina y Luciano Hermosilla y la jueza Natalia Pelosso.

La decisión se tomó a partir de un pedido formulado por el fiscal del caso Gastón Medina, luego de que el imputado, identificado por sus iniciales R.R.C., no se presentara al inicio del juicio oral sin justificar su ausencia.

Al comenzar la audiencia, el fiscal solicitó un cuarto intermedio de 30 minutos ante la posibilidad de que el imputado estuviera demorado por las condiciones climáticas y dificultades en el transporte público. El planteo fue acompañado por la defensa y por la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

Sin embargo, una vez reanudada la audiencia, el acusado continuaba ausente y no había presentado ninguna justificación. En ese contexto, Medina pidió que se lo declarara en rebeldía y se ordenara su captura, al sostener que había sido debidamente notificado de la fecha del juicio y de las consecuencias procesales de no comparecer.

Sebastián Fariña Petersen

Además, el fiscal informó que el Ministerio Público Fiscal impulsaría distintas diligencias para localizar al imputado durante la jornada, con el objetivo de que, si era habido, el juicio pudiera comenzar al día siguiente. En ese sentido, solicitó que se mantuviera la agenda prevista para la segunda jornada del debate.

Al resolver el planteo, el tribunal hizo lugar al pedido del fiscal Medina, declaró la rebeldía del imputado, ordenó su captura y dispuso mantener reservada la agenda del juicio para posibilitar su realización en caso de que el acusado sea localizado.

La acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal atribuye a R.R.C. los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia, en carácter de autor.

El juicio ya había sido reprogramado con anterioridad. Hasta hoy, el imputado cumplía una medida de coerción consistente en presentaciones periódicas en una comisaría y no se habían registrado incumplimientos.

Sebastián Fariña Petersen

Seguirán detenidos por abusar de una mujer

El pasado 14 de julio, la Justicia decidió que dos hombres acusados de llevar por la fuerza a una mujer hasta una vivienda y abusar sexualmente de ella en la ciudad de Neuquén continuarán detenidos. La Justicia resolvió prorrogar por otros dos meses la prisión preventiva mientras la causa avanza hacia una instancia previa al juicio.

La medida alcanza a C.N.C. y J.G.A., quienes están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 13 de noviembre de 2025.

Durante la audiencia, el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Faustino Zabala, solicitó que los acusados permanecieran detenidos durante tres meses más. El funcionario explicó que ya fue establecida la fecha de la audiencia de control de acusación, una etapa en la que se analizarán las pruebas reunidas y se definirá si el caso queda en condiciones de avanzar a juicio.

Además, aseguró que continúan vigentes los riesgos que habían sido considerados al momento de ordenar la prisión preventiva. Entre ellos, mencionó el peligro de fuga por falta de sometimiento al proceso, la posibilidad de que los acusados entorpezcan el avance de la investigación y la necesidad de garantizar la protección de la víctima.