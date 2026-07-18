Tomás Dente estalló contra su hermano Fernando: "Lo voy a denunciar, jamás toqué a nadie"

Tomás Dente protagonizó un fuerte descargo contra su hermano Fernando Dente y anunció que iniciará acciones legales luego de una entrevista que el actor brindó en LAM (América TV). El conductor pidió salir al aire tras escuchar que el artista respondió “es mi hermano” cuando le consultaron por un rumor gravísimo que lo involucraba, una frase que interpretó como una acusación indirecta.

Según explicó el presentador, el origen del conflicto fue que él mismo había hablado semanas atrás del tema porque estaba “cansado de escuchar” que el intérprete difundía esa versión en distintos ámbitos. “Lo traje al aire porque estaba cansado de escuchar que él lo estaba esparciendo. Pero después sale al aire con esa cara de mosquita muerta que pone siempre ”, lanzó durante su intervención en televisión.

El periodista negó de manera tajante cualquier tipo de acusación y aseguró que llevará el caso a la Justicia. “ Jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos? ¿Hay un pecado más grande que le puedan adjudicar a una persona?”, expresó visiblemente molesto. Además, agregó: “No me voy a bancar que un maleducado, irreverente, al que le dimos todo, salga en televisión a decir que yo lo toqué”.

Tomás Dente totalmente SACADO en #LAM por las declaraciones de Fer Dente: “lo voy a demandar, es un ser oscuro, malagradecido, le di todo, nunca estuvo para su familia y ahora se tatúa a mi madre, es interesado” pic.twitter.com/EXKQ6ndUox

El comunicador también sostuvo que la respuesta de Fernando dejó abierta una interpretación que, desde su mirada, lo perjudica. “Al decir solo ‘es mi hermano’ deja la puerta abierta”, afirmó. En ese sentido, insistió: “Lo voy a demandar. Esto tiene un límite. El protagonista del rumor soy yo y lo voy a demandar”, mientras aseguró tener pruebas sobre personas que habrían colaborado en la difusión de esa versión.

Durante su descargo, el conductor de NET TV amplió la discusión y habló de la relación que mantiene con su hermano desde la infancia. “De chiquito me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, que se creía más que el resto, que nos miraba desde arriba”, afirmó. También cuestionó su forma de vincularse con otras personas: “Se adosa y se acopla a una persona cuando puede sacarle rédito. Y después, una vez que te chupa la sangre, te expele”.

Además, el conductor realizó fuertes críticas sobre episodios familiares y mencionó a su madre fallecida y a una tía que, según su relato, ayudó a Fernando en sus comienzos profesionales. “Rogaba mi mamá que lo viniera a ver y ahora se la tatúa y sube historias. ‘Adita, te extraño, mamita de mi corazón’. No estuvo, pregúntenle a mis tías”, manifestó con enojo.

El conductor también defendió su carrera y cuestionó que el conflicto pudiera afectar el nombre que construyó durante años. “Vengo laburando honestamente hace 25 años, construyendo un nombre, para que venga un mocoso irreverente a destruirme en un día”, sostuvo. Luego diferenció su actitud de la de su hermano: “Yo pongo el corazón arriba de la mesa. No busco que me quieran todos. Soy sincero. Este busca el beneplácito de todos porque es un falluto”.

ROMPE EL SILENCIO FERNANDO DENTE



"Entender que Tomás es mi hermano es lo que me acomoda"

"Desde los 17 conozco mi identidad"

"Mientras cumplía mi sueño en High School me cayó ese baldazo"

"Nunca dije que mi papá era un monstruo"



Cc #LAM en América TV … pic.twitter.com/VH0GOSb6cT — América TV (@AmericaTV) July 17, 2026

Mientras Tomás realizaba su descargo, Ángel de Brito intentó ordenar la entrevista y darle paso al programa, aunque el conductor continuó con su exposición. Nazarena Vélez, presente en el estudio, también intentó contenerlo. Finalmente, Tomás cerró reafirmando su decisión judicial: “Ahora sí me va a conocer ese pendejo. Porque no voy a parar”.

Cuál había sido la controvertida respuesta de Fernando Dente sobre los rumores

Del otro lado, Fernando Dente había elegido una postura más cautelosa durante su entrevista con De Brito. El actor aseguró que lleva años intentando procesar el vínculo con su hermano y afirmó: “Tomás es mi hermano y ahí termina el tema”. Sobre el rumor, dijo que le daba “escalofríos” hablar de una situación que “afecta a tantas personas” y consideró que era “un irresponsable” referirse al tema sin certezas.